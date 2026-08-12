После знакомства с поселком вы посетите стоянку «Дикий Мёд» и осмотрите сохранившуюся на дереве борть, отсылающую к самому древнему виду пчеловодства.
На смотровой площадке со скалы Вдохновения оцените пейзажи реки Серги.
Далее в программе языческое святилище (новодел), где речь пойдет о древних обрядах славян и их воспроизведении в современности.
Я также проведу вас к Морозовому ключу, одному из мощнейших карстовых источников Урала (доступен для посещения в летнее время, зимой — только рассказ).
И в завершение, перебравшись по подвесному мосту через реку, вы подойдете к редкому образованию с несколькими пещерами, карстовой воронкой и смотровыми площадками — скале Карстовый мост.
О природе и истории парка — по пути!
«Оленьи ручьи» интересны, прежде всего, тем, что многие годы эти ландшафты формировались благодаря хозяйственной деятельности человека, и можно увидеть, как при ее прекращении природа забирает свое. Вы узнаете, какие условия определили особенности освоения Урала. В пещерах, где нашли стоянки возрастом 14 тыс. лет, прикоснетесь к истокам заселения края. Отыщете на стенах отпечатки древних морских организмов. А также познакомитесь с флорой, фауной и особым положением парка, где встречаются три природных зоны: тайга, смешанные леса и лесостепь.
Кому подойдет экскурсия
Программа рассчитана на участников старше 7 лет, маленьким детям может быть тяжело пройти маршрут пешком. Путешествие также не рекомендуется людям с нарушениями координации. Значительных перепадов высот не будет, на крутых склонах оборудованы лестницы для подъёма и спуска. Если у вас проблемы с суставами, мы скорректируем скорость передвижения.
Организационные детали
Трансфер на легковом автомобиле комфорт-класса включен в стоимость. Время в пути составит примерно полтора часа. Сообщите, если понадобится детское кресло.
Отдельно оплачивается питание и входные билеты в парк — около 400 руб. /взрослого, дети до 18 лет и льготные категории граждан (при предъявлении документов) идут бесплатно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 340 туристов
Приветствую! Меня зовут Иван, я родился и вырос в городе Нижние Серги, который находится на границе природного парка «Оленьи ручьи». Его становление происходило у меня на глазах, поэтому экскурсии со читать дальшеуменьшить
мной — это еще и рассказы «очевидца событий». На маршрутах со мной работают мои коллеги, также увлеченные краеведы с опытом проведения экскурсий более 10 лет. Мы будем рады познакомить вас с богатствами нашей земли и влюбить в природу Свердловской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
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3
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2
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1
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С
Светлана
Нам понравилась экскурсия! Спасибо большое ☺️
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Борис
Иван фантастический рассказчик. Глубокие знания в истории края, в ботанике, в том, чем живёт город и край сегодня. Знает по моему все растения, которые мы встречали на тропе. К каждому ещё и историю добавляет. Рекомендую - одна из лучших экскурсий.
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Н
Надежда
Мы впечатлены, глубокие интересные и о природе и исторические знания у экскурсовода, прошло на одном дыхании. чувствутся, что человек живёт этим и максимально передает это чувство, нам. Однозначно рекомендуем 🫶.
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Т
Татьяна
Спасибо за экскурсию, приятное соприкосновение с природой.
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М
Марина
Недавно вернулись из Екатеринбурга, никогда не пользовались индивидуальной экскурсией, просто восторг!!!! Наш гид Иван профессионал в своем деле, дипломированный биолог и экскурсовод. Он знает каждое растение в этом лесу, он читать дальшеуменьшить
знает все тропиночки и мостики, мы прошли маршрут, по которому не всегда водят туристов. За время поездки так сроднилась с Иваном, что жалко было расставаться. Очень рекомендую эту экскурсию. На ней вы увидите нетронутую природу Уральского края. От лугов, рек идо Уральских гор. Спасибо Ивану за организацию данной экскурсии. Главный бонус, что вас заберут с того места откуда удобно вам, и доставят наза.
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Наталья
Хотим выразить благодарность нашему гиду Ивану на прекрасную экскурсию. Информация была преподнесена понятным языком, через сравнения, аналогии, не было воды, все по делу и объемно. Сразу виден профессионал своего дела, читать дальшеуменьшить
который подходит к экскурсии с энтузиазмом и большой любовью. Узнали много интересного и нового о видах растений края, о горных породах. Красивые места, волшебная природа, чистый воздух и профессиональный экскурсовод, что еще может быть лучше для выходного дня?
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