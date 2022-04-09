Что вас ожидает

Классический кольцевой маршрут (6,5 км)

Бажуково — скала Светлая — скульптура «Ангел единой надежды» — пещера «Стоянка древнего человека» — Дыроватый камень — Бажуково.

Бажуково. В месте старта и финиша маршрута вы услышите рассказ об истории парка, поселка и железной дороги, являющейся границей «Оленьих ручьев».

У Карстовой воронки узнаете о подстилающих горных породах и процессе образования пещер.

Далее вы увидите трехсотлетнюю сосну, живого свидетеля освоения Урала человеком!

Со скалы Светлая вам откроются панорамы на реку Сергу.

Также я расскажу об «Ангеле единой надежды», одной из 28 скульптур, установленных в разных уголках мира по проекту шведского архитектора Лены Эдвалл.

В «Стоянке древнего человека» вы познакомитесь со старейшей археологической находкой в «Оленьих ручьях».

Кроме того, на маршруте вас ждет необычное скальное образование, похожее на голову пьющей лошади — Дыроватый камень.

А на обратной дороге вы пройдете по живописному подвесному мосту через долину ручья.

Или менее загруженный летом линейный маршрут (6 км)

Бажуково — стоянка «Дикий Мёд» — скала Вдохновения — Морозов ключ — Карстовый мост — Бажуково.

После знакомства с поселком вы посетите стоянку «Дикий Мёд» и осмотрите сохранившуюся на дереве борть, отсылающую к самому древнему виду пчеловодства.

На смотровой площадке со скалы Вдохновения оцените пейзажи реки Серги.

Далее в программе языческое святилище (новодел), где речь пойдет о древних обрядах славян и их воспроизведении в современности.

Я также проведу вас к Морозовому ключу, одному из мощнейших карстовых источников Урала (доступен для посещения в летнее время, зимой — только рассказ).

И в завершение, перебравшись по подвесному мосту через реку, вы подойдете к редкому образованию с несколькими пещерами, карстовой воронкой и смотровыми площадками — скале Карстовый мост.

О природе и истории парка — по пути!

«Оленьи ручьи» интересны, прежде всего, тем, что многие годы эти ландшафты формировались благодаря хозяйственной деятельности человека, и можно увидеть, как при ее прекращении природа забирает свое. Вы узнаете, какие условия определили особенности освоения Урала. В пещерах, где нашли стоянки возрастом 14 тыс. лет, прикоснетесь к истокам заселения края. Отыщете на стенах отпечатки древних морских организмов. А также познакомитесь с флорой, фауной и особым положением парка, где встречаются три природных зоны: тайга, смешанные леса и лесостепь.

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на участников старше 7 лет, маленьким детям может быть тяжело пройти маршрут пешком. Путешествие также не рекомендуется людям с нарушениями координации. Значительных перепадов высот не будет, на крутых склонах оборудованы лестницы для подъёма и спуска. Если у вас проблемы с суставами, мы скорректируем скорость передвижения.

Организационные детали