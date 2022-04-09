Загадки природы «Оленьих ручьев»

Прогуляться экотропами по самым ярким местам парка в компании увлеченных краеведов

Индивидуальная
Главная идея экскурсии — показать красоту и целостность ландшафтов Урала, а также их связь с историей его освоения.

Вы увидите, как встречаются три природных зоны, и познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.

Увидите 14-тысячелетние стоянки людей и следы первого вида пчеловодства.

Откроете сказочные панорамы береговых утесов.

И испытаете себя, пройдя по подвесному мосту.
Загадки природы «Оленьих ручьев»
Загадки природы «Оленьих ручьев»
Загадки природы «Оленьих ручьев»
Загадки природы «Оленьих ручьев»
Загадки природы «Оленьих ручьев»
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Что вас ожидает

Классический кольцевой маршрут (6,5 км)

Бажуково — скала Светлая — скульптура «Ангел единой надежды» — пещера «Стоянка древнего человека» — Дыроватый камень — Бажуково.

  • Бажуково. В месте старта и финиша маршрута вы услышите рассказ об истории парка, поселка и железной дороги, являющейся границей «Оленьих ручьев».
  • У Карстовой воронки узнаете о подстилающих горных породах и процессе образования пещер.
  • Далее вы увидите трехсотлетнюю сосну, живого свидетеля освоения Урала человеком!
  • Со скалы Светлая вам откроются панорамы на реку Сергу.
  • Также я расскажу об «Ангеле единой надежды», одной из 28 скульптур, установленных в разных уголках мира по проекту шведского архитектора Лены Эдвалл.
  • В «Стоянке древнего человека» вы познакомитесь со старейшей археологической находкой в «Оленьих ручьях».
  • Кроме того, на маршруте вас ждет необычное скальное образование, похожее на голову пьющей лошади — Дыроватый камень.
  • А на обратной дороге вы пройдете по живописному подвесному мосту через долину ручья.

Или менее загруженный летом линейный маршрут (6 км)

Бажуково — стоянка «Дикий Мёд» — скала Вдохновения — Морозов ключ — Карстовый мост — Бажуково.

  • После знакомства с поселком вы посетите стоянку «Дикий Мёд» и осмотрите сохранившуюся на дереве борть, отсылающую к самому древнему виду пчеловодства.
  • На смотровой площадке со скалы Вдохновения оцените пейзажи реки Серги.
  • Далее в программе языческое святилище (новодел), где речь пойдет о древних обрядах славян и их воспроизведении в современности.
  • Я также проведу вас к Морозовому ключу, одному из мощнейших карстовых источников Урала (доступен для посещения в летнее время, зимой — только рассказ).
  • И в завершение, перебравшись по подвесному мосту через реку, вы подойдете к редкому образованию с несколькими пещерами, карстовой воронкой и смотровыми площадками — скале Карстовый мост.

О природе и истории парка — по пути!

«Оленьи ручьи» интересны, прежде всего, тем, что многие годы эти ландшафты формировались благодаря хозяйственной деятельности человека, и можно увидеть, как при ее прекращении природа забирает свое. Вы узнаете, какие условия определили особенности освоения Урала. В пещерах, где нашли стоянки возрастом 14 тыс. лет, прикоснетесь к истокам заселения края. Отыщете на стенах отпечатки древних морских организмов. А также познакомитесь с флорой, фауной и особым положением парка, где встречаются три природных зоны: тайга, смешанные леса и лесостепь.

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на участников старше 7 лет, маленьким детям может быть тяжело пройти маршрут пешком. Путешествие также не рекомендуется людям с нарушениями координации. Значительных перепадов высот не будет, на крутых склонах оборудованы лестницы для подъёма и спуска. Если у вас проблемы с суставами, мы скорректируем скорость передвижения.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле комфорт-класса включен в стоимость. Время в пути составит примерно полтора часа. Сообщите, если понадобится детское кресло.
  • Отдельно оплачивается питание и входные билеты в парк — около 400 руб. /взрослого, дети до 18 лет и льготные категории граждан (при предъявлении документов) идут бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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