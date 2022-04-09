Бажуково — скала Светлая — скульптура «Ангел единой надежды» — пещера «Стоянка древнего человека» — Дыроватый камень — Бажуково.
Бажуково — стоянка «Дикий Мёд» — скала Вдохновения — Морозов ключ — Карстовый мост — Бажуково.
«Оленьи ручьи» интересны, прежде всего, тем, что многие годы эти ландшафты формировались благодаря хозяйственной деятельности человека, и можно увидеть, как при ее прекращении природа забирает свое. Вы узнаете, какие условия определили особенности освоения Урала. В пещерах, где нашли стоянки возрастом 14 тыс. лет, прикоснетесь к истокам заселения края. Отыщете на стенах отпечатки древних морских организмов. А также познакомитесь с флорой, фауной и особым положением парка, где встречаются три природных зоны: тайга, смешанные леса и лесостепь.
Программа рассчитана на участников старше 7 лет, маленьким детям может быть тяжело пройти маршрут пешком. Путешествие также не рекомендуется людям с нарушениями координации. Значительных перепадов высот не будет, на крутых склонах оборудованы лестницы для подъёма и спуска. Если у вас проблемы с суставами, мы скорректируем скорость передвижения.