Главная идея экскурсии - показать красоту и целостность ландшафтов Урала, а также их связь с историей его освоения.Вы увидите, как встречаются три природных зоны, и познакомитесь с особенностями местной флоры

и фауны. Увидите 14-тысячелетние стоянки людей и следы первого вида пчеловодства. Откроете сказочные панорамы береговых утесов. И испытаете себя, пройдя по подвесному мосту. В ходе экскурсии вы также узнаете о подстилающих горных породах, процессе образования пещер и увидите редкие природные образования, такие как Дыроватый камень и Карстовый мост

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь. В эти месяцы природа особенно красива, а маршруты доступны для прохождения. Летом можно увидеть все природные объекты в их полном великолепии.

Сейчас август — это идеальное время.