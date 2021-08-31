Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»

Открыть одно из красивейших мест Свердловской области и отобедать на природе

5
4 отзыва
Из промышленного Екатеринбурга мы отправимся в место, где человек сливается с природой.

Вы проведете день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: заглянете в карстовые пещеры, подниметесь на уральские скалы и познакомитесь с реликтовыми растениями.

А пикник с пирогами и душистым чаем идеально дополнит наше путешествие.
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»

Что вас ожидает

«Оленьи ручьи»: погружение в природу Урала

Полтора часа пути — и перед вами пейзажи древней долины Серги, лесные тропы и причудливые скалы парка. Мы доберемся до самых интересных объектов заповедника — от пещеры «Дружба» с прохладными гротами и сталактитами до скалы Дыроватый камень. Полюбуемся соседством лесостепи и горной тайги. По пути я покажу вам местные растения-эндемики, реликты и лекарственные травы, расскажу об особенностях здешней биосферы и находках палеонтологов. А если повезет, встретим представителей уральской фауны, которые облюбовали зеленые горные склоны парка.

Пикник с ароматными пирогами

В особенно живописном уголке «Оленьих ручьев» мы устроим пикник: вы перекусите пирогами от одной из лучших пекарен Урала, выпьете душистый травяной чай и попробуете домашний напиток, настоянный на меду с нашей семейной пасеки. А после обеда с новыми силами отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • В стоимость включено: проезд до парка на автомобиле комфорт-класса и пикник с пирогами. Никаких дополнительных расходов не предвидится.
  • Расстояние от Екатеринбурга до парка — 120 км. Дорога в одну сторону займет примерно 1, 5 часа.
  • Протяженность пешей части маршрута — 6 км. Продолжительность треккинга примерно 4 часа (с остановкой на пикник). Советую выбирать удобную одежду и спортивную обувь.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!
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4 настоящих отзыва от туристов

А
31 авг 2021
Прекрасный ухоженный парк. Мы отлично провели время в компании Наталии. Она очень лёгкий в общении человек, прекрасная рассказчица.
А
14 авг 2021
Отличная экскурсия и отличный экскурсовод!
Н
13 июля 2021
Очень понравилась экскурсия! Наталья хороший гид. «Оленьи ручьи» - шикарное место для прогулок.
О
22 июня 2021
Очень красивый природный парк. Экскурсовод, Наталия, корректна и грамотна во всех вопросах.

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