Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Что вас ожидает

«Оленьи ручьи»: погружение в природу Урала

Полтора часа пути — и перед вами пейзажи древней долины Серги, лесные тропы и причудливые скалы парка. Мы доберемся до самых интересных объектов заповедника — от пещеры «Дружба» с прохладными гротами и сталактитами до скалы Дыроватый камень. Полюбуемся соседством лесостепи и горной тайги. По пути я покажу вам местные растения-эндемики, реликты и лекарственные травы, расскажу об особенностях здешней биосферы и находках палеонтологов. А если повезет, встретим представителей уральской фауны, которые облюбовали зеленые горные склоны парка.

Пикник с ароматными пирогами

В особенно живописном уголке «Оленьих ручьев» мы устроим пикник: вы перекусите пирогами от одной из лучших пекарен Урала, выпьете душистый травяной чай и попробуете домашний напиток, настоянный на меду с нашей семейной пасеки. А после обеда с новыми силами отправимся в обратный путь.

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