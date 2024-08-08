Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»

Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Приглашаем провести день в природном парке "Оленьи ручьи", который называют "Уральской Швейцарией".

Прогулка по деревянным мостикам среди первозданной природы, посещение Целующихся скал и древних пещер подарят вам незабываемые впечатления. Узнайте интересные
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факты о местной истории, флоре и фауне. Маршрут длиной 6,5 км можно изменить по вашему желанию. Входной билет оплачивается дополнительно. Добраться до парка можно на личном автомобиле, такси или автобусе. Летом доступен формат сплава по реке

5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по живописным местам
  • 🗿 Посещение уникальных скал и пещер
  • 🎨 Скульптура «Ангел единой надежды»
  • 📜 Интересные факты о местной истории
  • 🚶‍♂️ Возможность выбора маршрута
  • 🚗 Удобные варианты транспорта
    • Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Целующиеся скалы
  • Скала Вдохновение
  • Скульптура «Ангел единой надежды»
  • Скала Дыроватый камень

    • Описание экскурсии

    Скалы, пещеры и скульптура с мировым именем

    Вы погуляете по долине древней реки, насчитывающей более 70 миллионов лет. Посетите украшенные сталактитами пещеры и раскроете секреты текущих по гротам подземных рек. А также насладитесь чарующими видами со скалы Вдохновение и отыщете необычные Целующиеся скалы, напоминающие человеческие лица. Кроме того, увидите скульптуру «Ангел единой надежды» и узнаете, с какими мировым проектом она связана.

    Путешествие в мир уральской природы

    «Оленьи ручьи» — невероятно живописное место! Вы пройдете по оборудованным мостикам и лестницам и полюбуетесь уральскими реками, деревьями и скалами. Кроме того, рассмотрите похожую на голову пьющей лошади скалу Дыроватый камень и узнаете, почему расположенную в ней небольшую пещеру называют «стоянкой древнего человека».

    Организационные детали

    • Из Екатеринбурга до парка и обратно вам нужно добраться самостоятельно. Доехать можно на личном автомобиле, на такси или на автобусе. Я могу помочь вам организовать трансфер, стоимость от 6000 руб.
    • Протяженность маршрута — 6,5 км. По желанию мы можем выбрать более длинный маршрут, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
    • Входной билет в парк оплачивается дополнительно: 423 руб. /взрослые; школьники и дошкольники, студенты и пенсионеры бесплатно при наличии документа
    • Летом можно познакомиться с парком в формате сплава

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В поселке Бажуково
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 13 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    13
    4
    3
    2
    1
    Дмитрий
    8 авг 2024
    Большое спасибо Елене за экскурсию! Получили огромное удовольствие, было очень интересно.
    Впечатления и особенности:
    Оленьи ручьи одно из самых красивых мест в Свердловской области. Категорически рекомендую всем включить его в свои планы
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    поездки.
    Это очень большой и красивый парк, располагающийся на высоких берегах реки Серги. Тут есть на что посмотреть: живописное русло самой реки, прекрасные виды со смотровых площадок, подвесные мостики, и даже пещеры. Особенно хочется отметить здешний воздух. Большое количество лиственниц в парке наполняют его сладким хвойным ароматом. Просто сказка!
    Большое спасибо Елене, которая познакомила нас с историей этой местности и особенностями здешней фауны.
    На что обратить внимание:
    1) Эта экскурсия для тех, кому нравится долго гулять. В парке есть несколько маршрутов. Можно выбрать наиболее подходящий. Мы, например, преодолели 10 или 12 километров. И это был еще не самый длинный путь. Сократить его, наверное, можно, но ведь и впечатлений будет меньше.
    2) Для посещения пещеры "Дружба" нужны налобные фонарики.
    3) Погода тут очень переменчивая. Наличие дождевиков обязательно.
    Из минусов: Очень долго ехать из Екатеринбурга (от двух часов, по пробкам - три). Елена, эту временную оценку очень хотелось бы видеть в описании экскурсии, она помогла бы заранее учесть необходимость трансфера. Отдельное спасибо за помощь в его организации.

    Ю
    30 июл 2024
    Все отлично!!!
    Ольга
    3 июл 2024
    Природный парк «Оленьи ручьи», очень интересное и безумно красивое место с разнообразной флорой и фауной благодаря неординарным интересным людям! Для нас проводила экскурсию Елена, сотрудник парка. Здорово, если каждый бы на своем месте так же горел любимым делом!
    Природный парк «Оленьи ручьи», очень интересное и безумно красивое место с разнообразной флорой и фауной благодаряПриродный парк «Оленьи ручьи», очень интересное и безумно красивое место с разнообразной флорой и фауной благодаряПриродный парк «Оленьи ручьи», очень интересное и безумно красивое место с разнообразной флорой и фауной благодаряПриродный парк «Оленьи ручьи», очень интересное и безумно красивое место с разнообразной флорой и фауной благодаряПриродный парк «Оленьи ручьи», очень интересное и безумно красивое место с разнообразной флорой и фауной благодаряПриродный парк «Оленьи ручьи», очень интересное и безумно красивое место с разнообразной флорой и фауной благодаря
    Н
    22 апр 2024
    Превосходно!
    О
    10 сен 2023
    Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!
    Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные
    Ольга
    14 авг 2023
    все было здорово и очень интересно.
    Марина
    10 июл 2023
    Замечательная экскурсия! Полный восторг от красот Урала! Экскурсовод рассказывал все очень подробно по ходу прогулки - и научные факты, и веселые байки:))) Понравилось и детям, и взрослым:)
    Ю
    8 июл 2023
    Данная экскурсия находится довольно далеко от города. И если захотите поехать в будни. с транспортом (если не л/а или такси) будет очень проблематично. От похода остались в полном восторге: Елена- большой знаток и фанат Уральских гор и их флоры и фауны. Много почерпнули из ее рассказов нового,необычного для жители Центральной России. Выражаем ей большую благодарность за чудесно проведенный день!
    Андрей
    7 июл 2023
    Экскурсию проводил Олег Васильевич. Меня встретили на повороте в парк, довезли до входа. Прошли по малому маршруту. Гид просто превосходный, рассказ о парке изобиловал разного рода вопросами, шутками и байками о его работе. Обратно тоже подбросили до автовокзала.
    Экскурсию проводил Олег Васильевич. Меня встретили на повороте в парк, довезли до входа. Прошли по маломуЭкскурсию проводил Олег Васильевич. Меня встретили на повороте в парк, довезли до входа. Прошли по малому
    Е
    3 июл 2023
    Замечательная экскурсия и великолепный гид! Все организовано просто великолепно.
    К
    25 апр 2023
    Спасибо большое, Елена за эту экскурсию!! Красота природы Урала, которую я никогда не забуду!!))
    О
    15 ноя 2021
    Прекрасная прогулка в красивейшем месте. Хорошо оборудованный маршрут, ходили длинный 18 км. В спокойном темпе с кучей разных интересных и познавательных историй, и в то же время с достаточным количеством тишины, чтобы можно было насладиться красотами. Большое спасибо за отличный день! На мой взгляд, так же как и Чусовая - отличный стартовый маршрут для первого знакомства с природой Урала.
    Е
    2 мая 2021
    Я признательна за комфортную прогулку по удивительному парку. С любовью к месту мы гуляли под рассказы о крае Урала, его людях и о природном богатстве. О самом парке: лес -
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    из разных краев, даже чуть тропики есть, первоцветы, небольшие пещеры, избушка на курьих ножках, есть места отдыха - скамейки и навесы, разработаны маршруты по тропинкам,на спусках есть лестницы, так что ходьба не доставляет хлопот, непролазных мест или где карабкаться нужно не встретила. Хороший день у меня получился. А в конце прогулки очень вкусные пирожки у местных слопали.

    Входит в следующие категории Екатеринбурга

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