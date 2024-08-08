Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»

Приглашаем провести день в природном парке "Оленьи ручьи", который называют "Уральской Швейцарией".
Прогулка по деревянным мостикам среди первозданной природы, посещение Целующихся скал и древних пещер подарят вам незабываемые впечатления. Узнайте интересные
Прогулка по деревянным мостикам среди первозданной природы, посещение Целующихся скал и древних пещер подарят вам незабываемые впечатления. Узнайте интересные
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Скалы, пещеры и скульптура с мировым именем
Вы погуляете по долине древней реки, насчитывающей более 70 миллионов лет. Посетите украшенные сталактитами пещеры и раскроете секреты текущих по гротам подземных рек. А также насладитесь чарующими видами со скалы Вдохновение и отыщете необычные Целующиеся скалы, напоминающие человеческие лица. Кроме того, увидите скульптуру «Ангел единой надежды» и узнаете, с какими мировым проектом она связана.
Путешествие в мир уральской природы
«Оленьи ручьи» — невероятно живописное место! Вы пройдете по оборудованным мостикам и лестницам и полюбуетесь уральскими реками, деревьями и скалами. Кроме того, рассмотрите похожую на голову пьющей лошади скалу Дыроватый камень и узнаете, почему расположенную в ней небольшую пещеру называют «стоянкой древнего человека».
Организационные детали
- Из Екатеринбурга до парка и обратно вам нужно добраться самостоятельно. Доехать можно на личном автомобиле, на такси или на автобусе. Я могу помочь вам организовать трансфер, стоимость от 6000 руб.
- Протяженность маршрута — 6,5 км. По желанию мы можем выбрать более длинный маршрут, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Входной билет в парк оплачивается дополнительно: 423 руб. /взрослые; школьники и дошкольники, студенты и пенсионеры бесплатно при наличии документа
- Летом можно познакомиться с парком в формате сплава
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Бажуково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 957 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нём самое интересное!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
8 авг 2024
Большое спасибо Елене за экскурсию! Получили огромное удовольствие, было очень интересно.
Впечатления и особенности:
Оленьи ручьи одно из самых красивых мест в Свердловской области. Категорически рекомендую всем включить его в свои планы
Впечатления и особенности:
Оленьи ручьи одно из самых красивых мест в Свердловской области. Категорически рекомендую всем включить его в свои планы
Ю
Юлия
30 июл 2024
Все отлично!!!
Ольга
3 июл 2024
Природный парк «Оленьи ручьи», очень интересное и безумно красивое место с разнообразной флорой и фауной благодаря неординарным интересным людям! Для нас проводила экскурсию Елена, сотрудник парка. Здорово, если каждый бы на своем месте так же горел любимым делом!
Н
Никита
22 апр 2024
Превосходно!
О
Ольга
10 сен 2023
Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!
Ольга
14 авг 2023
все было здорово и очень интересно.
Марина
10 июл 2023
Замечательная экскурсия! Полный восторг от красот Урала! Экскурсовод рассказывал все очень подробно по ходу прогулки - и научные факты, и веселые байки:))) Понравилось и детям, и взрослым:)
Ю
Юлия
8 июл 2023
Данная экскурсия находится довольно далеко от города. И если захотите поехать в будни. с транспортом (если не л/а или такси) будет очень проблематично. От похода остались в полном восторге: Елена- большой знаток и фанат Уральских гор и их флоры и фауны. Много почерпнули из ее рассказов нового,необычного для жители Центральной России. Выражаем ей большую благодарность за чудесно проведенный день!
Андрей
7 июл 2023
Экскурсию проводил Олег Васильевич. Меня встретили на повороте в парк, довезли до входа. Прошли по малому маршруту. Гид просто превосходный, рассказ о парке изобиловал разного рода вопросами, шутками и байками о его работе. Обратно тоже подбросили до автовокзала.
Е
Елизавета
3 июл 2023
Замечательная экскурсия и великолепный гид! Все организовано просто великолепно.
К
Кристина
25 апр 2023
Спасибо большое, Елена за эту экскурсию!! Красота природы Урала, которую я никогда не забуду!!))
О
Олеся
15 ноя 2021
Прекрасная прогулка в красивейшем месте. Хорошо оборудованный маршрут, ходили длинный 18 км. В спокойном темпе с кучей разных интересных и познавательных историй, и в то же время с достаточным количеством тишины, чтобы можно было насладиться красотами. Большое спасибо за отличный день! На мой взгляд, так же как и Чусовая - отличный стартовый маршрут для первого знакомства с природой Урала.
Е
Елена
2 мая 2021
Я признательна за комфортную прогулку по удивительному парку. С любовью к месту мы гуляли под рассказы о крае Урала, его людях и о природном богатстве. О самом парке: лес -
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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