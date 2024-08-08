Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»

Приглашаем провести день в природном парке "Оленьи ручьи", который называют "Уральской Швейцарией".Прогулка по деревянным мостикам среди первозданной природы, посещение Целующихся скал и древних пещер подарят вам незабываемые впечатления. Узнайте интересные

факты о местной истории, флоре и фауне. Маршрут длиной 6,5 км можно изменить по вашему желанию. Входной билет оплачивается дополнительно. Добраться до парка можно на личном автомобиле, такси или автобусе. Летом доступен формат сплава по реке

Описание экскурсии

Скалы, пещеры и скульптура с мировым именем

Вы погуляете по долине древней реки, насчитывающей более 70 миллионов лет. Посетите украшенные сталактитами пещеры и раскроете секреты текущих по гротам подземных рек. А также насладитесь чарующими видами со скалы Вдохновение и отыщете необычные Целующиеся скалы, напоминающие человеческие лица. Кроме того, увидите скульптуру «Ангел единой надежды» и узнаете, с какими мировым проектом она связана.

Путешествие в мир уральской природы

«Оленьи ручьи» — невероятно живописное место! Вы пройдете по оборудованным мостикам и лестницам и полюбуетесь уральскими реками, деревьями и скалами. Кроме того, рассмотрите похожую на голову пьющей лошади скалу Дыроватый камень и узнаете, почему расположенную в ней небольшую пещеру называют «стоянкой древнего человека».

Организационные детали