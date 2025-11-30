Фотопутешествие по центру Екатеринбурга: с профессиональным фотографом

Описание фото-прогулкиЧтобы ваши воспоминания о столице Урала были яркими, мы организовали уникальную фотопрогулку. С профессиональным фотографом вы прогуляетесь по улочкам Екатеринбурга, создавая творческие снимки, на которых вы и город станете единым целым. Увлекательные истории фотографа придадут каждому кадру смысл. После прогулки у вас останутся не просто фотографии, а настоящие сувениры вашего отпуска, возвращающие в атмосферу Екатеринбурга.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В маршрут включены как исторические, так и современные здания, чтобы показать контрасты уральской столицы:
- Оперный театр - каменное сокровище Екатеринбурга, гармонично сочетает историческую классику и модернистские элементы
- Дом печати - знаковый памятник конструктивизма и яркий пример архитектуры начала XX века
- Парк между дорогами - зеленый оазис города, идеален для атмосферных кадров
- Рок-переход - место, где сердце уральской столицы звучит в ритме современного города и северных ветров
- Дом Севастьянова - объект культурного наследия России, демонстрирующий историческую архитектуру и стиль эпохи
- Литературный квартал - музейно-парковый комплекс с вековой историей деревьев и уникальными архитектурными решениями разных эпох
Что включено
- Часовая фотосъёмка на профессиональное оборудование, 50+ профессиональных обработанных фотографий через 7 дней
Место начала и завершения?
Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
