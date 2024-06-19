1 чел.
По популярности
скидка
5%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
«Все локации находятся в историческом сердца Екатеринбурга, в черте так называемой Красной линии и подходят как для деловых, так и для семейных фотосессий»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
49004 655₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Влюбиться в Екатеринбург: авторская фотосессия
Увидеть город глазами местной жительницы и получить на память снимки в лучших локациях
Завтра в 17:00
7 июля в 10:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
«За час фотопрогулки вы увидите, как историческая архитектура сменяется современной»
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
75007 125₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера19 июня 2024Впервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотограф Люба. Очень позитивная, умеет видеть красоту и необычность в самых обычных локациях. Рассказала интересные истории о городе. Время пролетело очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству
- ООльга2 мая 2024Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город. Уже на следующий день получила обработанные фото.
- ЮЮлия30 апреля 2024Шикарная фотоэкскурсия! Отличная локация около Ельцин центра. Мне сегодня повезло с погодой,было солнечно поэтому результат получился замечательный! Удивительный фотограф Люба,я
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 655 до 7 125 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Екатеринбурга, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024