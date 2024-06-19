Фотосессии в Екатеринбурге с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Екатеринбурге, цены от 4 655 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
30 минут
8 отзывов
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
«Все локации находятся в историческом сердца Екатеринбурга, в черте так называемой Красной линии и подходят как для деловых, так и для семейных фотосессий»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
49004 655 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Екатеринбург: авторская фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Влюбиться в Екатеринбург: авторская фотосессия
Увидеть город глазами местной жительницы и получить на память снимки в лучших локациях
Завтра в 17:00
7 июля в 10:00
6 700 за всё до 6 чел.
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
«За час фотопрогулки вы увидите, как историческая архитектура сменяется современной»
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
75007 125 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    19 июня 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Впервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотограф Люба. Очень позитивная, умеет видеть красоту и необычность в самых обычных локациях. Рассказала интересные истории о городе. Время пролетело очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству
    Впервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотографВпервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотографВпервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотографВпервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотограф
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город. Уже на следующий день получила обработанные фото.
    Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про городВсё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про городВсё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Шикарная фотоэкскурсия! Отличная локация около Ельцин центра. Мне сегодня повезло с погодой,было солнечно поэтому результат получился замечательный! Удивительный фотограф Люба,я
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    впервые была на фотосъемке в движении и эти кадры получились самыми классными! Очень рекомендую,особенно тем кто любит живую съемку на природе!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
  2. Влюбиться в Екатеринбург: авторская фотосессия
  3. По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Дом Севастьянова
  3. Храм на Крови
  4. Ельцин Центр
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 655 до 7 125 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Екатеринбурга, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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