В Вера

Впервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотограф Люба. Очень позитивная, умеет видеть красоту и необычность в самых обычных локациях. Рассказала интересные истории о городе. Время пролетело очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству