Екатеринбург — это сердце Урала и музей конструктивизма, город-промышленник и город-бунтарь. На прогулке мы поможем вам сложить воедино образ уральской столицы, покажем памятники прошлого и настоящего, поделимся легендами и реальными фактами. А после посетим новаторский Ельцин Центр, чтобы разобраться в причинах и следствиях самой противоречивой эпохи России.

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Описание

Что вас ожидает

Места притяжения Екатеринбурга

В первой части экскурсии вы познакомитесь с визитными карточками Екатеринбурга — мы проведем вас по городским достопримечательностям и дополним прогулку рассказами об основании уральской столицы, ее легендах и секретах. В программе:

Плотинка 18 века на реке Исеть, с которой началась история Екатеринбурга. Сперва деревянная, затем гранитная и, наконец, железобетонная — но всегда привлекающая местных жителей во время народных гуляний!

18 века на реке Исеть, с которой началась история Екатеринбурга. Сперва деревянная, затем гранитная и, наконец, железобетонная — но всегда привлекающая местных жителей во время народных гуляний! Проспект Ленина : здесь увидим Театр оперы и балета, Дворец Молодежи и Дом Севастьянова середины 19 века.

: здесь увидим Театр оперы и балета, Дворец Молодежи и Дом Севастьянова середины 19 века. Литературный квартал — прогуляемся среди старинных особняков. Вы узнаете, дома-музеи каких известных уроженцев Екатеринбурга здесь можно посетить.

— прогуляемся среди старинных особняков. Вы узнаете, дома-музеи каких известных уроженцев Екатеринбурга здесь можно посетить. Городская набережная, на которой находится современный комплекс зданий «Екатеринбург-Сити». А неподалеку осмотрим Храм-на-Крови и интересный дом-ананас.

Ельцин Центр: музей-эпоха

Во второй части экскурсии мы посетим один из самых новаторских музеев России — Музей Ельцина. В интерактивных залах вы узнаете о личности первого президента России, разберетесь в одном из важнейших этапов политической истории страны. Мы поговорим о семье Ельцина, проследим его жизненный и политический путь. Рассмотрим экспонаты, которые погрузят нас в события августовского путча и расскажут о рождении Конституции. А в одном из залов даже увидим троллейбус, на котором Борис Николаевич ездил на работу.

Организационные детали