В первой части экскурсии вы познакомитесь с визитными карточками Екатеринбурга — мы проведем вас по городским достопримечательностям и дополним прогулку рассказами об основании уральской столицы, ее легендах и секретах. В программе:
Во второй части экскурсии мы посетим один из самых новаторских музеев России — Музей Ельцина. В интерактивных залах вы узнаете о личности первого президента России, разберетесь в одном из важнейших этапов политической истории страны. Мы поговорим о семье Ельцина, проследим его жизненный и политический путь. Рассмотрим экспонаты, которые погрузят нас в события августовского путча и расскажут о рождении Конституции. А в одном из залов даже увидим троллейбус, на котором Борис Николаевич ездил на работу.