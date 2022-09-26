Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра

Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России

Екатеринбург — это сердце Урала и музей конструктивизма, город-промышленник и город-бунтарь.

На прогулке мы поможем вам сложить воедино образ уральской столицы, покажем памятники прошлого и настоящего, поделимся легендами и реальными фактами.

А после посетим новаторский Ельцин Центр, чтобы разобраться в причинах и следствиях самой противоречивой эпохи России.
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
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Описание

Что вас ожидает

Места притяжения Екатеринбурга

В первой части экскурсии вы познакомитесь с визитными карточками Екатеринбурга — мы проведем вас по городским достопримечательностям и дополним прогулку рассказами об основании уральской столицы, ее легендах и секретах. В программе:

  • Плотинка 18 века на реке Исеть, с которой началась история Екатеринбурга. Сперва деревянная, затем гранитная и, наконец, железобетонная — но всегда привлекающая местных жителей во время народных гуляний!
  • Проспект Ленина: здесь увидим Театр оперы и балета, Дворец Молодежи и Дом Севастьянова середины 19 века.
  • Литературный квартал — прогуляемся среди старинных особняков. Вы узнаете, дома-музеи каких известных уроженцев Екатеринбурга здесь можно посетить.
  • Городская набережная, на которой находится современный комплекс зданий «Екатеринбург-Сити». А неподалеку осмотрим Храм-на-Крови и интересный дом-ананас.

Ельцин Центр: музей-эпоха

Во второй части экскурсии мы посетим один из самых новаторских музеев России — Музей Ельцина. В интерактивных залах вы узнаете о личности первого президента России, разберетесь в одном из важнейших этапов политической истории страны. Мы поговорим о семье Ельцина, проследим его жизненный и политический путь. Рассмотрим экспонаты, которые погрузят нас в события августовского путча и расскажут о рождении Конституции. А в одном из залов даже увидим троллейбус, на котором Борис Николаевич ездил на работу.

Организационные детали

  • Входные билеты в Ельцин Центр оплачиваются дополнительно — 250 руб., арт-галерея — 150 руб. с человека. Музей+арт-галерея — 300 руб. с человека.
  • Индивидуальная экскурсия в Ельцин-центре оплачивается дополнительно в зависимости от количества человек: 1 человек — 1500 руб., 2 человека — 1000 руб. с человека, 3-4 человека — 800 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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