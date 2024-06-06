Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга

В спокойном темпе прогуляйтесь по основным достопримечательностям Екатеринбурга. Увидите живописные храмы, резиденцию президента и знаменитую глыбу родонита. Узнайте о становлении горно-заводской цивилизации и роли человека в технологических прорывах. Пётр I и Татищев оставили свой след в истории города, а Вознесенский храм и памятник Комсомолу связаны интересными фактами

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Ваш гид в Екатеринбурге

Юлия Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вознесенская церковь — самая первая в Екатеринбурге. Она построена в стиле барокко и имеет шесть приделов.

Садово-парковый ансамбль Расторгуева-Харитонова — единственный парк на Урале в стиле классицизма. Я расскажу, как он связан с романом Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы».

Храм на Крови в византийском стиле. Выстроен на месте Ипатьевского дома, где был расстрелян император Николай II.

Литературный квартал. Он объединил 10 музеев, посвящённых писателям разных эпох.

Олимпийская набережная реки Исеть. Здесь находятся стадион и Дворец игровых видов спорта, где тренируются известные команды.

Дом Севастьянова — образец эклектики. Вы узнаете, когда дом стал резиденцией президента.

Плотинка — особое место, где можно проследить историю Свердловского рок-клуба. Поговорим о группах «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Смысловые галлюцинации» и других.

Плотина Екатеринбургского железоделательного завода — самый старый механизм города. Она сделана из сибирской лиственницы, которая со временем становится прочнее.

Глыба родонита. Я расскажу, какими удивительными свойствами обладает камень.

Организационные детали