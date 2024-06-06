Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
В спокойном темпе прогуляйтесь по основным достопримечательностям Екатеринбурга. Увидите живописные храмы, резиденцию президента и знаменитую глыбу родонита. Узнайте о становлении горно-заводской цивилизации и роли человека в технологических прорывах.
Пётр I и Татищев оставили свой след в истории города, а Вознесенский храм и памятник Комсомолу связаны интересными фактами
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2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Индивидуальный формат
🏛️ Посещение исторических мест
📚 Узнать о роли Петра I и Татищева
🌳 Прогулка по паркам и набережной
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
Вознесенская церковь
Садово-парковый ансамбль Расторгуева-Харитонова
Храм на Крови
Литературный квартал
Олимпийская набережная реки Исеть
Дом Севастьянова
Плотинка
Плотина Екатеринбургского железоделательного завода
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Я Юлия Махова, учитель истории высшей квалификационной категории с солидным стажем и аттестованный экскурсовод со стажем 7 лет. Родилась и выросла на Урале, чем горжусь. Организатор экскурсий не только по городу Екатеринбургу, но и по Свердловской области. С удовольствием работаю с семьями с детьми. Очень хочу, чтобы мой Урал путешественники полюбили так же, как я.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
6 июня 2024
Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
Мария
4 июня 2024
Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария.
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