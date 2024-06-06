Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга

Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
В спокойном темпе прогуляйтесь по основным достопримечательностям Екатеринбурга. Увидите живописные храмы, резиденцию президента и знаменитую глыбу родонита. Узнайте о становлении горно-заводской цивилизации и роли человека в технологических прорывах.

Пётр I и Татищев оставили свой след в истории города, а Вознесенский храм и памятник Комсомолу связаны интересными фактами
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный формат
  2. 🏛️ Посещение исторических мест
  3. 📚 Узнать о роли Петра I и Татищева
  4. 🌳 Прогулка по паркам и набережной
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Что можно увидеть

  • Вознесенская церковь
  • Садово-парковый ансамбль Расторгуева-Харитонова
  • Храм на Крови
  • Литературный квартал
  • Олимпийская набережная реки Исеть
  • Дом Севастьянова
  • Плотинка
  • Плотина Екатеринбургского железоделательного завода
  • Глыба родонита
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вознесенская церковь — самая первая в Екатеринбурге. Она построена в стиле барокко и имеет шесть приделов.

Садово-парковый ансамбль Расторгуева-Харитонова — единственный парк на Урале в стиле классицизма. Я расскажу, как он связан с романом Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы».

Храм на Крови в византийском стиле. Выстроен на месте Ипатьевского дома, где был расстрелян император Николай II.

Литературный квартал. Он объединил 10 музеев, посвящённых писателям разных эпох.

Олимпийская набережная реки Исеть. Здесь находятся стадион и Дворец игровых видов спорта, где тренируются известные команды.

Дом Севастьянова — образец эклектики. Вы узнаете, когда дом стал резиденцией президента.

Плотинка — особое место, где можно проследить историю Свердловского рок-клуба. Поговорим о группах «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Смысловые галлюцинации» и других.

Плотина Екатеринбургского железоделательного завода — самый старый механизм города. Она сделана из сибирской лиственницы, которая со временем становится прочнее.

Глыба родонита. Я расскажу, какими удивительными свойствами обладает камень.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Мы будем заходить в храмы, поэтому женщинам необходим головной убор

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 июня 2024
Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
Мария
4 июня 2024
Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария.

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