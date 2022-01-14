Для группы от 3 человек предусмотрена скидка 20% (уточняйте в переписке с гидом).

Что вас ожидает

Праздничные тропы Екатеринбурга

Наш новогодний маршрут охватит знаковые уголки Екатеринбурга — украшенные огнями достопримечательности, места народных гуляний и зимних забав, снежные скверы и наряженные ёлки. В программе:

Площадь 1905 года с главной ёлкой Екатеринбурга и сказочным ледовым городком. Тематика фестиваля снежных скульптур каждый год разная — от сказок Пушкина до космоса. Что же будет в этом году? Об этом обязательно поговорим!

с главной ёлкой Екатеринбурга и сказочным ледовым городком. Тематика фестиваля снежных скульптур каждый год разная — от сказок Пушкина до космоса. Что же будет в этом году? Об этом обязательно поговорим! Особняк Тупикова — дом знаменитого золотопромышленника, где проходили душевные новогодние праздники в духе русских традиций.

— дом знаменитого золотопромышленника, где проходили душевные новогодние праздники в духе русских традиций. Переливающийся огнями главный проспект и каменное сокровище Екатеринбурга — Дом Севастьянова .

и каменное сокровище Екатеринбурга — . Историческое сердце города — Плотинка . Здесь вы узнаете, как, когда и почему в екатеринбургской крепости были впервые организованы праздничные гуляния.

. Здесь вы узнаете, как, когда и почему в екатеринбургской крепости были впервые организованы праздничные гуляния. Городской пруд , с берега которого вам откроется переливающаяся огнями панорама комплекса Екатеринбург-Сити — современного центра города.

, с берега которого вам откроется переливающаяся огнями панорама комплекса Екатеринбург-Сити — современного центра города. Парк Литературного квартала , в котором мы вспомним о сказах Бажова и Мамина-Сибиряка, а также поговорим о новогодних мероприятиях Екатеринбурга.

, в котором мы вспомним о сказах Бажова и Мамина-Сибиряка, а также поговорим о новогодних мероприятиях Екатеринбурга. Храм на Крови, где ежегодно проходит фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда».

По пути поговорим, как в городе отмечали Новый год и Рождество в разные эпохи: как гулял и веселился купеческий и богемный Екатеринбург, как менялось отношение к празднику в советский период и что происходит в новогодней столице Урала сегодня.

Организационные детали