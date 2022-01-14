Для группы от 3 человек предусмотрена скидка 20% (уточняйте в переписке с гидом).
Наш новогодний маршрут охватит знаковые уголки Екатеринбурга — украшенные огнями достопримечательности, места народных гуляний и зимних забав, снежные скверы и наряженные ёлки. В программе:
По пути поговорим, как в городе отмечали Новый год и Рождество в разные эпохи: как гулял и веселился купеческий и богемный Екатеринбург, как менялось отношение к празднику в советский период и что происходит в новогодней столице Урала сегодня.