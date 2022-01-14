Новогодние истории Екатеринбурга

Прогуляться по нарядному центру города и услышать о новогодних традициях Урала

В группе
до 10 чел.
Эта атмосферная прогулка — отличный способ за полтора часа увидеть главные достопримечательности Екатеринбурга и зарядиться новогодним настроением! Мы пройдем по историческому центру в блеске праздничных огней, углубимся в историю Нового года, увидим ледовые скульптуры и поговорим о зимних традициях Урала, которые переходят из поколения в поколение.
Новогодние истории Екатеринбурга
Новогодние истории Екатеринбурга
Новогодние истории Екатеринбурга
Новогодние истории Екатеринбурга
Новогодние истории Екатеринбурга
Новогодние истории Екатеринбурга
Новогодние истории Екатеринбурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Для группы от 3 человек предусмотрена скидка 20% (уточняйте в переписке с гидом).

Что вас ожидает

Праздничные тропы Екатеринбурга

Наш новогодний маршрут охватит знаковые уголки Екатеринбурга — украшенные огнями достопримечательности, места народных гуляний и зимних забав, снежные скверы и наряженные ёлки. В программе:

  • Площадь 1905 года с главной ёлкой Екатеринбурга и сказочным ледовым городком. Тематика фестиваля снежных скульптур каждый год разная — от сказок Пушкина до космоса. Что же будет в этом году? Об этом обязательно поговорим!
  • Особняк Тупикова — дом знаменитого золотопромышленника, где проходили душевные новогодние праздники в духе русских традиций.
  • Переливающийся огнями главный проспект и каменное сокровище Екатеринбурга — Дом Севастьянова.
  • Историческое сердце города — Плотинка. Здесь вы узнаете, как, когда и почему в екатеринбургской крепости были впервые организованы праздничные гуляния.
  • Городской пруд, с берега которого вам откроется переливающаяся огнями панорама комплекса Екатеринбург-Сити — современного центра города.
  • Парк Литературного квартала, в котором мы вспомним о сказах Бажова и Мамина-Сибиряка, а также поговорим о новогодних мероприятиях Екатеринбурга.
  • Храм на Крови, где ежегодно проходит фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда».

По пути поговорим, как в городе отмечали Новый год и Рождество в разные эпохи: как гулял и веселился купеческий и богемный Екатеринбург, как менялось отношение к празднику в советский период и что происходит в новогодней столице Урала сегодня.

Организационные детали

  • Мы будем гулять пешком, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде!
  • Если замерзнете, мы можем зайти в кафе и купить чашечку кофе или чая
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади 1905 года
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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