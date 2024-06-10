Наша мастерская — это место, где каждый чувствует себя как дома. Здесь происходит магия: глина становится выражением мыслей и чувств, а гончарный круг — помощником в медитации. Сюда приходят за новым опытом, а получают энергию для будущих свершений. Сделайте и вы своё изделие мечты!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Каждый может стать творцом уже на первом занятии! В нашей студии все имеют право на «я так вижу», а неровности и отступления придают неповторимость каждой вазочке, тарелке, подсвечнику. Ведь в керамике для успеха важен не опыт, а желание творить.

Сначала мы будем работать за гончарным кругом: сделаем форму кружки/миски/пиалы/горшочка, которую вам захочется.

За столом прикрепим ручку/cделаем блюдце/украсим наши изделия. Штампы, фигурные скалки, кружева, петли и стеки — весь набор гончарных инструментов в вашем распоряжении.

В конце занятия вы выберете глазурь, а наш мастер покроет ей готовое изделие (цвета выбираете вы).

Это самая настоящая магия — создать предмет, который будет жить и радовать вас каждый день. И конечно, у каждого получится нечто уникальное, ведь мы все такие разные!

Организационные детали

Этот мастер-класс подходит для взрослых участников

В стоимость входит: все материалы и обжиги, покрытие глазурью нашим мастером (после первого обжига) или самостоятельная роспись ангобами (во время мастер-класса)

В керамике ручной работы присутствует процент брака изделий. Если случится какой-то дефект — мы сделаем всё, чтобы это исправить.

Готовое изделие можно забрать через 3-4 недели после мастер-класса. Вам придёт смс о готовности, как только оно пройдёт сушку, все обжиги и глазуровку. Есть возможность отправки изделия в ваш город — по тарифам СДЭКа.

Мастер-класс для вас проведу я или другой мастер из нашей команды

Несколько важных пунктов перед вашим первым занятием