Наша мастерская — это место, где каждый чувствует себя как дома.
Здесь происходит магия: глина становится выражением мыслей и чувств, а гончарный круг — помощником в медитации. Сюда приходят за новым опытом, а получают энергию для будущих свершений. Сделайте и вы своё изделие мечты!
Здесь происходит магия: глина становится выражением мыслей и чувств, а гончарный круг — помощником в медитации. Сюда приходят за новым опытом, а получают энергию для будущих свершений. Сделайте и вы своё изделие мечты!
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Каждый может стать творцом уже на первом занятии! В нашей студии все имеют право на «я так вижу», а неровности и отступления придают неповторимость каждой вазочке, тарелке, подсвечнику. Ведь в керамике для успеха важен не опыт, а желание творить.
- Сначала мы будем работать за гончарным кругом: сделаем форму кружки/миски/пиалы/горшочка, которую вам захочется.
- За столом прикрепим ручку/cделаем блюдце/украсим наши изделия. Штампы, фигурные скалки, кружева, петли и стеки — весь набор гончарных инструментов в вашем распоряжении.
- В конце занятия вы выберете глазурь, а наш мастер покроет ей готовое изделие (цвета выбираете вы).
Это самая настоящая магия — создать предмет, который будет жить и радовать вас каждый день. И конечно, у каждого получится нечто уникальное, ведь мы все такие разные!
Организационные детали
- Этот мастер-класс подходит для взрослых участников
- В стоимость входит: все материалы и обжиги, покрытие глазурью нашим мастером (после первого обжига) или самостоятельная роспись ангобами (во время мастер-класса)
- В керамике ручной работы присутствует процент брака изделий. Если случится какой-то дефект — мы сделаем всё, чтобы это исправить.
- Готовое изделие можно забрать через 3-4 недели после мастер-класса. Вам придёт смс о готовности, как только оно пройдёт сушку, все обжиги и глазуровку. Есть возможность отправки изделия в ваш город — по тарифам СДЭКа.
- Мастер-класс для вас проведу я или другой мастер из нашей команды
Несколько важных пунктов перед вашим первым занятием
- Приходить желательно за 5-10 мин до начала
- С собой брать ничего не нужно, мы всё предоставим
- Работать с глиной удобнее с коротким маникюром
- Перенос записи возможен минимум за сутки до занятия
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Прикоснуться к искусству и научиться создавать красивую керамику для себя и близких💫 Погрузиться в непринужденную домашнюю атмосферу в приятной компании🤍 Всё это возможно в нашей гончарной школе, потому что именно здесь каждый может стать творцом! ✨ Мы ждём вас в гости и будем рады поделиться знаниями в области гончарного искусства!Задать вопрос
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