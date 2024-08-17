Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 19:30, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 13:00, 15:00 и 18:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала