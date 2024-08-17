Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге

Раскрыть секреты мастерства, написать картину и получить новые впечатления на лайте (мини-группа)
На один час вы превратитесь в настоящего художника и создадите картину на холсте! Выбор темы за вами.

Это может быть конкретная картина из предложенных вариантов, абстракция из любимых оттенков, которая дополнит домашний интерьер, либо мотивирующая фраза. Я подскажу все детали и буду сопровождать вас на каждом этапе.
5
2 отзыва
Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Знакомство со студией и техниками рисования. Вы услышите об акриловых красках, чем они отличаются от других материалов и как ложатся на холст.
  • Выберете простую, но эффектную картину для рисунка. Я заранее готовлю варианты, чтобы каждый участник нашёл референс для своей работы.
  • Вы напишете картину на холсте размером 18×24 см. Я поэтапно обо всём расскажу и буду рядом, если понадобится помощь.
  • Готовую работу вы заберёте с собой сразу после мастер-класса.

Кому подойдёт мастер-класс

  • Взрослым и детям с 7 лет.
  • Начинающим художникам — это отличный вариант, чтобы познакомиться с рисованием, даже если у вас не было опыта.
  • Тем, кто уже знаком с мастерством — мы выберем более сложную картинку для изображения.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 19:30, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 13:00, 15:00 и 18:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 19:30, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 13:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
17 авг 2024
Замечательный преподаватель, приятная располагающая атмосфера, понравился результат😊
Замечательный преподаватель, приятная располагающая атмосфера, понравился результат😊
Tatiana
12 авг 2024
Я, конечно, не художник, но что-то получилось) Женя подсказывала и давала попробовать рисовать разными способами и инструментами — и напоминала, что попробовать что-то не так мазнуть/чиркнуть — некритично. За это
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отдельное спасибо, потому что все всегда хочется отдельно и по линеечке и без ошибок с первого раза. Этот мастер-класс самое то, чтобы понять, нравится ли вам рисование — оптимальное и по количеству вводных данных, и по размеру картины и по продолжительности 💜 Спасибо, если буду в Екатеринбурге снова — загляну снова!

Я, конечно, не художник, но что-то получилось) Женя подсказывала и давала попробовать рисовать разными способами и

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