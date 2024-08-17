На один час вы превратитесь в настоящего художника и создадите картину на холсте! Выбор темы за вами.
Это может быть конкретная картина из предложенных вариантов, абстракция из любимых оттенков, которая дополнит домашний интерьер, либо мотивирующая фраза. Я подскажу все детали и буду сопровождать вас на каждом этапе.
Это может быть конкретная картина из предложенных вариантов, абстракция из любимых оттенков, которая дополнит домашний интерьер, либо мотивирующая фраза. Я подскажу все детали и буду сопровождать вас на каждом этапе.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Знакомство со студией и техниками рисования. Вы услышите об акриловых красках, чем они отличаются от других материалов и как ложатся на холст.
- Выберете простую, но эффектную картину для рисунка. Я заранее готовлю варианты, чтобы каждый участник нашёл референс для своей работы.
- Вы напишете картину на холсте размером 18×24 см. Я поэтапно обо всём расскажу и буду рядом, если понадобится помощь.
- Готовую работу вы заберёте с собой сразу после мастер-класса.
Кому подойдёт мастер-класс
- Взрослым и детям с 7 лет.
- Начинающим художникам — это отличный вариант, чтобы познакомиться с рисованием, даже если у вас не было опыта.
- Тем, кто уже знаком с мастерством — мы выберем более сложную картинку для изображения.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 19:30, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 13:00, 15:00 и 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 19:30, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 13:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 27 туристов
Я — Полина, художник и основатель студии. Провожу мастер-классы по рисованию и созданию ароматических свечей с 2018 года. В моей студии также работают мастера с высшим художественным образованием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
17 авг 2024
Замечательный преподаватель, приятная располагающая атмосфера, понравился результат😊
Tatiana
12 авг 2024
Я, конечно, не художник, но что-то получилось) Женя подсказывала и давала попробовать рисовать разными способами и инструментами — и напоминала, что попробовать что-то не так мазнуть/чиркнуть — некритично. За это
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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