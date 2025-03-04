Крем для рук с авторским ароматом - мастер-класс в Екатеринбурге (6+)

Хотите узнать, как пахнет осень? Из каких нот и оттенков состоит аромат ностальгии? На мастер-классе вы почувствуете себя немного парфюмером. Мы подготовили для вас базу с натуральным составом, которая увлажняет и питает кожу.
Вы дополните крем ароматом — выберете из нашей сезонной коллекции или создадите уникальный по своему настроению.
Вы дополните крем ароматом — выберете из нашей сезонной коллекции или создадите уникальный по своему настроению.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с нашей уютной студией и другими участницами мастер-класса.
- Узнаете о составе натурального базового крема и о том, какие компоненты влияют на его свойства.
- Я расскажу об ароматических маслах и правилах их смешивания.
- Продемонстрирую нашу премиальную коллекцию ароматов.
- Объясню структуру каждого аромата.
- Вы протестируете их на коже и научитесь узнавать пирамиду нот и оттенков.
- Выберете один из сезонных ароматов или создадите свой.
- Я покажу, как соединить все компоненты крема и как им правильно пользоваться, чтобы он дольше сохранял свои свойства.
- Вы выберете металлический тюбик объемом 60 мл и дизайн наклейки.
- Заполните тюбик кремом — и уникальный подарок себе или близким готов! Его удобно взять с собой в ручную кладь и увезти как память о Екатеринбурге.
Организационные детали
- Все необходимые составляющие крема предоставляются.
- Готовый крем вы забёрете с собой сразу после мастер-класса.
- В мастер-классе могут принять участие дети старше 6 лет.
в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, во вторник в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00 и 18:00, в среду в 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в четверг в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, во вторник в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00 и 18:00, в среду в 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в четверг в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 86 туристов
Я — Полина, художник и основатель студии. Провожу мастер-классы по рисованию и созданию ароматических свечей с 2018 года. В моей студии также работают мастера с высшим художественным образованием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
4 мар 2025
Очень приятно, тепло и уютно было провести время на мастер-классе у Полины! Полина всё подробно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Оптимальная продолжительность МК, несложно.
Надо отметить, что я из Мск, и у нас такого мастер-класса нет. Эксклюзив! Рекомендую!
Надо отметить, что я из Мск, и у нас такого мастер-класса нет. Эксклюзив! Рекомендую!
Мария
14 дек 2024
Хороший вариант отдыха в выходной день! Процесс довольно простой, но помог отвлечься от декабрьской суеты: выбрать подходящий аромат, смешать его с кремом и оформить упаковку.
Ходили вместе с ребёнком, 7 лет.
Приятным бонусом стали фото и видео в течение МК, спасибо 😊
Ходили вместе с ребёнком, 7 лет.
Приятным бонусом стали фото и видео в течение МК, спасибо 😊
Мария
14 дек 2024
Необычный мастер-класс, выбрала именно его, так так больше в Екатеринбурге нигде такой не встречала.
Студия с новогодней атмосферой, украшена хвойными веточками и гирляндами, а ещё картинами, нарисованными Полиной.
Выбор ароматов очень большой, включая тематические зимние, их можно смешать и получить свой уникальный крем для рук!
Спасибо Полине за организацию, удалось зарядиться праздничным настроением на целый день 🎄
Студия с новогодней атмосферой, украшена хвойными веточками и гирляндами, а ещё картинами, нарисованными Полиной.
Выбор ароматов очень большой, включая тематические зимние, их можно смешать и получить свой уникальный крем для рук!
Спасибо Полине за организацию, удалось зарядиться праздничным настроением на целый день 🎄
Ирина
14 дек 2024
Необычный мастер-класс! Раньше такого не встречала. Делали крем для рук с ароматами, которые подходят именно тебе. В магазине такой крем не купишь! Текстура крема очень нежная. Руки от такого крема становятся бархатными.
Проводит мастер-класс замечательный гид - Полина.
Рекомендую такой формат для дня рождения или праздника!
Проводит мастер-класс замечательный гид - Полина.
Рекомендую такой формат для дня рождения или праздника!
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