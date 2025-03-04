Крем для рук с авторским ароматом - мастер-класс в Екатеринбурге (6+)

Когда: в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, во вторник в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00 и 18:00, в среду в 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в четверг в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала