В светлой студии вы создадите свечу с нуля — сами выберете аромат и подсвечник, цвет крышки и наклейку. Специальные навыки не требуются — я расскажу секреты приготовления и предоставлю все необходимые материалы: воск без стабилизаторов и консервантов, премиальные ароматические масла, деревянные фитили с эффектом потрескивания (представьте себе уютный вечер у камина).

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Огненные секреты на теоретической части

Я раскрою вам все секреты! Расскажу, как использовать свечи, чтобы они служили и радовали вас дольше. Разберём все сложности, с которыми сталкиваемся в использовании — свеча быстро сгорает; воск остаётся, а фитиль сгорает; нет запаха и так далее. Поговорим о том, каким бывает воск, как раскрыть аромат и сделать так, чтобы свеча горела ясно и не гасла.

Из теории в практику — создание свечи

Во время практической части помогу вам выбрать все компоненты свечи. Поэтапно покажу технологию изготовления — что и как нужно делать. По итогам мастер-класса у вас получится свеча 200 мл — это около 40 часов горения.

Организационные детали