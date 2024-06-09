В светлой студии вы создадите свечу с нуля — сами выберете аромат и подсвечник, цвет крышки и наклейку.
Специальные навыки не требуются — я расскажу секреты приготовления и предоставлю все необходимые материалы: воск без стабилизаторов и консервантов, премиальные ароматические масла, деревянные фитили с эффектом потрескивания (представьте себе уютный вечер у камина).
Специальные навыки не требуются — я расскажу секреты приготовления и предоставлю все необходимые материалы: воск без стабилизаторов и консервантов, премиальные ароматические масла, деревянные фитили с эффектом потрескивания (представьте себе уютный вечер у камина).
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00, 17:00, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Огненные секреты на теоретической части
Я раскрою вам все секреты! Расскажу, как использовать свечи, чтобы они служили и радовали вас дольше. Разберём все сложности, с которыми сталкиваемся в использовании — свеча быстро сгорает; воск остаётся, а фитиль сгорает; нет запаха и так далее. Поговорим о том, каким бывает воск, как раскрыть аромат и сделать так, чтобы свеча горела ясно и не гасла.
Из теории в практику — создание свечи
Во время практической части помогу вам выбрать все компоненты свечи. Поэтапно покажу технологию изготовления — что и как нужно делать. По итогам мастер-класса у вас получится свеча 200 мл — это около 40 часов горения.
Организационные детали
- После мастер-класса необходимо подождать, когда свеча застынет, обычно это занимает час. Вы сможете прийти за работой в любое удобное время, либо мы отправим её доставкой. Посылка оплачивается отдельно, стоимость зависит от места получения.
- Мастер-класс подходит взрослым и детям с 7 лет
- Мастер-класс провожу я, но иногда меня заменяет коллега — профессиональный художник
во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города на улице Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Я — Полина, художник и основатель студии. Провожу мастер-классы по рисованию и созданию ароматических свечей с 2018 года. В моей студии также работают мастера с высшим художественным образованием.Задать вопрос
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