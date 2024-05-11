Интересные программы мастер-классы Екатеринбурга

Найдено 10 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Екатеринбурге, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мастер-класс по обработке уральских самоцветов в Екатеринбурге
Познакомьтесь с историей уральских самоцветов и создайте своё камнерезное изделие под руководством мастера. Увлекательная экскурсия и мастер-класс ждут вас
Начало: В Историческом сквере
19 июня в 09:00
20 июня в 15:00
от 4 600 за всё до 10 чел.
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
17 июня в 16:30
18 июня в 16:30
от 7 600 за всё до 10 чел.
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500 за человека
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800 за человека
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину маслом под руководством опытного художника
Начало: в центре города на улице Луначарского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
13 июня в 18:00
2 500 за человека
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900 за человека
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Индивидуальная
1 час
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 3 100 за всё до 8 чел.
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе)
Начало: у Театра оперы и балета
2 300 за человека
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: у метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 июня в 15:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Слепить и полюбить: мастер-класс по керамике
Индивидуальная
2.5 часа
Слепить и полюбить: мастер-класс по керамике
Погрузиться в атмосферу творчества и своими руками создать оригинальное изделие
Начало: На ул. Тургенева
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
    прекрасный вариант для семьи! ребенок 9ти лет гулял вокруг, пока мы со Светланой ходили по Плотинке и погружались в историю.
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    несмотря на майский снег, мы отлично провели время и на улице, благодаря хорошему настроению экскурсовода и классному близкому к жизни контенту. музей камерный, есть что потрогать, мастер-класс простенький, самое то для знакомства. зы: в этот центр камнерезного искусства ходят заниматься детки, и нам помогал преподаватель детский, еоказал детские работы и рассказал немного про обучение, было ооооочень интересно.

  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
    Экскурсия просто прекрасна, огромное спасибо Светлане и другим причастным. Мне и сыну очень понравилось!
  • Г
    Глеб
    23 марта 2024
    Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
    Очень познавательная экскурсия! Был с ребенком. Все понравилось. Мастер-класс брать обязательно! Отличная мастерская при музее, ребенок сделал маме колечко с камнем)
  • А
    Александр
    14 февраля 2024
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Было интересно и познавательно. Светлана прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Ну конечно же Гуля - шеф-повар, провела веселый мастер-класс. Пельмешки удались. Хорошее завершение вечера.
  • А
    Александр
    9 января 2024
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Покупал экскурсию в подарок. Отзыв - «Великолепно». Очень понравились экскурсия и мастер-класс. Огромное спасибо Светлане.
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2023
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Экскурсия понравилась, она полностью соответствовала нашим ожиданиям необычного и приятного формата. Сначала прогулялись по центру города и поговорили о его истории.
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    Потом переместились в симпатичный ресторан русской кухни "Калачи", который расположен в атмосферном купеческом особняке. Мастеркласс по приготовлению пельменей нам проводила шеф-повар ресторана. Попробовали лепить пельмени, манты, хинкали. Потом их с удовольствием отведали) Очень познавательно и нескучно провели вечер!

  • И
    Ирина
    7 мая 2023
    Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
    Светлана - отличный гид! Рассказала об основании города, показала нам центр. История основания, Плотинка, Дом Рябушинского и многое другое… Мастер-класс
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    по лепке пельменей тоже был отличный! Нас научили лепить и варить не только пельмени, но и манты, и хинкали! Мы с мужем - в восторге, рекомендуем!

  • N
    Nina
    15 октября 2022
    Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
    Замечательная экскурсия, очень интересно даже для жителей Екатеринбурга. Замечательный и доброжелательный экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Мастер-классы»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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