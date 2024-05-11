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несмотря на майский снег, мы отлично провели время и на улице, благодаря хорошему настроению экскурсовода и классному близкому к жизни контенту. музей камерный, есть что потрогать, мастер-класс простенький, самое то для знакомства. зы: в этот центр камнерезного искусства ходят заниматься детки, и нам помогал преподаватель детский, еоказал детские работы и рассказал немного про обучение, было ооооочень интересно.