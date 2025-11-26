Откройте для себя Камышлов — атмосферный уральский город с купеческой застройкой, величественным собором и историей, тесно связанной с Сибирским трактом.
Вы прогуляетесь по сохранившейся улице XIX века, подниметесь на колокольню и услышите истории о купцах и ярмарках. В программе также краеведческий музей и редкие локации, недоступные случайному туристу.
Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие по старинному уральскому городу Камышлову — тихому, атмосферному и наполненному историей. Город возник в XVII веке как острог на границе с кочевыми землями, позже оказался на пересечении важнейших торговых путей: Сибирского тракта и железной дороги. Эти маршруты определили его судьбу: здесь бурлили ярмарки, процветала торговля, а также проходили колонны каторжан. Сегодня Камышлов сохраняет черты купеческого города XIX века. Мы пройдемся по главной улице Карла Маркса (бывшей Торговой), увидим жилые особняки, торговые дома и административные здания, услышим истории их владельцев. Зайдем в Покровский собор — символ города, построенный в начале XIX века. Его интерьеры раскроет местный священник, а желающие смогут подняться на 60-метровую колокольню. По пути сделаем остановки у других старинных храмов — по выбору группы. Мы также посетим краеведческий музей и увидим одно из зданий бывшей каторжной тюрьмы, скрытое за забором — молчаливый свидетель судьб человеческих. Дорога от Екатеринбурга займет около двух часов (160 км), но и в пути скучать не придётся: экскурсовод расскажет о Сибирском тракте, о поселениях, мимо которых будем проезжать, и о людях, связанных с этими местами. Например, о писателе Павле Бажове, работавшем в Камышлове. В завершение — время для фотографий и небольшая прогулка на память о купеческом Урале. Важная информация: Одежда по погоде, удобная обувь, женщинам – головные уборы для посещения храмов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ильинский храм в Малых Брусянах
- Город Богданович и город Камышлов
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия по Покровскому собору
- Автомобиль
Что не входит в цену
- Обед
- Пожертвования в храмах
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1905 года или место проживания экскурсантов
Завершение: Площадь 1905 года или в месте, удобном экскурсантам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Одежда по погоде
- Удобная обувь
- Женщинам - головные уборы для посещения храмов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
