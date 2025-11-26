Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Камышлов — атмосферный уральский город с купеческой застройкой, величественным собором и историей, тесно связанной с Сибирским трактом.



Вы прогуляетесь по сохранившейся улице XIX века, подниметесь на колокольню и услышите истории о купцах и ярмарках. В программе также краеведческий музей и редкие локации, недоступные случайному туристу. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Рима Ваш гид в Екатеринбурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-3 человека 26 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаем вас в путешествие по старинному уральскому городу Камышлову — тихому, атмосферному и наполненному историей. Город возник в XVII веке как острог на границе с кочевыми землями, позже оказался на пересечении важнейших торговых путей: Сибирского тракта и железной дороги. Эти маршруты определили его судьбу: здесь бурлили ярмарки, процветала торговля, а также проходили колонны каторжан. Сегодня Камышлов сохраняет черты купеческого города XIX века. Мы пройдемся по главной улице Карла Маркса (бывшей Торговой), увидим жилые особняки, торговые дома и административные здания, услышим истории их владельцев. Зайдем в Покровский собор — символ города, построенный в начале XIX века. Его интерьеры раскроет местный священник, а желающие смогут подняться на 60-метровую колокольню. По пути сделаем остановки у других старинных храмов — по выбору группы. Мы также посетим краеведческий музей и увидим одно из зданий бывшей каторжной тюрьмы, скрытое за забором — молчаливый свидетель судьб человеческих. Дорога от Екатеринбурга займет около двух часов (160 км), но и в пути скучать не придётся: экскурсовод расскажет о Сибирском тракте, о поселениях, мимо которых будем проезжать, и о людях, связанных с этими местами. Например, о писателе Павле Бажове, работавшем в Камышлове. В завершение — время для фотографий и небольшая прогулка на память о купеческом Урале. Важная информация: Одежда по погоде, удобная обувь, женщинам – головные уборы для посещения храмов.

