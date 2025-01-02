А Александра .

Л Любовь Евгения рассказала про город, отвечала на все вопросы очень подробно. Получили много красивых фото. Большое спасибо Евгении за фотопрогулку.

Д Дмитрий Евгения, супер гидфотограф, много что интересного рассказала про город, показала красивые места, нафотографировала. Удачи. Процветания!!! 😊🙏😃

Ю Юлия Благодарим Евгению за увлекательную фотопрогулку. Прошли по самому центру города, популярным местам горожан и туристов, вдоль реки Исеть. Вдохновились современной архитектурой, историческими зданиями. Заглянули в очень живописные уголки, насладились красивейшей природой. Евгения показала, так называемый, европейский квартал. А какие в этом году гортензии? Невероятные. Много фотографировались. Просто, легко, непринуждённо, Евгения рассказала про городские достопримечательности. Получили хорошее настроение, положительные эмоции. Рекомендуем!

М Марина Сегодня была фотопрогулка с Евгенией. Нам с мужем очень понравилось. Взглянули на Екатеринбург другими глазами и поняли в очередной раз, что удивительное рядом! Евгения очень доступно и просто обо всем рассказывала и показывала красивые необычные места. Спасибо большое за чудесный день!

Н Надежда Нам с мужем очень понравилось!!! Не первый раз в Екатеринбурге, но первый раз пошли на экскурсию с фото. Евгения провела по живописному маршруту, рассказала про самые интересные места и сделала отличные фото!!! Огромное спасибо!!!

Timofeeva Евгения, спасибо Вам огромное за нашу прогулку! Прогулка и фотосессия прошла в легкой, непринужденной, практически дружеской обстановке.

Вам удалось заново познакомить нас с уже знакомым городом. Маршрут отличный, столько интересных уголков!

В Вероника Отлично, просто отлично! Фотографии получили в этот же день уже в обработке. Самое классное, что фото и маршрут охватывали основные места в городе, поэтому если с вас семья тоже требует фото со всех мест в городе — это тот самый выбор. Во время экскурсии заходили в разные места, слушали историю города и знакомились с ним. Все прошло просто замечательно, спасибо!

Tatiana читать дальше с подружкой уже везде их поставили на аватарки 💜 Очень понравилось, что гид подсказывала и как встать, и что сделать, потому что модели ей попались без знания — как нормально встать — совсем 😅 и ещё она успевала знакомить нас с городом, давала советы, куда сходить, что посмотреть, рассказала историю — впечатление, словно мы успели все! И отдельное спасибо за заботу, когда вы постоянно спрашивали, не холодно ли нам, точно ли комфортно в такую погоду 💜 Погода с нами пошутила и подарила холод, а гид — тепло и положительные эмоции. Получили фото в этот же день и с телефона и с камеры — просто отлично, мы