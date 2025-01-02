Фотопрогулка в Екатеринбурге - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Пройдя по набережной реки Исеть, вы посетите Ельцин-центр и узнаете, почему его хотят снести. Полюбуетесь Плотинкой - сердцем
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛️ Знакомство с историей города
- 🌆 Уникальные архитектурные объекты
- 🎶 Атмосфера уличной музыки
- 📅 Гибкость в выборе времени
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Ельцин-центр
- Набережная реки Исеть
- Плотинка
- Дом Севастьяновых
- Памятник основателям города
- Здание «Ананас»
Описание фото-прогулки
- Ельцин-центр — инновационный центр, который каждый год предлагают снести, и я расскажу — почему
- Набережная реки Исеть с живописными прогулочными зонами, уличными музыкантами, модными ресторанами и террасами
- Плотинка — сердце Екатеринбурга, откуда началась его история. Расскажу о знаках и символах, расположенных там
- Подземный переход «музыка Екатеринбурга», где вы узнаете о значимых лицах города
- Дом Севастьяновых — символ города, его визитная карточка, которая отражена даже на денежной купюре
- Памятник основателям города. Объясню, почему их называют Бивис и Батхет
- Здание «Ананас», созданное британским архитектором Норманом Фостером. Вы узнаете, почему оно получило такое название
Попутно расскажу в лёгкой и непринуждённой форме о Екатеринбурге без нудных дат и имён — только всё самое интересное. Открою для вас город современный и исторический, музыкальный и промышленный. Сфотографирую на фоне гигантского кристалла меди и покажу самый большой в мире памятник клавиатуре. А также объясню, почему Екатеринбург особенный и почему его называют городом бесов.
Организационные детали
- Прогулка длится около 1,5 ч. За это время сделаю 300-500 фото на группу
- Все снимки в цветокоррекции вышлю в электронном виде ссылкой в облако в течении 1-5 дней после встречи. Также отправлю пять фото на человека в ретуши
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R6 Mark I или iPhone 11 Pro (при температуре на улице ниже 0)
- Все локации осматриваем снаружи, внутрь можем зайти только в Ельцин-центр
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 122 туристов
Я гид и профессиональный фотограф. Я покажу вам город таким, каким вижу его сама. Не буду утомлять вас скучными датами и именами. Легко и непринуждённо мы пройдёмся или проедемся по интересным локациям и, возможно, вы откроете для себя что-то новое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
2 янв 2025
.
Л
Любовь
30 ноя 2024
Евгения рассказала про город, отвечала на все вопросы очень подробно. Получили много красивых фото. Большое спасибо Евгении за фотопрогулку.
Д
Дмитрий
16 ноя 2024
Евгения, супер гидфотограф, много что интересного рассказала про город, показала красивые места, нафотографировала. Удачи. Процветания!!! 😊🙏😃
Ю
Юлия
29 сен 2024
Благодарим Евгению за увлекательную фотопрогулку. Прошли по самому центру города, популярным местам горожан и туристов, вдоль реки Исеть. Вдохновились современной архитектурой, историческими зданиями. Заглянули в очень живописные уголки, насладились красивейшей природой. Евгения показала, так называемый, европейский квартал. А какие в этом году гортензии? Невероятные. Много фотографировались. Просто, легко, непринуждённо, Евгения рассказала про городские достопримечательности. Получили хорошее настроение, положительные эмоции. Рекомендуем!
М
Марина
14 сен 2024
Сегодня была фотопрогулка с Евгенией. Нам с мужем очень понравилось. Взглянули на Екатеринбург другими глазами и поняли в очередной раз, что удивительное рядом! Евгения очень доступно и просто обо всем рассказывала и показывала красивые необычные места. Спасибо большое за чудесный день!
Н
Надежда
11 сен 2024
Нам с мужем очень понравилось!!! Не первый раз в Екатеринбурге, но первый раз пошли на экскурсию с фото. Евгения провела по живописному маршруту, рассказала про самые интересные места и сделала отличные фото!!! Огромное спасибо!!!
Timofeeva
28 авг 2024
Евгения, спасибо Вам огромное за нашу прогулку! Прогулка и фотосессия прошла в легкой, непринужденной, практически дружеской обстановке.
Вам удалось заново познакомить нас с уже знакомым городом. Маршрут отличный, столько интересных уголков!
Вам удалось заново познакомить нас с уже знакомым городом. Маршрут отличный, столько интересных уголков!
В
Вероника
12 авг 2024
Отлично, просто отлично! Фотографии получили в этот же день уже в обработке. Самое классное, что фото и маршрут охватывали основные места в городе, поэтому если с вас семья тоже требует фото со всех мест в городе — это тот самый выбор. Во время экскурсии заходили в разные места, слушали историю города и знакомились с ним. Все прошло просто замечательно, спасибо!
Tatiana
12 авг 2024
Погода с нами пошутила и подарила холод, а гид — тепло и положительные эмоции. Получили фото в этот же день и с телефона и с камеры — просто отлично, мы
Н
Наталья
6 авг 2024
Большое спасибо Евгении за фотопрогулку. Очень продуктивные получились 1,5 часа. Много узнала, нафотографировалась) Фотки классные получились. Также Евгения подсказала, что стоит посетить. Получился очень кайфовый вечер
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