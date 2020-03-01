Обзорные экскурсии по Екатеринбургу

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Самое интересное о главных достопримечательностях города на насыщенной обзорной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
За три часа история уральской столицы сложится для вас в понятную и яркую картину: вы узнаете, как формировался и развивался Екатеринбург на протяжении трехсот лет и что повлияло на менталитет местных жителей.

Я помогу вам сориентироваться в городе и покажу места, которые нельзя пропустить.
От 2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Добро пожаловать в Екатеринбург!
Добро пожаловать в Екатеринбург!

Что вас ожидает

Екатеринбург сквозь века
Мы отправимся на прогулку по самым красивым и таинственным местам Екатеринбурга. Я помогу разобраться в истории города и сделаю все возможное, чтобы ваше знакомство с ним стало максимально насыщенным и запоминающимся. В программе:

  • Усадьба Расторгуевых-Харитоновых (Дом Харитонова) — вы погуляете по старинному архитектурно-парковому ансамблю, разбитому прямо в центре города, и узнаете связанные с ним тайны и легенды.
  • Храм на Крови — я расскажу его печально известную историю и раскрою символические особенности архитектуры.
  • Дом Севастьянова — вы увидите самый красивый дворец России за пределами Москвы и услышите, кому он обязан яркой прянично-праздничной расцветкой.
  • Площадь 1905 года — я раскрою историю центральной площади, хранительницы памяти всех значимых событий города.
  • Улица Вайнера — вы погуляете по «Уральскому Арбату» и услышите легенды его знаменитых зданий и скульптур.
  • Цирк — я расскажу, как он связан с московской Останкинской телебашней.
  • Небоскреб «Высоцкий» — вы подниметесь на смотровую площадку и посмотрите на Екатеринбург с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Детям до 5 лет бесплатно.
  • Я гибкий гид и могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • В стоимость экскурсии не включены оплата общественного транспорта (28 рублей за поездку) и входной билет на смотровую площадку БЦ «Высоцкий» — 350 рублей взрослый, 250 рублей льготный (дети с 12 лет, студенты, пенсионеры), 150 рублей детский (5-12 лет). Детям до 5 лет бесплатно.
Добро пожаловать в Екатеринбург!
Добро пожаловать в Екатеринбург!
Добро пожаловать в Екатеринбург!
Добро пожаловать в Екатеринбург!
Добро пожаловать в Екатеринбург!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Позвольте представиться — Елена! Я историк и педагог. Люблю Екатеринбург и знаю об этом городе все: как он родился, рос, хорошел и богател, кто в нем правил и кто его славил. Я отличный рассказчик, со мной легко, весело, а главное — познавательно. До встречи в чудесной столице Урала!
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Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Я докажу вам, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее. Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы. И, хотя экскурсия проходит на автомобиле, вы также погуляете по Екатеринбургу пешком — ведь невозможно иначе сблизиться с городом.
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Узнать и полюбить город за 2 часа
В этой экскурсии собраны воедино все знаковые чёрточки Екатеринбурга. Самый компактный город-миллионник, место гибели царской семьи, столица русского рока и очаг «золотой лихорадки» — история Екатеринбурга богата неожиданными сюжетными поворотами. На прогулке по городу вы перелистаете главные страницы этой истории, одну за другой, а иллюстрациями будут величественные, старинные и символичные архитектурные памятники.
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Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
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Здравствуй, Екатеринбург!Здравствуй, Екатеринбург!Здравствуй, Екатеринбург!
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