Обзорные экскурсии по Екатеринбургу

Идеальное время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город утопает в зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться маршрутом, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за снега и низких температур, но город обретает особую атмосферу, которая может понравиться любителям зимних пейзажей.

Пройдите по одному из участков Красной линии - самого популярного пешеходного маршрута Екатеринбурга.Посетите купеческие дома и конструктивистские здания, Исторический сквер и Литературный квартал, Плотинку и Храм на Крови. Узнайте о

Описание экскурсии

Погружение в далекое прошлое

Вы увидите места, связанные с рождением города: Плотинку и Исторический сквер, хранящий память о Екатеринбургском заводе, Монетном дворе и Императорской гранильной фабрике. Я расскажу, почему наш город считается «братом-близнецом» Санкт-Петербурга, кому был посвящен его первый православный храм и как в XVIII веке строились все местные заводы. А еще: что находится в центре любого уральского города и зачем в Екатеринбурге печатались медные платы.

Екатеринбург купеческий и советский

По пути нам встретятся роскошные усадьбы купцов и фабрикантов. Вы узнаете, как 200 лет назад в Екатеринбурге началась первая в мире золотая лихорадка и как богатые золотопромышленники тратили свои капиталы. Кроме того, вспомните бурную и противоречивую эпоху первых советских пятилеток, познакомитесь с объектами архитектурной гордости Свердловска — футуристичными зданиями советского конструктивизма — и загадаете желание на знаменитой отметке «Нулевой километр» у Главпочтамта.

Литературный квартал и Храм на Крови

Вы пройдете по живописной городской набережной, посетите Литературный квартал, услышите о самых известных уральских писателях и увидите дома, где они жили. А также рассмотрите Храм на Крови и узнаете, как и когда в Екатеринбурге оказалась семья Николая II и какие трагические события произошли в доме Ипатьева. Завершится прогулка у небоскреба Высоцкий — одного из самых высоких зданий страны.

Организационные детали