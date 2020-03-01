Обзорные экскурсии по Екатеринбургу

Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга

Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии

Я докажу вам, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее. Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы. И, хотя экскурсия проходит на автомобиле, вы также погуляете по Екатеринбургу пешком — ведь невозможно иначе сблизиться с городом.