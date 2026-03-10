Обзорные экскурсии по Екатеринбургу

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По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей

Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови
Пройдите по одному из участков Красной линии - самого популярного пешеходного маршрута Екатеринбурга.

Посетите купеческие дома и конструктивистские здания, Исторический сквер и Литературный квартал, Плотинку и Храм на Крови. Узнайте о
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местных писателях и фабрикантах, особенностях уральского юмора и менталитета. Экскурсия пешеходная, протяженность маршрута - 3 км, дополнительных расходов не предполагается. Завершите прогулку у небоскреба Высоцкий - одного из самых высоких зданий страны

5
29 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидите исторические купеческие дома
  • 🏗️ Познакомитесь с архитектурой конструктивизма
  • 🌳 Прогуляетесь по Историческому скверу
  • 📚 Узнаете о местных писателях в Литературном квартале
  • ⛪ Посетите Храм на Крови
  • 🏙️ Завершите экскурсию у небоскреба Высоцкий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город утопает в зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться маршрутом, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за снега и низких температур, но город обретает особую атмосферу, которая может понравиться любителям зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей

Что можно увидеть

  • Плотинка
  • Исторический сквер
  • Литературный квартал
  • Храм на Крови
  • Небоскреб Высоцкий

Описание экскурсии

Погружение в далекое прошлое

Вы увидите места, связанные с рождением города: Плотинку и Исторический сквер, хранящий память о Екатеринбургском заводе, Монетном дворе и Императорской гранильной фабрике. Я расскажу, почему наш город считается «братом-близнецом» Санкт-Петербурга, кому был посвящен его первый православный храм и как в XVIII веке строились все местные заводы. А еще: что находится в центре любого уральского города и зачем в Екатеринбурге печатались медные платы.

Екатеринбург купеческий и советский

По пути нам встретятся роскошные усадьбы купцов и фабрикантов. Вы узнаете, как 200 лет назад в Екатеринбурге началась первая в мире золотая лихорадка и как богатые золотопромышленники тратили свои капиталы. Кроме того, вспомните бурную и противоречивую эпоху первых советских пятилеток, познакомитесь с объектами архитектурной гордости Свердловска — футуристичными зданиями советского конструктивизма — и загадаете желание на знаменитой отметке «Нулевой километр» у Главпочтамта.

Литературный квартал и Храм на Крови

Вы пройдете по живописной городской набережной, посетите Литературный квартал, услышите о самых известных уральских писателях и увидите дома, где они жили. А также рассмотрите Храм на Крови и узнаете, как и когда в Екатеринбурге оказалась семья Николая II и какие трагические события произошли в доме Ипатьева. Завершится прогулка у небоскреба Высоцкий — одного из самых высоких зданий страны.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Протяженность маршрута — 3 км

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3960 туристов
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое
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образование и вот уже много лет вожу экскурсии. В сфере моих интересов: архитектура, местный горнозаводской менталитет, люди и судьбы. А ещё я очень люблю специфический уральский юмор и собираю легенды и байки, стихи о Екатеринбурге и его жителях. В профессиональном плане стараюсь постоянно развиваться: много путешествую по Уралу и миру, читаю, учусь и разрабатываю новые интересные маршруты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
1
3
2
1
Ю
Благодарим Константина за интересную,насыщенную,живую, познавательную экскурсию! Нам всем всё очень понравилось! Время пролетело незаметно! Екатеринбург - прекрасный и гостеприимный город! Захотелось сюда вернуться!
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Е
Константин великолепный рассказчик, очень увлекательно, где нужно - с юмором, очень много фактов и интересных мест, просто замечательная экскурсия!!! Очень всем рекомендую обращаться именно к нему, он просто влюбляет в прекрасный город Екатеринбург и очень хочется сюда вернуться и пройтись с ним уже по другим местам!
Константин великолепный рассказчик, очень увлекательно, где нужно - с юмором, очень много фактов и интересных мест,
Константин великолепный рассказчик, очень увлекательно, где нужно - с юмором, очень много фактов и интересных мест,
Константин великолепный рассказчик, очень увлекательно, где нужно - с юмором, очень много фактов и интересных мест,
Константин великолепный рассказчик, очень увлекательно, где нужно - с юмором, очень много фактов и интересных мест,
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П
У нас была семейная экскурсия по Красной линии. Константин- прекрасный рассказчик, знает и любит свое дело. 3 часа пролетели незаметно, все: от детей до участников серебряного возраста были вовлечены в экскурсию! Интеллигентен, внимателен к слушателям, компетентен. Однозначно рекомендую для любых компаний: частных и корпоративных.
У нас была семейная экскурсия по Красной линии. Константин- прекрасный рассказчик, знает и любит свое дело.
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Юлия
Экскурсия с Константином — это настоящее приключение в историю и душу Екатеринбурга! Он обладает редким даром оживлять прошлое и связывать его с настоящим. Мы посетили множество знаковых мест города, а
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его рассказы были полны ярких деталей, интересных фактов и глубокого уважения к истории.

Особенно впечатлили чуткость и умение Константина не только рассказывать, но и погружать в атмосферу времени. Когда мы остановились, чтобы услышать историю Храма на Крови, это стало ярким моментом экскурсии. Константин описал события настолько живо, что казалось, будто мы сами стоим у стен храма в тот переломный момент истории. Его рассказ тронул до глубины души, оставив сильное впечатление.

Эта экскурсия была особенной благодаря творческому подходу гида. Константин читал стихи и пел песни, которые будто подчеркивали дух города, добавляли эмоций и создавали неповторимую атмосферу. Это было как путешествие во времени, наполненное не только фактами, но и яркими культурными акцентами.

Мы узнали о рождении Екатеринбурга, о его купеческом прошлом, услышали о золотой лихорадке и советской эпохе. Завершающим штрихом стал рассказ о современных достопримечательностях и жизни города сегодня. Константин мастерски сочетает знания, креативность и харизму, превращая экскурсию в увлекательное и вдохновляющее событие.

Спасибо за незабываемую прогулку! У нас остались только самые теплые впечатления, и мы с удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию всем!

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Л
Экскурсия по Екатеринбургу превзошла наши ожидания. Спасибо Константину.
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И
Выражаем огромную благодарность Константину не просто за проведение экскурсии по городу, но и за то что, с его помощью окончательно влюбились в Екатеринбург. Константин великолепный рассказчик и хорошо держал нашу
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аудиторию в 4 человека все три часа, не смотря на погоду и наше не до конца соответствующее оснащение))). Слушали с открытым ртом. Время пролетело незаметно, на город посмотрели другими глазами, совсем не хотелось ехать в аэропорт после. Огромное спасибо за кладезь интересной и нескучной информации, юмор и оптимизм. Хочется узнавать про город еще и еще, и, конечно обязательно вернемся.

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