Обзорные экскурсии по Екатеринбургу

Парадный и нетуристический Екатеринбург
Открыть все исторические этапы развития и бренды Екатеринбурга на прогулке по берегам Исети
Исеть — маленькая река, имеющая большое значение для Екатеринбурга. Она петляет в прямоугольной сетке улиц, показываясь горожанам тут и там, течет сквозь структуру города, не подчиняясь ей. Мы, как и река, выйдем за рамки структуры, прогуляемся вниз по течению Исети. Я объясню все этапы развития Екатеринбурга и покажу их наследие, открою самые парадные пространства нашего города и его потайные закутки, старинные заводы, особняки прошедших эпох и новейшие небоскребы из стекла и бетона.