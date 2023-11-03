читать дальше

раскрученный фотками тур, но послевкусие оч яркое и настоящее. Гидом был Юрий, день с ним получился комфортный, содержательный, чёткий. Фотографирует от души всё удачно) По моей просьбе завёз на фабрику местных конфет (в 4 раза дешевле, чем в аэропорту). Выбранное кафе для обеда - простая, но оч вкусная домашняя еда. Распиарю всем знакомым этот тур)) перезагрузка классная - и сама вернусь, теперь на Шихан, Спасибо большое! Лайк