10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Екб - на Марс: карьеры, пещеры и пороги
Путешествие из Екатеринбурга к марсианским карьерам, Смолинской пещере и порогу Ревун. Уникальные природные ландшафты и увлекательные истории ждут вас
Начало: Возле Цирка
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
15 авг в 09:30
20 авг в 09:00
от 14 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДжиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
27 авг в 08:00
29 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Урала, о которых вы даже не подозревали
Изучаем Среднеуральск, посёлок Исеть и скалы Петра Гронского или Чёртово городище
Начало: В посёлке Исеть
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 ноября 2023Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции) Было очень интересно побывать в "не туристической" пещере, увидели летучих мышей. Бонусом выступили семейства косуль, которые встречали нас на пути следования.
- ММаксим28 октября 2023Спасибо огромное Ольге за чудесный день и новые открытия! Места - обязательны к посещению!
- ЮЮлия8 октября 2023Первое время мозг не понимает, почему горы и вода нетипичного цвета, а потом не хочется уезжать) я опасалась, что это
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Однодневные»
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