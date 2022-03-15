Это будет интереснейшее путешествие по Уральской северной тайге на снегоходах. Сложное и экстремальное. Конечная цель – сверкающий на солнце, покрытый искрящимся льдом и снегом зимний Маньпупунёр.

Снегоходная экспедиция предполагает легендарного горного хребта каменных идолов-истуканов – плато Маньпупунёр. Это уникальный памятник природы, возраст которого более 200 миллионов лет. Он намного древнее, чем египетские пирамиды и Сфинкс, куда старше, чем английский Стоунхендж и римский Колизей. Это самая красивая природная достопримечательность России.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на базу в п. Вижай

Прибытие на базу в п. Вижай (дневное/вечернее время в зависимости от погоды и состояния дороги), размещение в тёплом доме. Отдых (по желанию команды топится баня). Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует стол, занимается приготовлением горячего ужина на костре. Горячий ужин по прибытии (согласно меню). Ужин. Свободное время. Организационное собрание по предстоящему путешествию. Обсудим вопросы по распорядку дня, правилам поведения в группе, технические особенности управления снегоходом, вопросы по технике безопасности, маршруту следования и другие частности нашей экспедиции на плато. Проводится подготовка участников к завтрашнему выезду – подгонка экипировки и проверка (прогрев) снегоходов. Ночь в комфортабельных домиках на базе отдыха. Расстояние по трассе от Екатеринбурга: 620 км.

2 день Старт экспедиции. Манси

7:00 Подъём, утренние процедуры. 8:00 Горячий завтрак (согласно меню). Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ), укладка необходимой амуниции и канистр с топливом в специальные сани и в кофры. Инструктаж, тестовые проезды, проверка техники. 10:00 Старт снегоходной экспедиции на плато Мань-Пупы-Нёр по направлению к мансийскому поселку Ушма. Пересекаем нескольких горных рек – Вижай, Тошемка и др. В начале зимы или ранней весной существует вероятность пересечения этих рек по воде (они могут еще не замерзнуть или уже вскрыться под лучами мартовского солнца). В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы снегоходной техники по открытой воде (вброд). Нитка маршрута снегоходного тура проходит по глухой вездеходной дороге. Первая часть маршрута заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма (60 км от точки старта), который представляет собой становище из нескольких жилых домов, расположенных по обоим берегам таёжной реки Лозьвы, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках». Одна из достопримечательностей этого места – это останки первой в СССР колонии-поселения, где проживали расконвоированные заключенные. 13:00 – 13:30. Обед (чай из термосов, бутерброды, сладости). Минуем мансийский поселок и двигаемся по реке по направлению к базе Ильича и дальше, по заснеженной тайге – на север. Цель сегодняшнего дня – юрты семьи манси, живущих в самой глуши дебрей Северного Урала на границе с Ханты-Мансийским Автономным округом – у священного озера Турват. В течение второй половины дня снегоходчики пересекают замерзшие реки Ауспию и Лозьву, болота, непроходимые летом, проезжают по лесным дорогам и охотничьим тропам, двигаясь вдоль Главного Уральского Хребта строго на север. Слева, на западе остаётся печально известный Перевал Дятлова с мистическими склонами горы мертвецов – Холатчахль. 19:00 Прибытие в становище манси (юрты Турват), расположенное на берегу реки Малая Сосьва. Расположение участников экспедиции в тёплом доме. Общение участников группы с представителями малых народностей манси — членами семьи Самбиндаловых. Изучение быта и таёжной жизни малых народностей. 21:00 Горячий ужин (возможен в этническом стиле, состоящий из рациона питания манси), согласно предлагаемому меню. Ночь в тёплой мансийской избе у озера Турват. Дневной пробег на снегоходах: 140 км.

3 день База геологов

7:00 Подъём, утренние процедуры. 8:00 Горячий завтрак (согласно меню). Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ),укладка необходимой амуниции и канистр с топливом в специальные сани и в кофры. Прогрев и проверка снегоходов. 10:00 Продолжение маршрута. Восточные отроги Уральского хребта – болота, реки, озера, редколесье и еще раз болота. В ряде мест мы увидим последствия борьбы человека с природой – это и заброшенная золотодобывающая драга, и увязший навечно в трясине лесовоз и др. Наша задача сегодня дойти до реки Манья и выбраться на «вездеходку», которая раньше носила названия Сибиряковский тракт. 18:00 Ночевка. Вариант 1: таежная база «Дом у Рудольфа» или вариант 2: бывшая фактория золотоискателей в районе «Трехречья». Выбор маршрута следования будет зависеть от ряда факторов – толщины льда на реке, состояния лесовозных дорог и др. Если мы рано приедем на базу, то участникам будет предложена возможность съездить на речной затон на рыбалку. Дневной пробег на снегоходах: около 60 – 80 км.

4 день Плато каменных истуканов – Маньпупунёр

7:00 – 9:00 Подъем, утренние процедуры, завтрак. Подготовка снегоходов (прогрев двигателя, укладка ланч-боксов и термосов с чаем в специальные кофры) и участников к выезду. Оставляем все лишние вещи на базе и отправляемся в дальнейший путь «налегке». 9:00 Снегоходная часть четвертого, самого сложного, дня экспедиции полностью посвящена движению и восхождению на плато Мань-Пупу-нёр. Путь до гор не представляет особых трудностей, плато Маньпупунёр часто посещают другие туристы, путешествующие на снегоходах, поэтому тропа до гор может быть проложенной и не занесённой снегом. При сильных снегопадах участникам экспедиции предстоит утомительная нелёгкая работа по пробивке снегоходной тропы (буранника), которая требует значительных физических усилий и повышенного расхода ГСМ. Группа двигается в западном направлении к истокам реки Печора на хребет ПечерьяТаляхчахль, граничащий с горным массивом с непроизносимым названием. При удовлетворительном состоянии путика, мы поедем вдоль ручья с повышением высоты на вершину хребта, на которой расположен кордон егерей заповедника. Путь вверх по склонам горы не лёгок и требует от снегоходчиков определённых физических нагрузок, связанных с удержанием снегохода на траверсе горной вершины. Преодолев подъём, туристы двигаются по безлесому перевалу и заснеженному курумнику. Для каждой группы, посещающей территорию Печоро-Илычского биосферного заповедника,оформляется разрешение на посещение. Движение вне дорог по территории заповедника на моторизованных транспортных средствах запрещено. Вариант (метод) посещения плато Мань-ПупуНёр для каждой группы согласовывается индивидуально. 14:00 – 16:00 По прибытии группы на плато Болванов предусмотрена экскурсионная часть, включающая в себя осмотр каменных столбов выветривания, информационно-познавательную лекцию, активную часть движения до столбов (от стоянки снегоходов — 400 м). Отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные вершины Главного Уральского хребта. Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено – не более 2-х часов из-за непродолжительного светового времени суток. Вторая половина дня: движение группы в обратную сторону через Главный Уральский хребет по пробитой тропе, вдоль ручья и далее по реке Манья до базы золотоискателей Арбынья. В случае отклонения от графика движения (наступления тёмного времени суток), а также по общему желанию снегоходчиков, у группы есть возможность остановиться на ночной отдых в горном модуле партнёров клуба, расположенного в 11 км от плато. 19:00 – 20:00 Прибываем на базу, переодеваемся в сухую одежду и переходим в кухню столовую. Горячий чай по приезду и обмен впечатления. 21:00 Сытный ужин. Банька на берёзовых дровах (по желанию команды, оплачивается отдельно). Ночь в тёплом гостевом доме. Дневной пробег на снегоходах: около 100 км.

5 день Таёжный приют

7:00 Подъём, утренние сборы. Горячий завтрак (согласно меню). 8:00 – 10:00 Упаковка и укладка в транспортировочные сани личных вещей и командного снаряжения. Прогрев и подготовка снегоходов к выезду. Путь проходит в обратном направлении до озера Турват по маршруту движения частично второго и полностью третьего дня. 15:00 Прибытие на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича». Ранее, во времена госпромхозов, это была орехо-промысловая база. После 18:00 прибытие в расположение туристической базы "Елес-Тур". 20:00 Праздничное застолье в честь участников экспедиции. Горячий изысканный ужин от шеф-повара, согласно меню. Обсуждение путешествия и общение участников группы. По желанию команде предоставляется баня (не включена в стоимость тура). Ночь в тёплых гостеприимных избах на базе "Елес-Тур". Дневной пробег на снегоходах: около 140 км.

6 день Пещеры горной реки

8:00 Подъём, утренние процедуры. 8:30 – 10:30 Горячий завтрак (согласно меню). Сдача домиков, сбор личных вещей, формирование транспортных баулов. Подготовка к выезду – прогрев и визуальный осмотр техники на предмет неисправностей. 10:30 Выезд в направлении точки старта – поселка Вижая. Сегодня посетим несколько интересных мест этого региона: Мансийское становище "Тресколье". Поселение расположено в живописнейшем месте напротив хребта Тумп-Капай (пер. манс. «большая гора»). Поселения манси состоит из кямкелей – изб близких и дальних родственников. Участники путешествия смогут своими глазами увидеть эти удивительные постройки, а также рубленые дома с двускатными крышами, печки для выпекания хлеба – нянь-кур, настоящие амбары на курьих ножках и священные ялпынгсумьяхи, охраняя которые по всей деревне на деревьях висят тотемы – медвежьи и лосиные черепа. Пещеры на реке Лозьва. Участники экспедиции смогут побывать в неизвестном до недавнего времени комплексе карстовых пещер, о существовании которых знают лишь немногие специалисты. Наши гости ощутят себя первопроходцами, а возможно и обнаружат новый лаз в уже исследованной части пещеры. Так как пещеры расположены в труднодоступном месте и поэтому мало посещаемы, то у участников экспедиции имеется еще масса возможностей для новых находок или открытий. Переезд по накатанному снегоходному пути к броду через горную реку. Выезжаем на берег реки Вижай. 15:30 – 16:30 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия – в расположение туристической базы "Вижай". Окончание снегоходной части маршрута. Развязка саней и распаковка транспортировочных баулов с личными вещами, переодевание из снегоходной экипировки в более легкую одежду. 16:30 – 19:00 Переезд на машине повышенной проходимости до г. Ивдель (расстояние около 100 км). Заселение в гостиницу. Общий сбор туристов и пешая прогулка до уютного кафе. Ночь в номерах. Расстояние на снегоходах: около 80 км. Движение на автомобиле: 100 км.

7 день Возвращение в Екатеринбург