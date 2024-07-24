7 дней
Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
Начало: пос. Вижай
«Снегоходная экспедиция предполагает легендарного горного хребта каменных идолов-истуканов – плато Маньпупунёр»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 149 900₽ за человека
3 дня
Сказы реки Чусовой. По следам Ермака. Снегоходный тур
Начало: г. Екатеринбург
«Подготовка к выезду – подгонка снегоходной экипировки (организаторы выдают комплект: утепленные штаны и куртку, зимние сапоги, шлем)»
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
79 900₽ за человека
3 дня
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«А на обратном пути посмотрим на Вишеру с камня Ветлан и съездим на снегоходах на гору Полюд»
7 мар в 10:00
21 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра24 июля 2024Надежность, отзывчивость и адекватность
- ИИрина26 мая 2024Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
- ННаталья17 марта 2024Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
- ААлексей9 марта 2023Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в тайге, очень вкусная еда
- ААлексей9 марта 2023Все было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Я хочу написать об этой поездке самые тёплые слова и выразить безумную благодарность гидам, которые нас сопровождали, это Александр, Пётр
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На снегоходах»
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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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