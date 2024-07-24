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и Иван. С этими ребятами было очень душевно, очень любят свои края, рассказывали проникновенно и с глубокой душой! Открылись новые горизонты! Захотелось гораздо больше узнать об этих безумно красивых местах! Это была снегоходная экспедиция, очень мощная и красивая! Манпупунер зимой нереален, космичен, разъезжались со слезами на глазах! С такими гидами, как наши ребята, чувствовалась абсолютная поддержка и безопасность! Я на снегоходе первый раз, благодаря ребятам освоила его полностью и в разную погоду! Места сильные, участники группы самые замечательные люди, гиды волшебные! Спасибо огромное за этот нереальный подарок на 8 марта! И в письменном виде не выскажешь все что хочется сказать душой и сердцем!!! Спасибо всем огромное!!!