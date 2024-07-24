Туры и туры на снегоходах в Екатеринбурге

Найдено 3 тура в категории «На снегоходах» в Екатеринбурге, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
На снегоходах
3 отзыва
7 дней
Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
Начало: пос. Вижай
«Снегоходная экспедиция предполагает легендарного горного хребта каменных идолов-истуканов – плато Маньпупунёр»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 149 900 за человека
Сказы реки Чусовой. По следам Ермака. Снегоходный тур
На снегоходах
3 отзыва
3 дня
Сказы реки Чусовой. По следам Ермака. Снегоходный тур
Начало: г. Екатеринбург
«Подготовка к выезду – подгонка снегоходной экипировки (организаторы выдают комплект: утепленные штаны и куртку, зимние сапоги, шлем)»
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
79 900 за человека
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Пешая
На снегоходах
3 отзыва
3 дня
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«А на обратном пути посмотрим на Вишеру с камня Ветлан и съездим на снегоходах на гору Полюд»
7 мар в 10:00
21 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Надежность, отзывчивость и адекватность
    Надежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватность
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
    Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
    Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в тайге, очень вкусная еда
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    от Александра из разной дичи от кабана до налима. Лучшее время: конец февраля-начало марта, уже не так холодно. И на реках еще мало проталин. По условиям размещения нужно быть готовым спать на нарах бочком к бочку. С нами было один раз, в остальные дни более комфортно размещались.

    Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в
  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
    Все было отлично, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2022
    Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
    Я хочу написать об этой поездке самые тёплые слова и выразить безумную благодарность гидам, которые нас сопровождали, это Александр, Пётр
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    и Иван. С этими ребятами было очень душевно, очень любят свои края, рассказывали проникновенно и с глубокой душой! Открылись новые горизонты! Захотелось гораздо больше узнать об этих безумно красивых местах! Это была снегоходная экспедиция, очень мощная и красивая! Манпупунер зимой нереален, космичен, разъезжались со слезами на глазах! С такими гидами, как наши ребята, чувствовалась абсолютная поддержка и безопасность! Я на снегоходе первый раз, благодаря ребятам освоила его полностью и в разную погоду! Места сильные, участники группы самые замечательные люди, гиды волшебные! Спасибо огромное за этот нереальный подарок на 8 марта! И в письменном виде не выскажешь все что хочется сказать душой и сердцем!!! Спасибо всем огромное!!!

  • Т
    Татьяна
    15 марта 2022
    Сказы реки Чусовой. По следам Ермака. Снегоходный тур
    Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
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    тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!

  • О
    Олеся
    11 января 2022
    Сказы реки Чусовой. По следам Ермака. Снегоходный тур
    Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На снегоходах»

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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Екатеринбурге на 2024 год на снегоходах, 9 ⭐ отзывов, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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