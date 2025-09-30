4 день

Невьянск. Верхние Таволги

07:30 Завтрак, выселение из отеля.

08:30 Выезд в г. Невьянск. Путевая экскурсия.

Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода.

Позже главный объект города – завод был дарован семье Демидовых. Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!

11:00-12:30 Обзорная экскурсия по территории музейного комплекса, непосредственно у подножия Невьянской наклонной башни Демидовых (объекты: Невьянская наклонная башня, памятник Демидову и Петру I) с рассказом об истории башни (строительство, назначение, местоположение, архитектурные особенности).

Уникальность момента – башня в строительных лесах – с рассказом об истории реставраций башни.

Экскурсия по экспозиции: история Невьянского края в XVII – XVIII вв.; история Невьянского завода времен династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века; знаменитое демидовское железо марки «Старый соболь»; Царь – домна; роль невьянского завода и первых Демидовых в становлении горнозаводской России, Российской империи.

Виртуальная экскурсия по башне (с помощью видеопанели и подготовленного видеоряда): поэтажное назначение, патронажные легенды.

Желающие за доплату смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на «прииске» настоящие уральские камни-самоцветы (в теплое время года).

13:00-13:40 Обед в кафе.

13:40-15:10 Посещение музея Дом Невьянской иконы.

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в Верхние Таволги.

Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).

16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.

18:00 Ужин кержака в кафе.

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель Демидов Плаза 4*.

Свободное время.

