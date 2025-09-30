Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.
09:45 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.
10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
Посещение границы «Европа-Азия».
14:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.
Далее все объекты в шаговой доступности. Пеший переход.
15:15 Музей истории Екатеринбурга.
Современный музей с использованием современных технологий, в зрелищной и захватывающей форме, освещающий события городской истории.
Верхняя Пышма. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
Завтрак в гостинице (шведский стол).
09:45 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.
10:00 «Боевая слава Урала» (автобусная экскурсия).
11:00 Экскурсия в музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) – крупнейший технический музей России (осмотр экспозиции на открытой площадке/экспозиции выставочного центра).
15:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.
Автобус отпускаем. Пеший переход.
16:30 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.
Самостоятельное возвращение в отель.
Экскурсия «Скорбный путь последнего царя»
Завтрак в гостинице (шведский стол).
09:45 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.
10:00 «Скорбный путь последнего царя» (автобусная экскурсия) с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
14:30 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.
15:30 Экскурсия в музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).
17:00 Окончание экскурсии.
Самостоятельное возвращение в отель.
Невьянск. Верхние Таволги
07:30 Завтрак, выселение из отеля.
08:30 Выезд в г. Невьянск. Путевая экскурсия.
Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода.
Позже главный объект города – завод был дарован семье Демидовых. Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!
11:00-12:30 Обзорная экскурсия по территории музейного комплекса, непосредственно у подножия Невьянской наклонной башни Демидовых (объекты: Невьянская наклонная башня, памятник Демидову и Петру I) с рассказом об истории башни (строительство, назначение, местоположение, архитектурные особенности).
Уникальность момента – башня в строительных лесах – с рассказом об истории реставраций башни.
Экскурсия по экспозиции: история Невьянского края в XVII – XVIII вв.; история Невьянского завода времен династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века; знаменитое демидовское железо марки «Старый соболь»; Царь – домна; роль невьянского завода и первых Демидовых в становлении горнозаводской России, Российской империи.
Виртуальная экскурсия по башне (с помощью видеопанели и подготовленного видеоряда): поэтажное назначение, патронажные легенды.
Желающие за доплату смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на «прииске» настоящие уральские камни-самоцветы (в теплое время года).
13:00-13:40 Обед в кафе.
13:40-15:10 Посещение музея Дом Невьянской иконы.
Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.
15:10 Выезд в Верхние Таволги.
Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).
16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.
18:00 Ужин кержака в кафе.
19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.
20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.
Заселение в отель Демидов Плаза 4*.
Свободное время.
Экскурсия «Традиции Демидовых - в современности». Завершение тура
07:00-08:15 Завтрак в отеле.
08:30 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».
Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс комбината, посещение с экскурсией металлургического производства комбината (домна №7, конвертерный цех либо колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1.
Внимание:
- ЕВРАЗ выделен в объект посещения за доп. плату;
- возраст участников 14+;
- подача заявки на посещение ЕВРАЗа – не позднее 7 дней до тура.
На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ, предлагается историко-технический музей «Дом Черепановых».
Это редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями.
Увидеть уникальные астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряную вазу – подарок изобретателю паровых машин Е. А. Черепанову от заводчиков Демидовых, велосипед XIX века и многое другое!
Особый интерес вызывают действующие модели паровозов и железной дороги, а также интерактивные выставки по истории техники.
Дополнительная оплата входных билетов.
12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.
12:50 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе. Демидовская дача.
Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Именно здесь были построены самые современные в мире (с 1725-1735 гг.) по своему технологическому оснащению и мощности 4-е домны!
Производственная значимость нижнетагильских заводов определялась прочным положением на европейском рынке его металла с маркой «Старый соболь».
Именно в городе Нижний Тагил механики Черепановы создали первый в России паровоз.
14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.
Нижнетагильский историко-краеведческий музей наглядно раскрывает историю тагильского края.
В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.
15:00-15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».
Металлические подносы появились в начале XVIII века на металлургических заводах в городе Нижнем Тагиле, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову. Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.
16:00-17:30 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
17:30-18:30 Ужин.
18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка, просмотр фильмов).
20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, остановка у отеля Marins Park Hotel 3* (ж/д вокзал), трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле 4* г. Екатеринбурга (3 ночи) и в отеле «Демидов Плаза» 4* г. Нижний Тагил (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Взрослые
|Школьники
|Пенсионеры
|2-местное размещение
|48 700
|48 000
|48 000
|1-местное размещение
|57 200
|—
|56 500
Место проживание в г. Екатеринбурге уточняется.
Варианты проживания
Отель 4*, г. Екатеринбург
Гостиница «Демидов Плаза», г. Нижний Тагил
В самом центре Нижнего Тагила по адресу ул. Горошникова, 11 располагается четырехзвездочный отель «Demidov Plaza». Туристы и деловые гости выбирают его благодаря комфортным номерам и современному оформлению, ресторану на территории, качественному сервису и выгодной локации.
Двухместные номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс" и "Люкс". Имеется номер с удобствами для людей с ограниченными возможностями. Комнаты оборудованы односпальными или двуспальными кроватями.
В стоимость проживания входят сытные и вкусные завтраки. В ресторане можно пообедать и поужинать заказав блюда русской и европейской кухни.
Для проведения бизнес встреч в отеле предлагается арендовать один из нескольких конференц-залов. Каждый из которых отличается по интерьеру, площади и оснащению. По запросу можно организовать фуршет.
Ближайший аэропорт находится в Екатеринбурге, расстояние до железнодорожного вокзала составляет один километр. В пешей доступности находится несколько памятников и Мемориал погибшим воинам-железнодорожникам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по программе
- Проживание в отеле 4* г. Екатеринбурга (3 ночи) и в отеле «Демидов Плаза» 4* г. Нижний Тагил (1 ночь)
- Питание, включенное в программу тура: 4 завтрака (шведский стол), 5 обедов, 2 ужина
- Путевая экскурсия
- Сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
- Входные билеты, экскурсии, мастер-классы, интерактивы - по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
- Питание вне программы
- Экскурсия на ЕВРАЗ НТМК - 1100 руб. /чел
- Входные билеты в историко-технический музей «Дом Черепановых» - от 200 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- паспорт РФ/свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
- пенсионное удостоверение (пенсионерам);
- страховой медицинский полис;
- для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.
Рекомендации по одежде:
- для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде;
- для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе);
- в летнее время рекомендуем иметь при себе дождевик или зонт.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, независящим от туроператора.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что нужно знать о посещении АО «ЕВРАЗ»?
Экскурсионное посещение АО «ЕВРАЗ» доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС.
Заблаговременно предоставляются данные: паспорт РФ, город проживания, место работы, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).
Обращаем внимание, фото и видеосъемка возможна только на телефон (делать фото на фотоаппарат запрещено).
Нужно ли подтверждать свой статус на льготы?
При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. Екатеринбург и окресности
2. Демидовский маршрут
Не хватило времени в музее военной техники в Верхней Пышме мне кажется такую экскурсию надо делать
Мне понравился тур. Всё динамично, организовано. Много интересного и полезного узнала. Понравилось, что в программе тура - мастер-классы по гончарному ремеслу и тагильской росписи подносов.