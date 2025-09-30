Мои заказы

Опорный край России. Тур по Свердловской области на 5 дней

Приглашаем вас отправиться по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма – Невьянск – Верхние Таволги – Нижний Тагил за новыми впечатлениями! У вас будет возможность представить каким был Екатеринбург в момент
читать дальше

зарождения, проследить историю его развития и узнать какие знаменитые люди здесь жили, а также увидеть все «визитные карточки» города. Вы посетите Храм на Крови, в котором услышите историю гибели царской семьи. Отправитесь в Верхнюю Пышму, где посетите музей военной техники. Посетите Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя. А также побываете одном из крупнейших и старейших горнозаводских центров России – в Нижнем Тагиле.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
10
июн1
июл5
авг16
сен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.

09:45 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.

10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.

Посещение границы «Европа-Азия».

14:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.

Далее все объекты в шаговой доступности. Пеший переход.

15:15 Музей истории Екатеринбурга.

Современный музей с использованием современных технологий, в зрелищной и захватывающей форме, освещающий события городской истории.

2 день

Верхняя Пышма. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

Завтрак в гостинице (шведский стол).

09:45 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.

10:00 «Боевая слава Урала» (автобусная экскурсия).

11:00 Экскурсия в музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) – крупнейший технический музей России (осмотр экспозиции на открытой площадке/экспозиции выставочного центра).

15:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.

Автобус отпускаем. Пеший переход.

16:30 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.

Самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Экскурсия «Скорбный путь последнего царя»

Завтрак в гостинице (шведский стол).

09:45 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.

10:00 «Скорбный путь последнего царя» (автобусная экскурсия) с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).

14:30 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.

15:30 Экскурсия в музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).

17:00 Окончание экскурсии.

Самостоятельное возвращение в отель.

4 день

Невьянск. Верхние Таволги

07:30 Завтрак, выселение из отеля.

08:30 Выезд в г. Невьянск. Путевая экскурсия.

Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода.

Позже главный объект города – завод был дарован семье Демидовых. Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!

11:00-12:30 Обзорная экскурсия по территории музейного комплекса, непосредственно у подножия Невьянской наклонной башни Демидовых (объекты: Невьянская наклонная башня, памятник Демидову и Петру I) с рассказом об истории башни (строительство, назначение, местоположение, архитектурные особенности).

Уникальность момента – башня в строительных лесах – с рассказом об истории реставраций башни.

Экскурсия по экспозиции: история Невьянского края в XVII – XVIII вв.; история Невьянского завода времен династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века; знаменитое демидовское железо марки «Старый соболь»; Царь – домна; роль невьянского завода и первых Демидовых в становлении горнозаводской России, Российской империи.

Виртуальная экскурсия по башне (с помощью видеопанели и подготовленного видеоряда): поэтажное назначение, патронажные легенды.

Желающие за доплату смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на «прииске» настоящие уральские камни-самоцветы (в теплое время года).

13:00-13:40 Обед в кафе.

13:40-15:10 Посещение музея Дом Невьянской иконы.

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в Верхние Таволги.

Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).

16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.

18:00 Ужин кержака в кафе.

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель Демидов Плаза 4*.

Свободное время.

5 день

Экскурсия «Традиции Демидовых - в современности». Завершение тура

07:00-08:15 Завтрак в отеле.

08:30 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс комбината, посещение с экскурсией металлургического производства комбината (домна №7, конвертерный цех либо колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1.

Внимание:

  • ЕВРАЗ выделен в объект посещения за доп. плату;
  • возраст участников 14+;
  • подача заявки на посещение ЕВРАЗа – не позднее 7 дней до тура.

На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ, предлагается историко-технический музей «Дом Черепановых».

Это редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями.

Увидеть уникальные астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряную вазу – подарок изобретателю паровых машин Е. А. Черепанову от заводчиков Демидовых, велосипед XIX века и многое другое!

Особый интерес вызывают действующие модели паровозов и железной дороги, а также интерактивные выставки по истории техники.

Дополнительная оплата входных билетов.

12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.

12:50 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе. Демидовская дача.

Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Именно здесь были построены самые современные в мире (с 1725-1735 гг.) по своему технологическому оснащению и мощности 4-е домны!

Производственная значимость нижнетагильских заводов определялась прочным положением на европейском рынке его металла с маркой «Старый соболь».

Именно в городе Нижний Тагил механики Черепановы создали первый в России паровоз.

14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

Нижнетагильский историко-краеведческий музей наглядно раскрывает историю тагильского края.

В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.

15:00-15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».

Металлические подносы появились в начале XVIII века на металлургических заводах в городе Нижнем Тагиле, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову. Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.

16:00-17:30 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».

17:30-18:30 Ужин.

18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка, просмотр фильмов).

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, остановка у отеля Marins Park Hotel 3* (ж/д вокзал), трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 4* г. Екатеринбурга (3 ночи) и в отеле «Демидов Плаза» 4* г. Нижний Тагил (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ВзрослыеШкольникиПенсионеры
2-местное размещение48 70048 00048 000
1-местное размещение57 20056 500

Место проживание в г. Екатеринбурге уточняется.

Варианты проживания

Отель 4*, г. Екатеринбург

3 ночи

Гостиница «Демидов Плаза», г. Нижний Тагил

1 ночь

В самом центре Нижнего Тагила по адресу ул. Горошникова, 11 располагается четырехзвездочный отель «Demidov Plaza». Туристы и деловые гости выбирают его благодаря комфортным номерам и современному оформлению, ресторану на территории, качественному сервису и выгодной локации.

Двухместные номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс" и "Люкс". Имеется номер с удобствами для людей с ограниченными возможностями. Комнаты оборудованы односпальными или двуспальными кроватями.

В стоимость проживания входят сытные и вкусные завтраки. В ресторане можно пообедать и поужинать заказав блюда русской и европейской кухни.

Для проведения бизнес встреч в отеле предлагается арендовать один из нескольких конференц-залов. Каждый из которых отличается по интерьеру, площади и оснащению. По запросу можно организовать фуршет.

Ближайший аэропорт находится в Екатеринбурге, расстояние до железнодорожного вокзала составляет один километр. В пешей доступности находится несколько памятников и Мемориал погибшим воинам-железнодорожникам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по программе
  • Проживание в отеле 4* г. Екатеринбурга (3 ночи) и в отеле «Демидов Плаза» 4* г. Нижний Тагил (1 ночь)
  • Питание, включенное в программу тура: 4 завтрака (шведский стол), 5 обедов, 2 ужина
  • Путевая экскурсия
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
  • Входные билеты, экскурсии, мастер-классы, интерактивы - по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
  • Питание вне программы
  • Экскурсия на ЕВРАЗ НТМК - 1100 руб. /чел
  • Входные билеты в историко-технический музей «Дом Черепановых» - от 200 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • паспорт РФ/свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • пенсионное удостоверение (пенсионерам);
  • страховой медицинский полис;
  • для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.

Рекомендации по одежде:

  • для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде;
  • для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе);
  • в летнее время рекомендуем иметь при себе дождевик или зонт.
Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг.

Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, независящим от туроператора.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что нужно знать о посещении АО «ЕВРАЗ»?

Экскурсионное посещение АО «ЕВРАЗ» доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС.

Заблаговременно предоставляются данные: паспорт РФ, город проживания, место работы, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).

Обращаем внимание, фото и видеосъемка возможна только на телефон (делать фото на фотоаппарат запрещено).

Нужно ли подтверждать свой статус на льготы?

При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Домео
30 сен 2025
Тур в целом понравился это получается как два в одном
1. Екатеринбург и окресности
2. Демидовский маршрут
Не хватило времени в музее военной техники в Верхней Пышме мне кажется такую экскурсию надо делать
читать дальше

на целый день с точкой питания там же. Очень яркие впечатления от посещения ЕВРАЗА экскурсия очень понравилась. Гостиница "Четыре элемента" очень хорошая, гостиница " Демидов Плаза" в Нижнем Тагиле чуть пониже уровня. В общем и целом тур понравился, спасибо Вам за организацию тура.

О
Орлова
29 сен 2025
Не хватает слов, чтобы передать впечатления от незабываемой поездки!
Не хватает слов, чтобы передать впечатления от незабываемой поездки!Не хватает слов, чтобы передать впечатления от незабываемой поездки!Не хватает слов, чтобы передать впечатления от незабываемой поездки!Не хватает слов, чтобы передать впечатления от незабываемой поездки!Не хватает слов, чтобы передать впечатления от незабываемой поездки!Не хватает слов, чтобы передать впечатления от незабываемой поездки!Не хватает слов, чтобы передать впечатления от незабываемой поездки!
Н
Нина
8 июл 2025
Спасибо Вам за организацию моего путешествия)
Мне понравился тур. Всё динамично, организовано. Много интересного и полезного узнала. Понравилось, что в программе тура - мастер-классы по гончарному ремеслу и тагильской росписи подносов.
читать дальше

Это очень увлекательно, мне понравилось). Особо хочу отметить экскурсию на "Евраз"-НТМК. Впечатляет производство, его масштабы. Труд металлургов, конечно, тяжёлый, но такой нужный стране. Спасибо им.
Поездкой я осталась довольна. Спасибо экскурсоводам, обе - и Нина, и Ксения - профессионалы, знающие своё дело и хорошо передающие информацию.
Есть предложения для "подумать": первое, на мой взгляд, группы всё же большие по количеству туристов; второе, неплохо было бы, если при пеших прогулках, туристам выдавали бы аудиогиды с разовыми наушниками (их стоимость можно включить в стоимость тура), так как многое из того, что рассказывает экскурсовод или плохо слышно, или не слышно совсем. Это очень напрягает. Подумайте. С применением аудиогидов я сталкивалась при поездке в Казань и по Татарстану.
Ещё раз - большое спасибо Большой стране и лично менеджеру Марианне Мишуковой. Успехов и процветания вам. Спасибо Уралу и уральцам.

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

