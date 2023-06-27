7 день

Путешествие по КБЖД

Для информации туристов – разница во времени +5 часов.

От Иркутска до Слюдянки поезд следует в восточном направлении без остановок.

00:29-06:18 Стоянка на ст. Слюдянка.

Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора.

Во время стоянки будет произведена смена тяги, Вы сможете увидеть работу локомотивной бригады при вцепке паровоза и сделать яркие фотографии на фоне паровоза серии Л, построенного еще в прошлом веке.

06:18 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.

Далее до Порта Байкала наш поезд проследует под управлением паровоза, и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени.

Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день.

На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.

В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает остановки: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.

Завтрак в поезде.

13:20 Прибытие поезда на ст. Порт Байкал.

13:45 Водный трансфер ст. Порт Байкал — п. Листвянка.

Обед в кафе п. Листвянка.

Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.

Обзорная экскурсия по п. Листвянка, посещение рыбного и сувенирного рынка.

Ужин в кафе п. Листвянка.

20:20 Водный трансфер п. Листвянка — ст. Порт Байкал.

Посадка в поезд и ночь в поезде.