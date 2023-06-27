Знакомство с благородным и могучим Байкалом – это уникальный опыт, который нужно получить каждому, кто желает осознать масштаб России в полной мере.
Маршрут круизного туристического поезда: Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Ольхон
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посадка на поезд
13:40 Отправление туристического поезда со ст. Москва Ярославская.
Пермь
Для информации туристов – разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
12:12 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Пермь.
Обзорная экскурсия по центральным улицам города—мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.
Отправление в г. Кунгур, путевая экскурсия (в пути около 3-3,5ч.).
Посещение Кунгурской ледяной пещеры.
Пещера, уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны.
Длина ходов составляет 8.153 м., из них 2 км. оборудовано для экскурсионного посещения туристами.
Пещера насчитывает 48 гротов и около 70 озёр.
Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв. м. и глубину до 5 метров.
Ужин в кафе г. Кунгур.
Отправление в г. Пермь.
Прибытие на ж/д вокзал.
00:35 Отправление туристического поезда.
Екатеринбург
Для информации туристов – разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
07:30 Прибытие туристического поезда на ст. Екатеринбург.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей.
Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Ткатищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших — легендарное место, где прервалась династия Романовых.
Трансфер в Ганину Яму, уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.
Посещение границы Европа-Азия, где гостей ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы».
Обед в ресторане города.
Посещение Музея истории камнерезного и ювелирного искусства.
Трансфер на ж/д вокзал.
16:00 Отправление туристического поезда.
Новосибирск
Для информации туристов – разница во времени +4 часа.
Завтрак в поезде.
13:55 Прибытие туристического поезда на ст. Новосибирск.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная экскурсия по Новосибирску.
Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям.
Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома.
Узнаете, почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города, и чем он живет сегодня.
Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.
Посещение Новосибирского театра оперы и балета.
Приглашаем вас на экскурсию по крупнейшему музыкальному театру России.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:42 Отправление туристического поезда.
Красноярск
Для информации туристов — разница во времени +4 часа.
Завтрак в поезде.
07:44 Прибытие туристического поезда на ст. Красноярск.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы посетите парк «Бобровый лог», смотровую площадку национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге, смотровую площадку Караульной горы, увидите место впадения Качи в Енисей, часовню св. Параскевы и Коммунальный мост.
Трансфер на ж/д вокзал.
13:17 Отправление туристического поезда.
Иркутск
Для информации туристов – разница во времени +5 часов.
Завтрак в поезде.
07:42 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск.
08:10 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску с посещением музея декабристов (дом-музей Волконских).
Экскурсия познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли.
Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира.
Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Обед в ресторане города.
Трансфер в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары.
Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.
Трансфер в Иркутск.
Ужин в ресторане города.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:45 Отправление туристического поезда.
Путешествие по КБЖД
Для информации туристов – разница во времени +5 часов.
От Иркутска до Слюдянки поезд следует в восточном направлении без остановок.
00:29-06:18 Стоянка на ст. Слюдянка.
Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора.
Во время стоянки будет произведена смена тяги, Вы сможете увидеть работу локомотивной бригады при вцепке паровоза и сделать яркие фотографии на фоне паровоза серии Л, построенного еще в прошлом веке.
06:18 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.
Далее до Порта Байкала наш поезд проследует под управлением паровоза, и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени.
Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день.
На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.
В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает остановки: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.
Завтрак в поезде.
13:20 Прибытие поезда на ст. Порт Байкал.
13:45 Водный трансфер ст. Порт Байкал — п. Листвянка.
Обед в кафе п. Листвянка.
Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.
Обзорная экскурсия по п. Листвянка, посещение рыбного и сувенирного рынка.
Ужин в кафе п. Листвянка.
20:20 Водный трансфер п. Листвянка — ст. Порт Байкал.
Посадка в поезд и ночь в поезде.
Остров Ольхон
Разница во времени + 5 часов.
Завтрак в поезде.
08:00 Высадка из поезда с Вашим багажом.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход к теплоходу.
08:30 Посадка на теплоход «Комета» и отправление на остров Ольхон.
12:30 Прибытие на Ольхон в бухту Загли.
12:45 Посадка в УАЗы и трансфер в посёлок Хужир.
13:45 Экскурсия по острову Ольхон, посещение мыса Буран, скалы Шаманка и обед.
15:45 Посадка в УАЗы и трансфер из Хужира в бухту Загли.
17:00 Трансфер на теплоходе «Комета» в посёлок Листвянка.
21:00 Прибытие в п. Листвянка, посадка в автобусы и трансфер обратно в Иркутск.
Около 22:30 Прибытие в центр города Иркутска, завершение программы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Категория
|Взрослые
|Дети до 9 лет включительно
|Четырехместное купе
|134 800
|133 300
|Двухместное купе
|164 000
|163 000
|Двухместное купе одноместное размещение
|244 700
|-
|Люкс
|195 500
|-
|Люкс одноместное
|305 800
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|Общий "Рускеальский экспресс"
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту: Москва - Пермь - Екатеринбург - Новосибирск - Красноярск - Иркутск - КБЖД - Порт Байкал
- Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - пос. Листвянка - Порт Байкал
- Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - о. Ольхон - пос. Листвянка
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе (7 завтраков в поезде, 4 обеда и 3 ужина в кафе)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиаперелет (и/или иной вид транспорта) из Иркутска
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять в дорогу удобную одежду и обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде. Документы (паспорт, свидетельство о рождении для детей), страховой медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.
Как организовано питание?
В стоимость тура входит 7 завтраков в поезде, 4 обеда и 3 ужина в кафе.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…