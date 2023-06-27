Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»

Групповой тур в Екатеринбурге
5
3 отзыва
В путешествии вы познакомитесь с достопримечательностями потрясающих и самобытных российских городов – Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Иркутска, а после отправитесь к берегам Байкала, чтобы насладиться величественными видами озера.

Знакомство с благородным и могучим Байкалом – это уникальный опыт, который нужно получить каждому, кто желает осознать масштаб России в полной мере.

Маршрут круизного туристического поезда: Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Ольхон
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Ближайшие даты:
21
июн

Что вас ожидает:

Граница Европы и Азии
Граница Европы и Азии
На границе нас ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы»
Вкусные Байкальские блюда
Вкусные Байкальские блюда
Попробуем традиционную Байкальскую кухню
Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета
Побываем на экскурсии по крупнейшему музыкальному театру России
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Увидим южный Байкал и осмотрим архитектурные достопримечательности за один день
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера
Исследуем уникальный геологический памятник, крупнейшую карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны
Знаменитые Красноярские Столбы
Знаменитые Красноярские Столбы
Посетим смотровую площадку национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

13:40 Отправление туристического поезда со ст. Москва Ярославская.

Посадка на поездПосадка на поездПосадка на поездПосадка на поезд
2 день

Пермь

Для информации туристов – разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

12:12 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Обзорная экскурсия по центральным улицам города—мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.

Отправление в г. Кунгур, путевая экскурсия (в пути около 3-3,5ч.).

Посещение Кунгурской ледяной пещеры.

Пещера, уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны.

Длина ходов составляет 8.153 м., из них 2 км. оборудовано для экскурсионного посещения туристами.

Пещера насчитывает 48 гротов и около 70 озёр.

Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв. м. и глубину до 5 метров.

Ужин в кафе г. Кунгур.

Отправление в г. Пермь.

Прибытие на ж/д вокзал.

00:35 Отправление туристического поезда.

ПермьПермьПермьПермь
3 день

Екатеринбург

Для информации туристов – разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие туристического поезда на ст. Екатеринбург.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей.

Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Ткатищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших — легендарное место, где прервалась династия Романовых.

Трансфер в Ганину Яму, уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.

Посещение границы Европа-Азия, где гостей ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы».

Обед в ресторане города.

Посещение Музея истории камнерезного и ювелирного искусства.

Трансфер на ж/д вокзал.

16:00 Отправление туристического поезда.

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
4 день

Новосибирск

Для информации туристов – разница во времени +4 часа.

Завтрак в поезде.

13:55 Прибытие туристического поезда на ст. Новосибирск.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная экскурсия по Новосибирску.

Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям.

Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома.

Узнаете, почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города, и чем он живет сегодня.

Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.

Посещение Новосибирского театра оперы и балета.

Приглашаем вас на экскурсию по крупнейшему музыкальному театру России.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:42 Отправление туристического поезда.

НовосибирскНовосибирскНовосибирскНовосибирскНовосибирск
5 день

Красноярск

Для информации туристов — разница во времени +4 часа.

Завтрак в поезде.

07:44 Прибытие туристического поезда на ст. Красноярск.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы посетите парк «Бобровый лог», смотровую площадку национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге, смотровую площадку Караульной горы, увидите место впадения Качи в Енисей, часовню св. Параскевы и Коммунальный мост.

Трансфер на ж/д вокзал.

13:17 Отправление туристического поезда.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
6 день

Иркутск

Для информации туристов – разница во времени +5 часов.

Завтрак в поезде.

07:42 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск.

08:10 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску с посещением музея декабристов (дом-музей Волконских).

Экскурсия познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли.

Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира.

Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Обед в ресторане города.

Трансфер в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары.

Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.

Трансфер в Иркутск.

Ужин в ресторане города.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:45 Отправление туристического поезда.

ИркутскИркутскИркутскИркутск
7 день

Путешествие по КБЖД

Для информации туристов – разница во времени +5 часов.

От Иркутска до Слюдянки поезд следует в восточном направлении без остановок.

00:29-06:18 Стоянка на ст. Слюдянка.

Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора.

Во время стоянки будет произведена смена тяги, Вы сможете увидеть работу локомотивной бригады при вцепке паровоза и сделать яркие фотографии на фоне паровоза серии Л, построенного еще в прошлом веке.

06:18 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.

Далее до Порта Байкала наш поезд проследует под управлением паровоза, и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени.

Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день.

На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.

В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает остановки: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.

Завтрак в поезде.

13:20 Прибытие поезда на ст. Порт Байкал.

13:45 Водный трансфер ст. Порт Байкал — п. Листвянка.

Обед в кафе п. Листвянка.

Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.

Обзорная экскурсия по п. Листвянка, посещение рыбного и сувенирного рынка.

Ужин в кафе п. Листвянка.

20:20 Водный трансфер п. Листвянка — ст. Порт Байкал.

Посадка в поезд и ночь в поезде.

Путешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖД
8 день

Остров Ольхон

Разница во времени + 5 часов.

Завтрак в поезде.

08:00 Высадка из поезда с Вашим багажом.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход к теплоходу.

08:30 Посадка на теплоход «Комета» и отправление на остров Ольхон.

12:30 Прибытие на Ольхон в бухту Загли.

12:45 Посадка в УАЗы и трансфер в посёлок Хужир.

13:45 Экскурсия по острову Ольхон, посещение мыса Буран, скалы Шаманка и обед.

15:45 Посадка в УАЗы и трансфер из Хужира в бухту Загли.

17:00 Трансфер на теплоходе «Комета» в посёлок Листвянка.

21:00 Прибытие в п. Листвянка, посадка в автобусы и трансфер обратно в Иркутск.

Около 22:30 Прибытие в центр города Иркутска, завершение программы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

КатегорияВзрослыеДети до 9 лет включительно
Четырехместное купе134 800133 300
Двухместное купе164 000163 000
Двухместное купе одноместное размещение244 700-
Люкс195 500-
Люкс одноместное305 800-

Варианты проживания

Туристический поезд

7 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
ЛЮКС 4 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
ЛЮКС 3 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
Общий "Рускеальский экспресс"Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту: Москва - Пермь - Екатеринбург - Новосибирск - Красноярск - Иркутск - КБЖД - Порт Байкал
  • Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - пос. Листвянка - Порт Байкал
  • Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - о. Ольхон - пос. Листвянка
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе (7 завтраков в поезде, 4 обеда и 3 ужина в кафе)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Авиаперелет (и/или иной вид транспорта) из Иркутска
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять в дорогу удобную одежду и обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде. Документы (паспорт, свидетельство о рождении для детей), страховой медицинский полис.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.

Как организовано питание?

В стоимость тура входит 7 завтраков в поезде, 4 обеда и 3 ужина в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
27 июня 2023
Все было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативные и качественные! Уже прорекламировать эту поездку среди своих друзей и родственников. Спасибо Вам!
Все было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативныеВсе было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативныеВсе было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативныеВсе было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативныеВсе было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативныеВсе было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативные
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

Можно с детьмиВсе турыНа поездеЖ/Д турыНа автобусе

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