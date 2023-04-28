Часто планирование поездки отнимает много времени и сил. Я хочу помочь вам избежать этих трудностей.
На основе своего пятилетнего опыта работы с туристами, я составила для вас комбинированное предложение на целый день, отобрав все самое лучшее из того, что предлагает Екатеринбург своим гостям на сегодня.
На основе своего пятилетнего опыта работы с туристами, я составила для вас комбинированное предложение на целый день, отобрав все самое лучшее из того, что предлагает Екатеринбург своим гостям на сегодня.
Ближайшие даты:
28
апр
апр
29
апр
апр
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Памятник отцам-основателям
- Дом Севастьянова
- Здания Горной аптеки и Уралобкома
- Исторический сквер и плотину
- Екатеринбургский музей изобразительных искусств
- Кирпичный квартал
- Косой дом
- Памятник клавиатуре
- Офис Русской медной компании (проект архитектурного бюро Нормана Фостера)
- Памятник Битлз
- Застройку 19 века на улице Пушкина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Начнем мы с неутомительной 1,5 часовой экскурсии по центральной части города. Вы увидите: памятник отцам-основателям, дом Севастьянова, здания Горной аптеки и Уралобкома.
- Далее мы спустимся к Плотине и загадаем желание у глыбы родонита. Подержим в руках медную монету и узнаем, где их чеканили на Урале. Заглянем в окна музея ИЗО, чтобы разглядеть чугунное кружево знаменитого Каслинского павильона. Осмотрим заводское оборудование, свезенное в Исторический сквер со старых уральских заводов.
- Затем пройдем в сторону Кирпичного квартала и увидим, как выглядел город сто лет назад. Узнаем, как приспосабливают старые особняки для современных нужд. Рассмотрим единственное в России здание от архитектурного бюро Нормана Фостера.
- Также отправимся в камнерезный центр неподалеку, чтобы узнать историю камнерезного дела на Урале и своими руками изготовить свое первое изделие из камня.
- Потрудившись и насытив голову знаниями, мы заглянем в кафе, расположенное в старинном особняке, чтобы попить чай из самовара.
После окончания основной программы, вы можете дополнительно заказать:
- В летнее время — катание на яхте по акватории Верх-Исетского пруда (7500 рублей за 2 часа).
- Мастер-класс по лепке пельменей (650 рублей за человека).
- Подняться на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» (600 рублей за человека).
- Помощь в покупке билетов на ретропоезд «Вечерний Екатеринбург» (от 999 рублей за человека).
- Помощь и рекомендации при покупке билетов в театры города.
- Услуги профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору. Стоимость за 30 минут — 2000 рублей, за 15 минут — 1500 рублей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Экскурсия и мастер-класс в камнерезном центре
- Чаепитие в кафе
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Екатеринбург, ул. Горького, 4вЗавершение: ул. Красноармейская, 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После окончания основной программы, вы можете дополнительно заказать:
- В летнее время — катание на яхте по акватории Верх-Исетского пруда (7500 рублей за 2 часа).
- Мастер-класс по лепке пельменей (650 рублей за человека).
- Подняться на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» (600 рублей за человека).
- Помощь в покупке билетов на ретропоезд «Вечерний Екатеринбург» (от 999 рублей за человека).
- Помощь и рекомендации при покупке билетов в театры города.
- Услуги профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору. Стоимость за 30 минут — 2000 рублей, за 15 минут — 1500 рублей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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