Лучший день в Екатеринбурге

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Часто планирование поездки отнимает много времени и сил. Я хочу помочь вам избежать этих трудностей.

На основе своего пятилетнего опыта работы с туристами, я составила для вас комбинированное предложение на целый день, отобрав все самое лучшее из того, что предлагает Екатеринбург своим гостям на сегодня.
Лучший день в Екатеринбурге
Лучший день в Екатеринбурге
Лучший день в Екатеринбурге
Лучший день в Екатеринбурге
Лучший день в Екатеринбурге
Лучший день в Екатеринбурге
Лучший день в Екатеринбурге
Ближайшие даты:
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апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник отцам-основателям
  • Дом Севастьянова
  • Здания Горной аптеки и Уралобкома
  • Исторический сквер и плотину
  • Екатеринбургский музей изобразительных искусств
  • Кирпичный квартал
  • Косой дом
  • Памятник клавиатуре
  • Офис Русской медной компании (проект архитектурного бюро Нормана Фостера)
  • Памятник Битлз
  • Застройку 19 века на улице Пушкина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Начнем мы с неутомительной 1,5 часовой экскурсии по центральной части города. Вы увидите: памятник отцам-основателям, дом Севастьянова, здания Горной аптеки и Уралобкома.
  • Далее мы спустимся к Плотине и загадаем желание у глыбы родонита. Подержим в руках медную монету и узнаем, где их чеканили на Урале. Заглянем в окна музея ИЗО, чтобы разглядеть чугунное кружево знаменитого Каслинского павильона. Осмотрим заводское оборудование, свезенное в Исторический сквер со старых уральских заводов.
  • Затем пройдем в сторону Кирпичного квартала и увидим, как выглядел город сто лет назад. Узнаем, как приспосабливают старые особняки для современных нужд. Рассмотрим единственное в России здание от архитектурного бюро Нормана Фостера.
  • Также отправимся в камнерезный центр неподалеку, чтобы узнать историю камнерезного дела на Урале и своими руками изготовить свое первое изделие из камня.
  • Потрудившись и насытив голову знаниями, мы заглянем в кафе, расположенное в старинном особняке, чтобы попить чай из самовара.

После окончания основной программы, вы можете дополнительно заказать:

  • В летнее время — катание на яхте по акватории Верх-Исетского пруда (7500 рублей за 2 часа).
  • Мастер-класс по лепке пельменей (650 рублей за человека).
  • Подняться на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» (600 рублей за человека).
  • Помощь в покупке билетов на ретропоезд «Вечерний Екатеринбург» (от 999 рублей за человека).
  • Помощь и рекомендации при покупке билетов в театры города.
  • Услуги профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору. Стоимость за 30 минут — 2000 рублей, за 15 минут — 1500 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия и мастер-класс в камнерезном центре
  • Чаепитие в кафе
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, ул. Горького, 4в
Завершение: ул. Красноармейская, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • После окончания основной программы, вы можете дополнительно заказать:
  • В летнее время — катание на яхте по акватории Верх-Исетского пруда (7500 рублей за 2 часа).
  • Мастер-класс по лепке пельменей (650 рублей за человека).
  • Подняться на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» (600 рублей за человека).
  • Помощь в покупке билетов на ретропоезд «Вечерний Екатеринбург» (от 999 рублей за человека).
  • Помощь и рекомендации при покупке билетов в театры города.
  • Услуги профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору. Стоимость за 30 минут — 2000 рублей, за 15 минут — 1500 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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