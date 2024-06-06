1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом: путешествие по истории и культуре
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры
Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний
Начало: Горького, 4В
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
11 июня в 18:00
18 июня в 18:00
от 2 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
- ММария4 июня 2024Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
- ДДмитрий4 июня 2024Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части экскурсии про расстрел царской семьи в какой-то момент даже захотелось заплакать. Очень рекомендую сходить по Екатеринбургу с Оксаной.
- ААлександр2 июня 2024Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
- ААлёна30 мая 2024Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!
- ЕЕлизавета30 мая 2024Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.
- ААнастасия29 мая 2024Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
- ААндрей28 мая 2024все понравилось
- ННаталья28 мая 2024Прекрасный экскурсовод Оксана! Было очень интересно, сложилось представление о городе, об его истории, архитектуре.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Дом Севастьянова»
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