Экскурсии к дому Севастьянова в Екатеринбурге

Найдено 22 экскурсии в категории «Дом Севастьянова» в Екатеринбурге, цены от 390 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
181 отзыв
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом: путешествие по истории и культуре
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
262 отзыва
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 за человека
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
90 отзывов
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Екатеринбург: три века политических интриг
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры
Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний
Начало: Горького, 4В
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
11 июня в 18:00
18 июня в 18:00
от 2 200 за всё до 15 чел.
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500 за человека
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
3 отзыва
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 за человека
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
ДНК Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920 за всё до 10 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
7 отзывов
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
441 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
3 500 за всё до 4 чел.
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670 за человека
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500 за человека
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800 за человека
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500 за всё до 10 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
4 800 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 7 чел.
Самое интересное в Екатеринбурге
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
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    городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем!

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
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    части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария.

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
    Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части экскурсии про расстрел царской семьи в какой-то момент даже захотелось заплакать. Очень рекомендую сходить по Екатеринбургу с Оксаной.
    Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
  • А
    Алёна
    30 мая 2024
    Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
    Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!
    Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению
  • Е
    Елизавета
    30 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
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    с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую!

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    все понравилось
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
    Прекрасный экскурсовод Оксана! Было очень интересно, сложилось представление о городе, об его истории, архитектуре.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Дом Севастьянова»

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  1. Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
  2. Узнать Екатеринбург за 3 часа
  3. Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
  4. Здравствуй, Екатеринбург
  5. Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
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