Описание квестаШестое чувство? Что?! Их же всего пять! Недавно особенно осознанные люди обнаружили давно забытое, тщательно скрываемое чувство. Какое оно, где его найти? Есть легенда, что во времена Атлантов люди испытывали шесть чувств. Так они могли достичь небывалых высот, жить в мире согласия и понимания, изобилия и сострадания, осознанности и принятия. Именно забытое нами чувство формировало раньше гармонию и процветание. К сожалению, с затоплением Атлантиды оно постепенно угасало. Взаимосвязи стали истончаться и исчезать вовсе. Долгое время человек был закрыт от этого знания. Оно могло кануть в лету, но! Шестое чувство сегодня стало чаще проявляться вокруг людей, что появился шанс восстановить его! Для того, чтобы обрести шестое чувство, нужно испытать привычные пять. Какое же оно дополнительное ощущение? Прекрасный центр Екатеринбурга ждет Вас. Увлекательная прогулка по знакомым улочкам, которые откроются с другой стороны. Столица стрит-арта приглашает познакомиться с творчеством через ваши ощущения. Подойдет всем, кто любит Екатеринбург, его современную часть и уличное искусство, смотреть на привычные вещи под другим углом, рассуждать. Подойдет семьям с детьми, подросткам и людям в возрасте. Задания будут не слишком сложны для разгадывания, но внимательность не помешает. Оплатите квест сейчас. Начать игру сможете в любое удобное для вас время.
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Улица Добролюбова, 19А
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
Сегодня в 11:30
1 дек в 11:30
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уральские легенды и мегалиты в парке «Исеть»
Погрузитесь в уральские легенды и насладитесь уникальной природой. Прогулка по парку «Исеть» откроет вам секреты дольменов и мегалитов
Начало: В горнолыжном парке «Исеть»
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
9600 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Портал в шестое чувство»
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, решая увлекательные задания и открывая для себя уникальные памятники и стрит-арт
Начало: В саду Центра современного искусства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.