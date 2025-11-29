Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание квеста Шестое чувство? Что?! Их же всего пять! Недавно особенно осознанные люди обнаружили давно забытое, тщательно скрываемое чувство. Какое оно, где его найти? Есть легенда, что во времена Атлантов люди испытывали шесть чувств. Так они могли достичь небывалых высот, жить в мире согласия и понимания, изобилия и сострадания, осознанности и принятия. Именно забытое нами чувство формировало раньше гармонию и процветание. К сожалению, с затоплением Атлантиды оно постепенно угасало. Взаимосвязи стали истончаться и исчезать вовсе. Долгое время человек был закрыт от этого знания. Оно могло кануть в лету, но! Шестое чувство сегодня стало чаще проявляться вокруг людей, что появился шанс восстановить его! Для того, чтобы обрести шестое чувство, нужно испытать привычные пять. Какое же оно дополнительное ощущение? Прекрасный центр Екатеринбурга ждет Вас. Увлекательная прогулка по знакомым улочкам, которые откроются с другой стороны. Столица стрит-арта приглашает познакомиться с творчеством через ваши ощущения. Подойдет всем, кто любит Екатеринбург, его современную часть и уличное искусство, смотреть на привычные вещи под другим углом, рассуждать. Подойдет семьям с детьми, подросткам и людям в возрасте. Задания будут не слишком сложны для разгадывания, но внимательность не помешает. Оплатите квест сейчас. Начать игру сможете в любое удобное для вас время.

