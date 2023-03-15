Планировку современного Екатеринбурга предопределила река Исеть. Она течёт в пределах города на протяжении 23 км среди набережных, парков и жилых кварталов, образуя ландшафтную ось. Во времена Екатерины II вдоль реки располагались все важнейшие здания. Да и в наши дни здесь есть на что посмотреть.
Без реки не было бы в Екатеринбурге ни бурного промышленного развития 18-19 веков, ни сегодняшнего процветания. Вы увидите, как горожане укротили речную стихию, наполнили её эстетикой мегаполиса и превратили набережные в место пересечения всевозможных культур. Чтобы вы насладились и природой, и комфортной городской средой, мы включили в маршрут обзорной экскурсии самые яркие достопримечательности по берегам Исети: