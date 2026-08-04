Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу из истории Екатеринбурга. Вдоль реки Исеть вы увидите, как город развивался от царской крепости до современного мегаполиса.



Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание природы и городской среды, включая знакомство с памятниками архитектуры, парками и современным искусством. Откройте для себя, как река Исеть формировала лицо города, и насладитесь красотой его набережных

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на прогулку вдоль реки Исеть в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми достопримечательностями без лишних забот о холоде или дожде. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя могут быть прохладные дни. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать возможные погодные неудобства и подготовиться к ним.

Сейчас август — это идеальное время.