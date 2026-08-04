Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу из истории Екатеринбурга. Вдоль реки Исеть вы увидите, как город развивался от царской крепости до современного мегаполиса.
Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание природы и городской среды, включая знакомство с памятниками архитектуры, парками и современным искусством. Откройте для себя, как река Исеть формировала лицо города, и насладитесь красотой его набережных
Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание природы и городской среды, включая знакомство с памятниками архитектуры, парками и современным искусством. Откройте для себя, как река Исеть формировала лицо города, и насладитесь красотой его набережных
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальный маршрут вдоль реки Исеть
- 🏛 Погружение в 300-летнюю историю Екатеринбурга
- 🌳 Прогулка по живописной набережной
- 🎨 Встреча с современным искусством
- 👣 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на прогулку вдоль реки Исеть в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми достопримечательностями без лишних забот о холоде или дожде. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя могут быть прохладные дни. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать возможные погодные неудобства и подготовиться к ним.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Первый каменный мост Екатеринбурга
- Старинный сплавной мост
- Здание первой электростанции города
- Мост «Плотинка»
- Исторические ворота
- Городской дендрарий
- Памятник компьютерной клавиатуре
- Памятник группе The Beatles
Описание экскурсии
«Посредине всех заводов»
Планировку современного Екатеринбурга предопределила река Исеть. Она течёт в пределах города на протяжении 23 км среди набережных, парков и жилых кварталов, образуя ландшафтную ось. Во времена Екатерины II вдоль реки располагались все важнейшие здания. Да и в наши дни здесь есть на что посмотреть.
Без реки не было бы в Екатеринбурге ни бурного промышленного развития 18-19 веков, ни сегодняшнего процветания. Вы увидите, как горожане укротили речную стихию, наполнили её эстетикой мегаполиса и превратили набережные в место пересечения всевозможных культур. Чтобы вы насладились и природой, и комфортной городской средой, мы включили в маршрут обзорной экскурсии самые яркие достопримечательности по берегам Исети:
- первый каменный мост Екатеринбурга и старинный сплавной мост
- здание первой электростанции города
- мост Плотинка — шедевр мастеров 18 века — и Исторические ворота
- городской дендрарий в стиле регулярного французского парка
- современные офисные здания, построенные как элитные особняки
- памятники компьютерной клавиатуре и группе The Beatles
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов: все объекты будем осматривать снаружи
- Маршрут довольно продолжительный, позаботьтесь об удобной обуви
- По запросу экскурсию можно провести для группы более 4 человек: стоимость за каждого дополнительного участника 700 ₽. Дети до 10 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Исторического сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 7115 туристов
Наши гиды — местные жители, которые родились и выросли в Екатеринбурге, прекрасно знают и очень любят этот город и с радостью знакомят с ним гостей. Никакой банальной информации из путеводителей и избитых маршрутов — на наших прогулках вы услышите самые интересные истории из жизни города и увидите гораздо больше, чем стандартный набор достопримечательностей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Дарье за интересную прогулку вдоль реки Исеть! полное погружение в историю Екатеринбурга! мы не заметили, как пролетело время! очень интересно и познавательно, получили большое удовольствие от экскурсии, полный восторг! 👍🏻👍🏻👍🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсию проводила Даша, очень приятная барышня. Мы сами, как ни странно, местные. Я решила сделать себе подарок и приобрела экскурсию по знакомым с детства местам Екатеринбурга. Узнала много интересного и
+1
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсию провела Дарья. Было очень жарко, но это не помешало пройтись по берегу Исети. Для ознакомления очень хороший формат, без кучи имен и дат - всё по делу, материал подобран интересно - в повествовании переплетаются и прошлая, и настоящая история. Группа у нас была разновозрастная, были и дети-подростки, которым тоже понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Я коренная Екатеринбурженка. Мы много путешествуем, по России, выбираем экскурсии на Tripster. Так сложилось, что свой очередной отпуск я осталась дома. И решила узнать новое про свой родной город, посмотреть
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья отлично провела первое знакомство с городом ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
В
прекрасная экскурсионная прогулка! все очень понравилось. спасибо Оксане!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу»
Групповая
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Увидеть главные достопримечательности и узнать, как появилась столица Урала
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Екатеринбурга - по Большой Уральской тропе
Путешествие по Уралу: от мегалитов до древних цивилизаций. Уникальный треккинг для любителей природы и истории, не требующий специальной подготовки
Начало: В посёлке Исеть
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург - столица уральского камня
Погрузитесь в мир уральских камней, узнайте о гранильной фабрике и создайте сувенир. Экскурсия на автомобиле с мастер-классом в центре искусства
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 10 чел.
от 3800 ₽ за экскурсию