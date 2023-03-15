Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу

Раскрыть культурные, промышленные и природные чудеса уральской столицы

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На этой обзорной экскурсии вашим проводником по городу станет… река Исеть.

Вдоль живописной набережной вы проследуете по старой части Екатеринбурга, через разные эпохи и страницы 300-летней истории. Узнаете, как на месте царской крепости вырос город-завод и не возник «порт шести морей». Увидите популярные места притяжения и прикоснётесь к современному искусству. Удивитесь тесному переплетению прошлого и настоящего.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
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Описание

Что вас ожидает

«Посредине всех заводов»

Планировку современного Екатеринбурга предопределила река Исеть. Она течёт в пределах города на протяжении 23 км среди набережных, парков и жилых кварталов, образуя ландшафтную ось. Во времена Екатерины II вдоль реки располагались все важнейшие здания. Да и в наши дни здесь есть на что посмотреть.

Без реки не было бы в Екатеринбурге ни бурного промышленного развития 18-19 веков, ни сегодняшнего процветания. Вы увидите, как горожане укротили речную стихию, наполнили её эстетикой мегаполиса и превратили набережные в место пересечения всевозможных культур. Чтобы вы насладились и природой, и комфортной городской средой, мы включили в маршрут обзорной экскурсии самые яркие достопримечательности по берегам Исети:

  • первый каменный мост Екатеринбурга и старинный сплавной мост
  • здание первой электростанции города
  • мост «Плотинка» — шедевр мастеров 18 века — и Исторические ворота
  • городской дендрарий в стиле регулярного французского парка
  • современные офисные здания, построенные как элитные особняки
  • памятники компьютерной клавиатуре и группе The Beatles

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов: все объекты будем осматривать снаружи
  • Маршрут довольно продолжительный, позаботьтесь об удобной обуви
  • По запросу экскурсию можно провести для группы более 4 человек: стоимость за каждого дополнительного участника 500 руб. Дети до 10 лет бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Исторического сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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