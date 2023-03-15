На этой обзорной экскурсии вашим проводником по городу станет… река Исеть. Вдоль живописной набережной вы проследуете по старой части Екатеринбурга, через разные эпохи и страницы 300-летней истории. Узнаете, как на месте царской крепости вырос город-завод и не возник «порт шести морей». Увидите популярные места притяжения и прикоснётесь к современному искусству. Удивитесь тесному переплетению прошлого и настоящего.

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Описание

Что вас ожидает

«Посредине всех заводов»

Планировку современного Екатеринбурга предопределила река Исеть. Она течёт в пределах города на протяжении 23 км среди набережных, парков и жилых кварталов, образуя ландшафтную ось. Во времена Екатерины II вдоль реки располагались все важнейшие здания. Да и в наши дни здесь есть на что посмотреть.

Без реки не было бы в Екатеринбурге ни бурного промышленного развития 18-19 веков, ни сегодняшнего процветания. Вы увидите, как горожане укротили речную стихию, наполнили её эстетикой мегаполиса и превратили набережные в место пересечения всевозможных культур. Чтобы вы насладились и природой, и комфортной городской средой, мы включили в маршрут обзорной экскурсии самые яркие достопримечательности по берегам Исети:

первый каменный мост Екатеринбурга и старинный сплавной мост

здание первой электростанции города

мост «Плотинка» — шедевр мастеров 18 века — и Исторические ворота

городской дендрарий в стиле регулярного французского парка

современные офисные здания, построенные как элитные особняки

памятники компьютерной клавиатуре и группе The Beatles

Организационные детали