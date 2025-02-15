Невероятно — все книги Павла Петровича Бажова вдруг исчезли! Это завистливый маг Радаг решил уничтожить память об уральском писателе. Остался только один экземпляр «Малахитовой шкатулки». Он спрятан в очень надёжном месте. Если вы отыщете его, злые чары рассеятся и наследие великого сказителя будет сохранено. Вся информация и подсказки будут в вашем телефоне — дерзайте!

Описание квеста

Правда ли, что писатель Бажов был чародеем, а сказы ему поведал один старик из уральской глубинки? Такое вполне могло случиться — как и происшествие, ставшее сюжетом квеста. Решая загадки, связанные с жизнью и творчеством Павла Петровича Бажова, вы не только почувствуете себя героем увлекательной магической битвы, но и пройдёте по центру города, рассмотрите памятники и познакомитесь с их историей.

На маршруте вам встретятся:

Плотинка

Памятник П. П. Бажову

Набережная реки Исети

Сад камней

Музей изобразительных искусств

Дендропарк

Общежитие Уральского государственного горного университета

Дом-музей П. П. Бажова (посещение по желанию)

Организационные детали