Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»

Узнать, где скрывается Хозяйка Медной горы на улицах Екатеринбурга
Невероятно — все книги Павла Петровича Бажова вдруг исчезли! Это завистливый маг Радаг решил уничтожить память об уральском писателе. Остался только один экземпляр «Малахитовой шкатулки». Он спрятан в очень надёжном месте. Если вы отыщете его, злые чары рассеятся и наследие великого сказителя будет сохранено. Вся информация и подсказки будут в вашем телефоне — дерзайте!
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Правда ли, что писатель Бажов был чародеем, а сказы ему поведал один старик из уральской глубинки? Такое вполне могло случиться — как и происшествие, ставшее сюжетом квеста. Решая загадки, связанные с жизнью и творчеством Павла Петровича Бажова, вы не только почувствуете себя героем увлекательной магической битвы, но и пройдёте по центру города, рассмотрите памятники и познакомитесь с их историей.

На маршруте вам встретятся:

  • Плотинка
  • Памятник П. П. Бажову
  • Набережная реки Исети
  • Сад камней
  • Музей изобразительных искусств
  • Дендропарк
  • Общежитие Уральского государственного горного университета
  • Дом-музей П. П. Бажова (посещение по желанию)

Организационные детали

  • Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
  • Программа будет интересна взрослым и детям 12+
  • Игра завершится в доме-музее П. П. Бажова. Часы работы музея: со вторника по субботу с 10.00 до 19.00 часов, в воскресенье с 10.00 до 18.00. Входной билет в музей (200 ₽ с человека) приобретается на месте и не входит в цену квеста

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Плотинки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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