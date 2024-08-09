Экскурсии с элементами квеста в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Екатеринбурге, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
Пешая
3 отзыва
2 часа
Квест
до 6 чел.
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, разгадывая загадки и исследуя исчезнувшие достопримечательности. Семейный квест для всех возрастов
Начало: На Октябрьской площади
«В финале квеста мы окажемся у памятника отцам-основателям города и разберемся, почему у Екатеринбурга их двое и что они держат в руках»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
6 670 за всё до 6 чел.
Мобильный квест в Музее военной техники
Пешая
1 час
Квест
Мобильный квест в Музее военной техники
Отправиться в город Верхняя Пышма и познакомиться с историей военной техники (без гида)
Начало: В музейном комплексе в Верхней Пышме
«Отвечая на вопросы мобильного квеста и отыскивая подсказки, вы узнаете:»
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
500 за человека
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
На машине
скидка
20%
4.5 часа
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
Отправиться в путешествие по страницам истории города-миллионника с ярким характером
Начало: У Исторического сквера
«Детских кресел нет, поэтому в квест-экскурсии можно участвовать только с 12 лет»
Завтра в 12:00
5 сен в 12:00
105008 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 августа 2024
    В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
    Светлана отличный экскурсовод! Грамотно подключала к процессу участников всех возрастов, уверенно удерживала внимание. На все вопросы ответила, даже мини-призы вручила) Сама экскурсия очень интересная! Соотношение исторической информации и интерактива оптимальное. Светлане большое спасибо!
  • О
    Олеся
    1 августа 2023
    В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
    Были на квэст-экскурсии "В поисках исчезнувшей крепости" вчетвером: я, супруг и двое детей 10-ти лет. Так как были всего один день
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    в Екатеринбурге, то хотелось экскурсию, которая бы была интересна и нам и детям. И данная экскурсия как раз такие требования учитывает. Взрослые получили интересную информацию о городе, а дети ещё и задания выполняли. Наверное детям не хватило активности, потому что "квэст" ассоциируется у них с движением и т. п. Поэтому заранее объясните ребёнку, что это спокойная прогулка по городу, а не полоса препятствий))) Но в качестве именно семейной экскурсии это отличный вариант. Экскурсоводу Светлане большое спасибо за идею и оперативность (заявку отправили уже поздно вечером накануне). Кроме того, Светлана подстроилась под удобное нам время и даже подождала, пока ребёнок сразится в шахматной поединке, что в программу не входило))) Данную экскурсию однозначно рекомендую семьям с детьми 9 - 12 лет.

    Были на квэст-экскурсии "В поисках исчезнувшей крепости" вчетвером: я, супруг и двое детей 10-ти лет
  • Н
    Надежда
    10 апреля 2023
    В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
    Побывали на данной экскурсии - квесте вместе с 15-летней дочерью и остались очень довольны. Маршрут продуман и составлен оптимальным образом,
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    с учетом конечной цели квеста - обойти несохранившуюся крепость Екатеринбурга и выполнить все задания. Нам. была выдана очень красивая персональная карта, которая осталась у нас как приятное напоминание об этой экскурсии. Задания были интересные и непростые, особенно для мой дочки-подростка и требовали азов познания в области истории и архитектуры. В целом квест проходил очень легко и весело, по пути осматривали необычные и красивые арт объекты города. Светлана отвечала на все наши вопросы и рекомендовала к посещению много интересных мест. По нашей просьбе Светлана сделала несколько наших совместных фото в интересных локациях. Лично мне очень понравилась дружелюбная, позитивная и открытая манера общения Светланы и преподнесения ею информации об истории развития города. Сразу видно опытного профессионального гида, который не только "знает материал", но и умеет легко и непринужденно преподнести его и при этом не перегрузить информацией. Могу с уверенностью порекомендовать эту экскурсию к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Квесты»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
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