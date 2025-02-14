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Шестое чувство? Что? Их же всего пять? Недавно особо осознанные люди обнаружили давно забытое, тщательно скрываемое чувство. Какое оно, где его найти? Есть легенда, что во времена Атлантов люди испытывали шесть чувств. Так они могли достичь небывалых высот, жить в гармонии. С затоплением Атлантиды эта способность постепенно угасала. Вам предстоит вернуть её!