Описание квестаПравда ли, что писатель П. П. Бажов был чародеем, а сказы ему поведал один старик из уральской глубинки? Всё может быть. Как может быть реальной и история, случившаяся однажды в Екатеринбурге. Из книжных магазинов, издательств и библиотек исчезли, словно и не было, все книги Павла Петровича Бажова. Это завистливый маг Радаг решил уничтожить саму память об уральском писателе, чтобы дети будущего никогда не узнали его сказов про Малахитовую Шкатулку, Серебряное копытце и Хозяйку Медной горы. Остался только единственный авторский экземпляр первого издания «Малахитовой шкатулки»! Он спрятан в очень надежном месте. Где это место? Нужно отправиться на поиски «Малахитовой шкатулки» и найти ее раньше, чем это сделает Радаг! И тогда злые чары рассеются, и наследие великого сказителя будет сохранено. Предлагаем вам пройти квест в Екатеринбурге, найти ответы на вопросы, связанные с жизнью и творчеством Павла Петровича Бажова, и помочь сохранить его наследие. Вас ждет довольно длинный маршрут, запаситесь водой и постарайтесь победить Радага. Игра завершится в доме-музее П. П. Бажова. Часы работы музея: со вторника по четверг с 10.00 до 17.30 часов, в пятницу и субботу с 10.00 до 20.00, понедельник и воскресенье – выходной. Санитарный день: последний четверг месяца. Квест рекомендуется проводить с учетом этого расписания. Цена входного билета в музей составляет 300 рублей и не входит в цену квеста. Вся информация и подсказки будут в вашем телефоне — дерзайте!
В любое свободное время
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Проспект Ленина, 35
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
