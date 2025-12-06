Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание квеста Правда ли, что писатель П. П. Бажов был чародеем, а сказы ему поведал один старик из уральской глубинки? Всё может быть. Как может быть реальной и история, случившаяся однажды в Екатеринбурге. Из книжных магазинов, издательств и библиотек исчезли, словно и не было, все книги Павла Петровича Бажова. Это завистливый маг Радаг решил уничтожить саму память об уральском писателе, чтобы дети будущего никогда не узнали его сказов про Малахитовую Шкатулку, Серебряное копытце и Хозяйку Медной горы. Остался только единственный авторский экземпляр первого издания «Малахитовой шкатулки»! Он спрятан в очень надежном месте. Где это место? Нужно отправиться на поиски «Малахитовой шкатулки» и найти ее раньше, чем это сделает Радаг! И тогда злые чары рассеются, и наследие великого сказителя будет сохранено. Предлагаем вам пройти квест в Екатеринбурге, найти ответы на вопросы, связанные с жизнью и творчеством Павла Петровича Бажова, и помочь сохранить его наследие. Вас ждет довольно длинный маршрут, запаситесь водой и постарайтесь победить Радага. Игра завершится в доме-музее П. П. Бажова. Часы работы музея: со вторника по четверг с 10.00 до 17.30 часов, в пятницу и субботу с 10.00 до 20.00, понедельник и воскресенье – выходной. Санитарный день: последний четверг месяца. Квест рекомендуется проводить с учетом этого расписания. Цена входного билета в музей составляет 300 рублей и не входит в цену квеста. Вся информация и подсказки будут в вашем телефоне — дерзайте!

