«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам

Природный парк «Бажовские места» на индивидуальной экскурсии из Екатеринбурга
На экскурсии Вы узнаете интересные факты из жизни Бажова, посетите знаковые места в Екатеринбурге, дом-музей Бажова, увидите, где была написана его самая известная книга «Малахитовая шкатулка», побываете на родине писателя, а также в красивых природных местах, вдохновивших его на создание уральских сказов.
4.9
33 отзыва
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам

Описание экскурсии

В Екатеринбурге:

  • совершим обзорную экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством П. П. Бажова;
  • узнаем интересные факты о его личной жизни;
зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя. По дороге в Сысерть (50 км. от Екатеринбурга) поговорим о героях сказов Бажова и об истории Сысерти — родного города писателя. В Сысерти:.
зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя. По дороге в Сысерть (50 км. от Екатеринбурга) поговорим о героях сказов Бажова и об истории Сысерти — родного города писателя. В Сысерти:.
• зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя. По дороге в Сысерть (50 км. от Екатеринбурга) поговорим о героях сказов Бажова и об истории Сысерти — родного города писателя. В Сысерти:
  • посетим дом-музей Паши Бажова, пройдем по дороге до школы, где он учился;
  • прогуляемся по красивой набережной в историческом центре города, и по плотине, рядом со старым заводом. В природном парке «Бажовские места» • пройдемся по тропе до Талькова камня;
  • полюбуемся пейзажами, вдохновлявшими П. П. Бажова на написание его Уральских сказов. Важно знать: Если в Вашей группе более 4 человек, необходимо связаться с гидом для уточнения возможности проведения экскурсии.

В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник П.П. Бажову на его могиле
  • Дом-музей П.П. Бажова в Екатеринбурге
  • Здания духовного училища, епархиального женского училища и другие места, связанные с жизнью и наследием писателя
  • Дом-музей Паши Бажова в Сысерти
  • Старый Сысертский завод и плотина
  • Гора Бессонова
  • Природный парк «Бажовские места»
  • Озеро Тальков камень
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входной билет в музеи и парк Бажовские места оплачивается дополнительно:
  • Взрослый - 200 руб.
  • Льготный - 100 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
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1
1
Л
Огромная благодарность Татьяне. Она обладает большими знаниями о жизни и творчестве Бажова. Мы посетили все места по программе, прогулялисъ по "волшебному" лесу до озера Тальков камень, посетили оба дома-музея Бажова
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(в Сысерти и Екатеринбурге), увидели памятники Бажову и фигуры героев его Сказов на набережной Сысерти. Одним словом, полностью погрузились в мир Сказов. А приятная и доброжелательнвя атмосфера в кругу Татьяны ещё более наполнила нашу поездку позитивом. Большое спасибо! Низкий поклон от гостей из С-Петербурга (Ларисы, Натальи, Татьяны)

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И
Огромное спасибо Татьяне! Экскурсия с учётом наших пожеланий получилась интересная, познавательная, познакомились с историей жизненного пути писателя, знаковыми местами творчества
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Н
Спасибо Татьяне за прекрасно проведённый день. Всё очень понравилось.
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Т
Замечательная экскурсия с гидом Татьяной! Услышали увлекательный рассказ о жизни писателя, побывали в Сысерти и чудесном природном парке Бажовские места. Прогулка по сосновому лесу, встреча с героями бажовских сказов, живописное
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озеро-сердце Тальков Камень и пикник с вкуснейшими черемуховыми пирожками - идеальная экскурсия для теплого летнего дня! Татьяна выстроила маршрут очень грамотно и комфортно, увлекла рассказом разновозрастных детей, и оказалась не просто хорошо подготовленным гидом, но и приятным собеседником. Большое спасибо за чудесный день!

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А
Замечательная экскурсия с гидом Татьяной! Услышали увлекательный рассказ о жизни писателя, побывали в Сысерти и чудесном природном парке Бажовские места. Прогулка по сосновому лесу, встреча с героями бажовских сказов, живописное
читать дальшеуменьшить

озеро-сердце Тальков Камень и пикник с вкуснейшими черемуховыми пирожками - идеальная экскурсия для теплого летнего дня! Татьяна выстроила маршрут очень грамотно и комфортно, увлекла рассказом разновозрастных детей, и оказалась не просто хорошо подготовленным гидом, но и приятным собеседником. Большое спасибо за чудесный день!

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А
Замечательная экскурсия с гидом Татьяной! Услышали увлекательный рассказ о жизни писателя, побывали в Сысерти и чудесном природном парке Бажовские места. Прогулка по сосновому лесу, встреча с героями бажовских сказов, живописное
читать дальшеуменьшить

озеро-сердце Тальков Камень и пикник с вкуснейшими черемуховыми пирожками - идеальная экскурсия для теплого летнего дня! Татьяна выстроила маршрут очень грамотно и комфортно, увлекла рассказом разновозрастных детей, и оказалась не просто хорошо подготовленным гидом, но и приятным собеседником. Большое спасибо за чудесный день!

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