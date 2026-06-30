В Екатеринбурге:

совершим обзорную экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством П. П. Бажова;

узнаем интересные факты о его личной жизни;

зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя. По дороге в Сысерть (50 км. от Екатеринбурга) поговорим о героях сказов Бажова и об истории Сысерти — родного города писателя. В Сысерти:.

зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя. По дороге в Сысерть (50 км. от Екатеринбурга) поговорим о героях сказов Бажова и об истории Сысерти — родного города писателя. В Сысерти:.

• зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя. По дороге в Сысерть (50 км. от Екатеринбурга) поговорим о героях сказов Бажова и об истории Сысерти — родного города писателя. В Сысерти: