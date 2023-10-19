Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
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Описание
Что вас ожидает
Природа, застывшая в камне, и битвы титанов
Вы будете очарованы красотой Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов. Вас встретит Хозяйка Медной горы, нарисованная на каменной двери в свою сокровищницу. Мы посетим Синюшкин колодец у подножия горы, где можно набрать воды из природного источника. Поднимемся на Большой Азов и Малый Азов, откуда откроется сказочная панорама Уральского хребта.
Сказки и быль земли уральской
Я расскажу об истории освоения этих мест, одном из первых заводов на Урале и откуда черпал вдохновение маленький Паша Бажов. А ещё вы узнаете о славянской культуре, археологических находках бронзового века и более древних артефактах, о реликтовой флоре Урала и обитателях местных лесов.
По желанию можно посетить на выбор уникальный музей «Северская домна» — промышленный комплекс середины 19 века, музей «Малахитовая шкатулка» или краеведческий музей в г. Полевской.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Hyundai Tucson и услуги гида
- Дорога из Екатеринбурга до первой локации займёт 1,5 часа
- Пешеходный маршрут составит от 5 до 7 км (около 3 часов)
- Маршрут доступен для любого возраста и не требует физической подготовки
- Дополнительно оплачиваются обед и билеты в музеи — от 50 руб. /чел.
- Можно организовать экскурсию для группы свыше 4 человек. Подробности в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.