Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе

Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру

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Хотите полюбоваться красочными уральскими пейзажами? Я приглашаю вас в живописный природный комплекс «Азов-гора». Вы увидите одноимённую гору и две её вершины, наберёте воды из Синюшкина колодца. Мы вспомним легенды и сказания края. Перед нами как наяву встанут сюжеты из книги Павла Бажова «Малахитовая шкатулка».
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
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Описание

Что вас ожидает

Природа, застывшая в камне, и битвы титанов

Вы будете очарованы красотой Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов. Вас встретит Хозяйка Медной горы, нарисованная на каменной двери в свою сокровищницу. Мы посетим Синюшкин колодец у подножия горы, где можно набрать воды из природного источника. Поднимемся на Большой Азов и Малый Азов, откуда откроется сказочная панорама Уральского хребта.

Сказки и быль земли уральской

Я расскажу об истории освоения этих мест, одном из первых заводов на Урале и откуда черпал вдохновение маленький Паша Бажов. А ещё вы узнаете о славянской культуре, археологических находках бронзового века и более древних артефактах, о реликтовой флоре Урала и обитателях местных лесов.

По желанию можно посетить на выбор уникальный музей «Северская домна» — промышленный комплекс середины 19 века, музей «Малахитовая шкатулка» или краеведческий музей в г. Полевской.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Hyundai Tucson и услуги гида
  • Дорога из Екатеринбурга до первой локации займёт 1,5 часа
  • Пешеходный маршрут составит от 5 до 7 км (около 3 часов)
  • Маршрут доступен для любого возраста и не требует физической подготовки
  • Дополнительно оплачиваются обед и билеты в музеи — от 50 руб. /чел.
  • Можно организовать экскурсию для группы свыше 4 человек. Подробности в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
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