Лучшее время для посещения Азов-горы - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, однако возможны дожди и прохлада. Зимой маршрут менее популярен из-за снега и низких температур, но любители зимних пейзажей смогут оценить красоту заснеженных вершин.

Хотите полюбоваться красочными уральскими пейзажами? Приглашаем вас в живописный природный комплекс "Азов-гора". Вы увидите одноимённую гору и две её вершины, наберёте воды из Синюшкина колодца. Вспомним легенды и сказания края.

Перед нами как наяву встанут сюжеты из книги Павла Бажова "Малахитовая шкатулка". Очарование Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов, не оставит вас равнодушными. Посетим Синюшкин колодец у подножия горы, где можно набрать воды из природного источника. Поднимемся на Большой Азов и Малый Азов, откуда откроется сказочная панорама Уральского хребта. Узнаете об истории освоения этих мест, одном из первых заводов на Урале и откуда черпал вдохновение маленький Паша Бажов. Славянская культура, археологические находки бронзового века и более древние артефакты, реликтовая флора Урала и обитатели местных лесов - всё это ждёт вас на экскурсии. По желанию можно посетить уникальный музей "Северская домна", музей "Малахитовая шкатулка" или краеведческий музей в г. Полевской

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природа, застывшая в камне, и битвы титанов

Вы будете очарованы красотой Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов. Вас встретит Хозяйка Медной горы, нарисованная на каменной двери в свою сокровищницу. Мы посетим Синюшкин колодец у подножия горы, где можно набрать воды из природного источника. Поднимемся на Большой Азов и Малый Азов, откуда откроется сказочная панорама Уральского хребта.

Сказки и быль земли уральской

Я расскажу об истории освоения этих мест, одном из первых заводов на Урале и откуда черпал вдохновение маленький Паша Бажов. А ещё вы узнаете о славянской культуре, археологических находках бронзового века и более древних артефактах, о реликтовой флоре Урала и обитателях местных лесов.

По желанию можно посетить на выбор уникальный музей «Северская домна» — промышленный комплекс середины 19 века, музей «Малахитовая шкатулка» или краеведческий музей в г. Полевской.

Организационные детали