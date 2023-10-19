Хотите полюбоваться красочными уральскими пейзажами? Я приглашаю вас в живописный природный комплекс «Азов-гора». Вы увидите одноимённую гору и две её вершины, наберёте воды из Синюшкина колодца. Мы вспомним легенды и сказания края. Перед нами как наяву встанут сюжеты из книги Павла Бажова «Малахитовая шкатулка».

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Описание

Что вас ожидает

Природа, застывшая в камне, и битвы титанов

Вы будете очарованы красотой Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов. Вас встретит Хозяйка Медной горы, нарисованная на каменной двери в свою сокровищницу. Мы посетим Синюшкин колодец у подножия горы, где можно набрать воды из природного источника. Поднимемся на Большой Азов и Малый Азов, откуда откроется сказочная панорама Уральского хребта.

Сказки и быль земли уральской

Я расскажу об истории освоения этих мест, одном из первых заводов на Урале и откуда черпал вдохновение маленький Паша Бажов. А ещё вы узнаете о славянской культуре, археологических находках бронзового века и более древних артефактах, о реликтовой флоре Урала и обитателях местных лесов.

По желанию можно посетить на выбор уникальный музей «Северская домна» — промышленный комплекс середины 19 века, музей «Малахитовая шкатулка» или краеведческий музей в г. Полевской.

Организационные детали