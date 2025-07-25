Полюбуйтесь уральскими пейзажами и узнайте легенды Азов-горы. Поднимитесь на вершины, посетите Синюшкин колодец и уникальные музеи
Хотите полюбоваться красочными уральскими пейзажами? Приглашаем вас в живописный природный комплекс "Азов-гора". Вы увидите одноимённую гору и две её вершины, наберёте воды из Синюшкина колодца. Вспомним легенды и сказания края. читать дальшеуменьшить
Перед нами как наяву встанут сюжеты из книги Павла Бажова "Малахитовая шкатулка".
Очарование Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов, не оставит вас равнодушными. Посетим Синюшкин колодец у подножия горы, где можно набрать воды из природного источника. Поднимемся на Большой Азов и Малый Азов, откуда откроется сказочная панорама Уральского хребта.
Узнаете об истории освоения этих мест, одном из первых заводов на Урале и откуда черпал вдохновение маленький Паша Бажов.
Славянская культура, археологические находки бронзового века и более древние артефакты, реликтовая флора Урала и обитатели местных лесов - всё это ждёт вас на экскурсии. По желанию можно посетить уникальный музей "Северская домна", музей "Малахитовая шкатулка" или краеведческий музей в г. Полевской
Лучшее время для посещения Азов-горы - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, однако возможны дожди и прохлада. Зимой маршрут менее популярен из-за снега и низких температур, но любители зимних пейзажей смогут оценить красоту заснеженных вершин.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большой Азов
Малый Азов
Синюшкин колодец
Северская домна
Музей «Малахитовая шкатулка»
Краеведческий музей в г. Полевской
Описание экскурсии
Природа, застывшая в камне, и битвы титанов
Вы будете очарованы красотой Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов. Вас встретит Хозяйка Медной горы, нарисованная на каменной двери в свою сокровищницу. Мы посетим Синюшкин колодец у подножия горы, где можно набрать воды из природного источника. Поднимемся на Большой Азов и Малый Азов, откуда откроется сказочная панорама Уральского хребта.
Сказки и быль земли уральской
Я расскажу об истории освоения этих мест, одном из первых заводов на Урале и откуда черпал вдохновение маленький Паша Бажов. А ещё вы узнаете о славянской культуре, археологических находках бронзового века и более древних артефактах, о реликтовой флоре Урала и обитателях местных лесов.
По желанию можно посетить на выбор уникальный музей «Северская домна» — промышленный комплекс середины 19 века, музей «Малахитовая шкатулка» или краеведческий музей в г. Полевской.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автомобиле Hyundai Tucson и услуги гида
Дорога из Екатеринбурга до первой локации займёт 1,5 часа
Пешеходный маршрут составит от 5 до 7 км (около 3 часов)
Маршрут доступен для любого возраста и не требует физической подготовки
Дополнительно оплачиваются обед и билеты в музеи — от 50 руб. /чел.
Можно организовать экскурсию для группы свыше 4 человек. Подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1467 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нём самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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3
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2
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1
–
Наталья
Очень понравилось мероприятие. Елена- очень приятная и спокойная женщина, много всего рассказала интересного из истории этих мест. Заинтересовала и расположился 2х детей 7 и 10 лет, так, что они с читать дальшеуменьшить
интересом слушали и сами задавали вопросы. Живописный маршрут описанный легенда и сказаниями. Нам удалось пособирать ягоды, Елена рассказала о местных растениях, что можно употреблять, а что нет. Нам даже удалось найти розовый кварц. Очень понравился музей на северном заводе. Доменная печь впечатлила. А также Елена помогла с 2я бустерами и дождивиками, показала, где продают самые свежие и вкусные пирожки. Спасибо вам большое. Мы от души рекомендуем Елену и этот маршрут на большую гору Азов.
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И
Ирина
Ездили к Азов-горе всей семьёй, с заездом в Северскую Домну. Очень интересный маршрут, узнали много нового. Елена - хороший рассказчик и терпеливый гид, ей удалось заинтересовать даже нашего недовольного длинной пешей прогулкой восьмилетнего сына. Узнали о местных производствах, минералах, растениях, ягодах, и даже насобирали лисичек по дороге). Очень понравился формат экскурсии - для одной семьи из 4 человек очень комфортно.
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М
Мария
Спасибо за путешествие. Экскурсия для любителей прогулок на природе. К сожалению не все музеи по маршруту работали.
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Е
Елена
Интересное место, точно стоит посетить! Елена - отличный гид и интересный рассказчик! Кроме темы экскурсии, Елена знает где можно купить очень вкусных пирожков👍 Чуткая, внимательная, отзывчивая, заботливая, ответила на все вопросы, с которыми мы приставали в течение дня. Благодарим за прекрасный день 🙏
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Татьяна
Давно мечтала побывать в этих краях, прочувствовать атмосферу этого, почти мистического места,наполниться его энергетикой и,конечно, отдохнуть. Елена- прекрасный, знающий гид и проводник. Отдельное спасибо за красивый, полный впечатлениями, день! Мне все понравилось! Рекомендую!
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия и гид! Прекрасно проведенный день
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