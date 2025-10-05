Мои заказы

На автомобиле по ТОП-местам Екатеринбурга, Свердловска и Ёбурга

Максимально подробная, а главное - комфортная экскурсия с посещением всех ТОП-локаций города, достойных внимания по мнению историков и местных жителей.

На автомобиле мы успеем осмотреть еще больше! А главное - в
комфортной обстановке, независимо от погоды. Кажется скучным? Не тут-то было! Я – не училка по краеведению. Говорю как человек, а не энциклопедия. И главное – я люблю этот город не за фасады, а за то, что он настоящий. И да, будьте готовы: у Екатеринбурга есть характер и харизма. Сильные. Уральские.

Описание экскурсии

Екатеринбург без фильтров. Как есть. Путешествие по городу, который не пытается понравиться – и от этого цепляет сильнее. Екатеринбург – это не про "ах, какая архитектура" (хотя, и она тоже замечательная). Это про заводской гул в костях, про революции с похмелья, про подпольные тусовки 80-х и бизнес 90-х, где люди делали состояние быстрее, чем вы успеваете сварить кофе. Если вы ждёте, что я скажу "направо вы видите великолепный фасад…", – выходите. У нас здесь другой жанр: город как роман без хэппи-энда, но с крутым сюжетом. Это не экскурсия. Это декомпрессия. Вы приходите с ожиданиями, а уходите – с историей, которую будете рассказывать друзьям, но не до конца, потому что "ну, это надо видеть". Я – не училка по краеведению. Говорю как человек, а не энциклопедия. И главное – я люблю этот город не за фасады, а за то, что он настоящий. Жёсткий, умный, и немного странный.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник основателям города
  • Водонапорная башня
  • Дом Севастьянова
  • Разорванные цепи пролетариата
  • Каменный цветок
  • Часовня Святой Екатерины (Екатерининский собор)
  • Здание облисполкома
  • Здание Главпочтамта или Дом связи. Нулевой километр
  • Здание музея камнерезного искусства
  • Усадьба купца Тарасова
  • Литературный квартал
  • Храм на крови
  • Усадьба Расторгуева-Харитонова
  • Свердловская филармония
  • Фотографический музей «Дом Метенкова»
  • Музей истории Екатеринбурга
  • Колизей - первый театр города
  • Дом печати (типография «Уральский рабочий»)
  • Площадь Парижской коммуны
  • Театр оперы и балета
  • Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади
  • Небоскреб Высоцкий
  • Американская гостиница
  • Городская электростанция «Луч»
  • Памятник группе «The Beatles»
  • Памятник клавиатуре
  • Косой дом
  • Футуристический офис Русской медной компании
  • Музей Эрнста Неизвестного
  • Дом Поклевских-Козелл
  • Дом обороны
  • Храм «Большой Златоуст»
  • Дом контор
  • Эрмитаж-Урал
  • Улица Вайнера
  • Площадь 1905 года
  • Второй дом Советов (Дом чекиста)
  • Октябрьская площадь
  • Екатеринбург-Сити
  • Ельцин-центр
  • Сквер в честь 275-тилетия Екатеринбурга
  • Стадион Динамо
  • ДИВС
  • Набережная рабочей молодежи
  • Мужская гимназия
  • Исторический сквер
  • Центральный стадион
  • Современная УГМК-Арена
  • Уральский Федеральный Университет
  • Старый вокзал
  • Верх-Исетский завод и пруд
  • Городок чекистов
Место начала и завершения?
Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32. Памятник основателям города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
А
Алена
5 окт 2025
Здравствуйте. Мы с коллегами смогли за три часа объехать в Екатеринбурге с Антоном все ключевые места, начиная от памятника основателям города и заканчивая резиденцией полномочного представителя Президента. Мне понравилось, что
наш гид Антон был максимально вежлив, корректен и конкретен. Очень много услышала технических характеристик тех или иных сооружений или строений. В Екатеринбурге я не первый раз, но с Антоном показалось, что я совсем не знаю город. Благодарю за экскурсию!

А
Анна
27 сен 2025
Мы были на экскурсии с маленьким ребенком! Но экскурсия прошла максимально интересно и время пролетело незаметно!! Антон просто суперский!!
Н
Наталья
23 сен 2025
Так как мы были в Екатеринбурге первый раз, Антон познакомил нас немного с его историей, показал несколько знаменательных интересных мест, отвечал на все наши вопросы. Хорошо, что экскурсия была индивидуальная,
построенная именно под нас, Антон даже забрал нас из дома, где мы останавливались. Интересные факты про гибель императора и его семьи, свердловский рок и некоторые здания. Нам очень понравилось. Спасибо, Антон!

Ю
Юлия
14 сен 2025
В целом неплохая экскурсия. С погодой только немного не повезло, поэтому передвижение на автомобиле было удобным. Гида рекомендуем
Ю
Юлия
29 авг 2025
Познавательная и нескучная экскурсия по достопримечательностям Екатеринбург, живой диалог и отличная компания. Рекомендуем обзорную экскурсию для гостей города 🤝
Н
Наталья
22 авг 2025
Антон был гидом у нас. Молодец, все толково, понятно, интересно. Узнали очень много, понравилось всё!!! Хорошо ч то есть такие экскурсии, очень полезны!!!
С
Светлана
21 авг 2025
Интересная и ёмкая экскурсия по городу без лишней информации знающим и любящим город экскурсоводом. Для получения представления о городе самое то! Спасибо Антону!

