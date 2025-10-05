Максимально подробная, а главное - комфортная экскурсия с посещением всех ТОП-локаций города, достойных внимания по мнению историков и местных жителей.
Описание экскурсииЕкатеринбург без фильтров. Как есть. Путешествие по городу, который не пытается понравиться – и от этого цепляет сильнее. Екатеринбург – это не про "ах, какая архитектура" (хотя, и она тоже замечательная). Это про заводской гул в костях, про революции с похмелья, про подпольные тусовки 80-х и бизнес 90-х, где люди делали состояние быстрее, чем вы успеваете сварить кофе. Если вы ждёте, что я скажу "направо вы видите великолепный фасад…", – выходите. У нас здесь другой жанр: город как роман без хэппи-энда, но с крутым сюжетом. Это не экскурсия. Это декомпрессия. Вы приходите с ожиданиями, а уходите – с историей, которую будете рассказывать друзьям, но не до конца, потому что "ну, это надо видеть". Я – не училка по краеведению. Говорю как человек, а не энциклопедия. И главное – я люблю этот город не за фасады, а за то, что он настоящий. Жёсткий, умный, и немного странный.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник основателям города
- Водонапорная башня
- Дом Севастьянова
- Разорванные цепи пролетариата
- Каменный цветок
- Часовня Святой Екатерины (Екатерининский собор)
- Здание облисполкома
- Здание Главпочтамта или Дом связи. Нулевой километр
- Здание музея камнерезного искусства
- Усадьба купца Тарасова
- Литературный квартал
- Храм на крови
- Усадьба Расторгуева-Харитонова
- Свердловская филармония
- Фотографический музей «Дом Метенкова»
- Музей истории Екатеринбурга
- Колизей - первый театр города
- Дом печати (типография «Уральский рабочий»)
- Площадь Парижской коммуны
- Театр оперы и балета
- Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади
- Небоскреб Высоцкий
- Американская гостиница
- Городская электростанция «Луч»
- Памятник группе «The Beatles»
- Памятник клавиатуре
- Косой дом
- Футуристический офис Русской медной компании
- Музей Эрнста Неизвестного
- Дом Поклевских-Козелл
- Дом обороны
- Храм «Большой Златоуст»
- Дом контор
- Эрмитаж-Урал
- Улица Вайнера
- Площадь 1905 года
- Второй дом Советов (Дом чекиста)
- Октябрьская площадь
- Екатеринбург-Сити
- Ельцин-центр
- Сквер в честь 275-тилетия Екатеринбурга
- Стадион Динамо
- ДИВС
- Набережная рабочей молодежи
- Мужская гимназия
- Исторический сквер
- Центральный стадион
- Современная УГМК-Арена
- Уральский Федеральный Университет
- Старый вокзал
- Верх-Исетский завод и пруд
- Городок чекистов
Место начала и завершения?
Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32. Памятник основателям города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
5 окт 2025
Здравствуйте. Мы с коллегами смогли за три часа объехать в Екатеринбурге с Антоном все ключевые места, начиная от памятника основателям города и заканчивая резиденцией полномочного представителя Президента. Мне понравилось, что
А
Анна
27 сен 2025
Мы были на экскурсии с маленьким ребенком! Но экскурсия прошла максимально интересно и время пролетело незаметно!! Антон просто суперский!!
Н
Наталья
23 сен 2025
Так как мы были в Екатеринбурге первый раз, Антон познакомил нас немного с его историей, показал несколько знаменательных интересных мест, отвечал на все наши вопросы. Хорошо, что экскурсия была индивидуальная,
Ю
Юлия
14 сен 2025
В целом неплохая экскурсия. С погодой только немного не повезло, поэтому передвижение на автомобиле было удобным. Гида рекомендуем
Ю
Юлия
29 авг 2025
Познавательная и нескучная экскурсия по достопримечательностям Екатеринбург, живой диалог и отличная компания. Рекомендуем обзорную экскурсию для гостей города 🤝
Н
Наталья
22 авг 2025
Антон был гидом у нас. Молодец, все толково, понятно, интересно. Узнали очень много, понравилось всё!!! Хорошо ч то есть такие экскурсии, очень полезны!!!
С
Светлана
21 авг 2025
Интересная и ёмкая экскурсия по городу без лишней информации знающим и любящим город экскурсоводом. Для получения представления о городе самое то! Спасибо Антону!
