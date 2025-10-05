Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Максимально подробная, а главное - комфортная экскурсия с посещением всех ТОП-локаций города, достойных внимания по мнению историков и местных жителей.На автомобиле мы успеем осмотреть еще больше! А главное - в комфортной обстановке, независимо от погоды. Кажется скучным? Не тут-то было! Я – не училка по краеведению. Говорю как человек, а не энциклопедия. И главное – я люблю этот город не за фасады, а за то, что он настоящий. И да, будьте готовы: у Екатеринбурга есть характер и харизма. Сильные. Уральские.

Описание экскурсии Екатеринбург без фильтров. Как есть. Путешествие по городу, который не пытается понравиться – и от этого цепляет сильнее. Екатеринбург – это не про "ах, какая архитектура" (хотя, и она тоже замечательная). Это про заводской гул в костях, про революции с похмелья, про подпольные тусовки 80-х и бизнес 90-х, где люди делали состояние быстрее, чем вы успеваете сварить кофе. Если вы ждёте, что я скажу "направо вы видите великолепный фасад…", – выходите. У нас здесь другой жанр: город как роман без хэппи-энда, но с крутым сюжетом. Это не экскурсия. Это декомпрессия. Вы приходите с ожиданиями, а уходите – с историей, которую будете рассказывать друзьям, но не до конца, потому что "ну, это надо видеть". Я – не училка по краеведению. Говорю как человек, а не энциклопедия. И главное – я люблю этот город не за фасады, а за то, что он настоящий. Жёсткий, умный, и немного странный.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник основателям города

Водонапорная башня

Дом Севастьянова

Разорванные цепи пролетариата

Каменный цветок

Часовня Святой Екатерины (Екатерининский собор)

Здание облисполкома

Здание Главпочтамта или Дом связи. Нулевой километр

Здание музея камнерезного искусства

Усадьба купца Тарасова

Литературный квартал

Храм на крови

Усадьба Расторгуева-Харитонова

Свердловская филармония

Фотографический музей «Дом Метенкова»

Музей истории Екатеринбурга

Колизей - первый театр города

Дом печати (типография «Уральский рабочий»)

Площадь Парижской коммуны

Театр оперы и балета

Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади

Небоскреб Высоцкий

Американская гостиница

Городская электростанция «Луч»

Памятник группе «The Beatles»

Памятник клавиатуре

Косой дом

Футуристический офис Русской медной компании

Музей Эрнста Неизвестного

Дом Поклевских-Козелл

Дом обороны

Храм «Большой Златоуст»

Дом контор

Эрмитаж-Урал

Улица Вайнера

Площадь 1905 года

Второй дом Советов (Дом чекиста)

Октябрьская площадь

Екатеринбург-Сити

Ельцин-центр

Сквер в честь 275-тилетия Екатеринбурга

Стадион Динамо

ДИВС

Набережная рабочей молодежи

Мужская гимназия

Исторический сквер

Центральный стадион

Современная УГМК-Арена

Уральский Федеральный Университет

Старый вокзал

Верх-Исетский завод и пруд

Городок чекистов Место начала и завершения? Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32. Памятник основателям города Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.