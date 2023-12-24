Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия

Групповая экскурсия в Екатеринбурге

Узнать, как в лихие годы открывали бизнес, кто «держал» город и как интеллигенция победила бандитов

Добро пожаловать в атмосферу 90-х, когда всё было иначе. Или не совсем? Мы пройдёмся по главным криминальным и коммерческим точкам города. Обсудим, чей авторитет был крепче — уралмашевских или центровых. Те, кто застал лихие годы, сравнит прошлый уклад жизни с нынешним. Кто не застал — услышит странные и страшные истории о временах, через которые нам довелось пройти.
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
24
дек
31
дек
7
янв
14
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Как жители Екатеринбурга строили бизнес и боролись за выживание в трудные годы
  • Где находился местный Лас-Вегас
  • Как криминальные авторитеты «держали» город и чем уралмашевские отличались от центровых
  • Кем была женщина, у которой не смогли «отжать» цветы, и почему это нонсенс
  • Как была обустроена бытовая и коммерческая жизнь горожан
  • Как не допустили «второй Беслан»
  • Что делать, если хочется выпить, но живëшь в 90-е

И многое другое!

Вы увидите:

  • Сквер, куда на криминальную разборку пришли 1,5 тысячи человек
  • Бывший магазин «Океан», где в 90-х продавали дефицитные продукты: красную рыбу и икру
  • Главпочтамт и павильон, в котором был открыт первый малый бизнес
  • Кинотеатр «Космос», где появилось первое в России казино
  • Литературный квартал со старинными зданиями, где интеллигенция победила бандитов

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.

в воскресенье в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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