Андрей — ваш гид в Екатеринбурге

Приветствую! Я гид международного класса с более чем 6-летним опытом в сфере туризма по таким направлением как Турция, Таиланд и Мексика. Я водил туристов по самым интересным и красивым местам нашей планеты, таким как Памуккале и Иераполис в Турции, буддийские храмы и королевские дворцы в Таиланде, древние города цивилизаций майя в Мексике. Сейчас я переместил основной фокус на любимый и родной город — Екатеринбург. Хочу рассказывать его истории и показывать с разных сторон.

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