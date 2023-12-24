Узнать, как в лихие годы открывали бизнес, кто «держал» город и как интеллигенция победила бандитов
Добро пожаловать в атмосферу 90-х, когда всё было иначе. Или не совсем? Мы пройдёмся по главным криминальным и коммерческим точкам города. Обсудим, чей авторитет был крепче — уралмашевских или центровых. Те, кто застал лихие годы, сравнит прошлый уклад жизни с нынешним. Кто не застал — услышит странные и страшные истории о временах, через которые нам довелось пройти.
Ближайшие даты:
24
дек
дек
31
дек
дек
7
янв
янв
14
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Как жители Екатеринбурга строили бизнес и боролись за выживание в трудные годы
- Где находился местный Лас-Вегас
- Как криминальные авторитеты «держали» город и чем уралмашевские отличались от центровых
- Кем была женщина, у которой не смогли «отжать» цветы, и почему это нонсенс
- Как была обустроена бытовая и коммерческая жизнь горожан
- Как не допустили «второй Беслан»
- Что делать, если хочется выпить, но живëшь в 90-е
И многое другое!
Вы увидите:
- Сквер, куда на криминальную разборку пришли 1,5 тысячи человек
- Бывший магазин «Океан», где в 90-х продавали дефицитные продукты: красную рыбу и икру
- Главпочтамт и павильон, в котором был открыт первый малый бизнес
- Кинотеатр «Космос», где появилось первое в России казино
- Литературный квартал со старинными зданиями, где интеллигенция победила бандитов
Организационные детали
Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.
в воскресенье в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Театра оперы и балета
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 18:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Екатеринбурге
Приветствую! Я гид международного класса с более чем 6-летним опытом в сфере туризма по таким направлением как Турция, Таиланд и Мексика. Я водил туристов по самым интересным и красивым местам нашей планеты, таким как Памуккале и Иераполис в Турции, буддийские храмы и королевские дворцы в Таиланде, древние города цивилизаций майя в Мексике. Сейчас я переместил основной фокус на любимый и родной город — Екатеринбург. Хочу рассказывать его истории и показывать с разных сторон.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга
Похожие туры из Екатеринбурга
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Знакомьтесь, Екатеринбург
Погулять по историческому центру и услышать интересные истории
на площади 1905 года
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
2 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
Прогуляться по центру города и услышать о традициях Урала
на Площади 1905 года
Сегодня
Завтра
21 дек
22 дек
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
в историческом центре
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
2 300₽ за всё до 20 чел.