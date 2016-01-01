Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

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Настоящий Екатеринбург

Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе

Сергей
Сергей – Гид из Екатеринбурга
Вы не только увидите знаковые места Екатеринбурга, но и услышите о нем множество интересных фактов: откуда здесь взялся советский конструктивизм, в каком здании хранится древнейшая деревянная скульптура в мире и как изменился облик города с 19 века.

А также вспомните, какие известные личности связаны с уральской столицей ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург

Что вас ожидает

Самое-самое в Екатеринбурге
Вы увидите все символы города: Исторический сквер, дом Севастьянова, Плотинку, небоскреб «Высоцкий», Ельцин-центр и Храм на Крови. Кроме того, я покажу старейший в городе театр Колизей, конструктивистский жилой комплекс «Городок чекистов», памятник воинам-афганцам «Черный тюльпан» и особняк Поклевских-Козелл, работавший в годы войны как завод военной оптики. А еще расскажу о заброшенной башне и раскрою секрет, где у нас живут черепашки-ниндзя и как к ним можно зайти в гости.

Екатеринбург в истории 📖 и культуре страны
С прошлым и настоящим Екатеринбурга связано много знаменитых имен. Вы узнаете, кто такой инженер Ипатьев и почему Николай II был расстрелян именно в его доме, где жил Борис Ельцин и как он повлиял на местную историю, где снимал первые фильмы 🎥 Балабанов и почему Гена Букин из сериала «Счастливы вместе» именно из нашего города. Расскажу я и о местной природе — вы услышите об уральских скалах, горах ⛰️, пещерах, реках и даже медведях!

Организационные детали

  • Экскурсия завершится у Ельцин-центра
  • По пути мы можем зайти в кафе, чтобы немного передохнуть
Начало и место завершения
🚩 в историческом центре
Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург
Настоящий Екатеринбург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Показываю родной город путешественникам с 2016 года. Также занимаюсь спортивным туризмом: сплавляюсь по рекам и хожу по уральским горам и пещерам. С радостью расскажу вам о нашем удивительном и многогранном крае!
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