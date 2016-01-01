Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Что вас ожидает

Самое-самое в Екатеринбурге

Вы увидите все символы города: Исторический сквер, дом Севастьянова, Плотинку, небоскреб «Высоцкий», Ельцин-центр и Храм на Крови. Кроме того, я покажу старейший в городе театр Колизей, конструктивистский жилой комплекс «Городок чекистов», памятник воинам-афганцам «Черный тюльпан» и особняк Поклевских-Козелл, работавший в годы войны как завод военной оптики. А еще расскажу о заброшенной башне и раскрою секрет, где у нас живут черепашки-ниндзя и как к ним можно зайти в гости.

Екатеринбург в истории 📖 и культуре страны

С прошлым и настоящим Екатеринбурга связано много знаменитых имен. Вы узнаете, кто такой инженер Ипатьев и почему Николай II был расстрелян именно в его доме, где жил Борис Ельцин и как он повлиял на местную историю, где снимал первые фильмы 🎥 Балабанов и почему Гена Букин из сериала «Счастливы вместе» именно из нашего города. Расскажу я и о местной природе — вы услышите об уральских скалах, горах ⛰️, пещерах, реках и даже медведях!

Организационные детали