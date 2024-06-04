Групповые экскурсии Екатеринбурга

Найдено 26 экскурсий в категории «Групповые» в Екатеринбурге, цены от 450 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
181 отзыв
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом: путешествие по истории и культуре
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
🚶 Пешая
Групповая
1 час
4 отзыва
Увлекательная групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Екатеринбурга
Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас
Начало: На проходной завода ФРТИ
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
14 июня в 12:00
450 за человека
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
262 отзыва
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 за человека
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
19 отзывов
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 040 за человека
Три моста истории
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
97 отзывов
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000 за человека
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780 за человека
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Узнать, как в лихие годы открывали бизнес, кто «держал» город и как интеллигенция победила бандитов
Начало: Возле Театра оперы и балета
Завтра в 15:00
650 за человека
Кино и Екатеринбург - город как персонаж
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Кино и Екатеринбург - город как персонаж
Пройти по местам, которые попали в объективы известных режиссёров (в мини-группе)
Начало: У гостиницы «Исеть»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Легенды и предания Московской горки
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Легенды и предания Московской горки
Прогулка в мини-группе к самой высокой точке Екатеринбурга, тюремному замку и древнему некрополю
Начало: На площади Коммунаров
21 июня в 11:00
27 июня в 11:00
1 000 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
441 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670 за человека
Мифы и легенды Екатеринбурга
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Мифы и легенды Екатеринбурга
Начало: Ул. 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: По договоренности
16 авг в 19:00
30 авг в 19:00
1 100 за человека
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100 за человека
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800 за человека
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800 за человека
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину маслом под руководством опытного художника
Начало: в центре города на улице Луначарского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
13 июня в 18:00
2 500 за человека
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900 за человека
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе)
Начало: у Театра оперы и балета
2 300 за человека
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: у метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 июня в 15:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500 за человека
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Пройти по местам съёмок советских сериалов, перестроечного фэнтези и русской анимации в мини-группе
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:30
15 июня в 19:30
800600 за человека
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700 за человека
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
1 900 за человека
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Прикоснуться к хроникам города на прогулке и рассмотреть минералы и метеориты в музее
Начало: На улице Горького
Расписание: в пятницу в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Увидеть главные достопримечательности и узнать, как появилась столица Урала (в группе)
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в понедельник в 14:00
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
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    городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
    Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части экскурсии про расстрел царской семьи в какой-то момент даже захотелось заплакать. Очень рекомендую сходить по Екатеринбургу с Оксаной.
    Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Три моста истории
    Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
    Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
    Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    все понравилось
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
    Прекрасный экскурсовод Оксана! Было очень интересно, сложилось представление о городе, об его истории, архитектуре.
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
    Экскурсовод Татьяна - настоящий профессионал
  • З
    Зинфира
    27 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Екатеринбург как заповедник конструктивизма
    Автором экскурсии был построен прекрасный маршрут, вместивший в себя много объектов. Анатолий рассказывал много интересной информации, о стиле в целом
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    и о каждом здании в отдельности. Была даже интерактивная часть, правда, мы оказались не самыми знатоками)) не на все вопросы смогли ответить. Для меня экскурсия была познавательной. Буду рекомендовать ее друзьям

  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Групповые»

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  4. Екатеринбург как заповедник конструктивизма
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  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
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  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Групповые" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 450 до 2 800 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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