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Мини-группа
2 часа
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом: путешествие по истории и культуре
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Групповая
1 час
Увлекательная групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Екатеринбурга
Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас
Начало: На проходной завода ФРТИ
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
14 июня в 12:00
450₽ за человека
Групповая
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 040₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Узнать, как в лихие годы открывали бизнес, кто «держал» город и как интеллигенция победила бандитов
Начало: Возле Театра оперы и балета
Завтра в 15:00
650₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Кино и Екатеринбург - город как персонаж
Пройти по местам, которые попали в объективы известных режиссёров (в мини-группе)
Начало: У гостиницы «Исеть»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Легенды и предания Московской горки
Прогулка в мини-группе к самой высокой точке Екатеринбурга, тюремному замку и древнему некрополю
Начало: На площади Коммунаров
21 июня в 11:00
27 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга
Начало: Ул. 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: По договоренности
16 авг в 19:00
30 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину маслом под руководством опытного художника
Начало: в центре города на улице Луначарского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
13 июня в 18:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе)
Начало: у Театра оперы и балета
2 300₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: у метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 июня в 15:00
14 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Пройти по местам съёмок советских сериалов, перестроечного фэнтези и русской анимации в мини-группе
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:30
15 июня в 19:30
800600₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
5 часов
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
1 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Прикоснуться к хроникам города на прогулке и рассмотреть минералы и метеориты в музее
Начало: На улице Горького
Расписание: в пятницу в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Увидеть главные достопримечательности и узнать, как появилась столица Урала (в группе)
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в понедельник в 14:00
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
- ДДмитрий4 июня 2024Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части экскурсии про расстрел царской семьи в какой-то момент даже захотелось заплакать. Очень рекомендую сходить по Екатеринбургу с Оксаной.
- ННаталья2 июня 2024Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!
- ЮЮлия1 июня 2024Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
- ААндрей28 мая 2024все понравилось
- ННаталья28 мая 2024Прекрасный экскурсовод Оксана! Было очень интересно, сложилось представление о городе, об его истории, архитектуре.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Экскурсовод Татьяна - настоящий профессионал
- ЗЗинфира27 мая 2024Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
- ИИрина23 мая 2024Автором экскурсии был построен прекрасный маршрут, вместивший в себя много объектов. Анатолий рассказывал много интересной информации, о стиле в целом
- ИИгорь20 мая 2024Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Групповые»
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