1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Увлекательная групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Екатеринбурга
Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас
Начало: На проходной завода ФРТИ
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
14 июня в 12:00
450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по обработке уральских самоцветов в Екатеринбурге
Познакомьтесь с историей уральских самоцветов и создайте своё камнерезное изделие под руководством мастера. Увлекательная экскурсия и мастер-класс ждут вас
Начало: В Историческом сквере
19 июня в 09:00
20 июня в 15:00
от 4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга: за 2,5 часа вы увидите самые интересные работы и узнаете о замыслах художников
Начало: У памятника Свердлову
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое: Стоянка первобытного человека у Шарташа
Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций
Начало: У парка «Каменные палатки»
Завтра в 14:00
13 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбургский кремль: прогулка сквозь века - история и культура
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте тайны его основателей и исследуйте уникальные места, где когда-то стоял кремль
Начало: В Историческом сквере
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
35002 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
10 июня в 14:30
12 июня в 14:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города
Начало: На Октябрьской площади
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Екатеринбург - столица уральского камня
Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Узнать, как в лихие годы открывали бизнес, кто «держал» город и как интеллигенция победила бандитов
Начало: Возле Театра оперы и балета
Завтра в 15:00
650₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах
Начало: В районе м. 1905 года
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Екатеринбург в лицах
Раскрыть город через истории связанных с ним знаменитых людей
Начало: у метро Геологическая
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала
Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам
Начало: В горнолыжном парке «Исеть»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: около ТЦ «Европа»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Кино и Екатеринбург - город как персонаж
Пройти по местам, которые попали в объективы известных режиссёров (в мини-группе)
Начало: У гостиницы «Исеть»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Легенды и предания Московской горки
Прогулка в мини-группе к самой высокой точке Екатеринбурга, тюремному замку и древнему некрополю
Начало: На площади Коммунаров
21 июня в 11:00
27 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Яхтенная прогулка по Верх-Исетскому пруду: история и романтика
Ищете необычный способ увидеть Екатеринбург? Прогулка на яхте по Верх-Исетскому пруду - ваш идеальный выбор
Начало: Ул. Кирова, 40, яхтклуб «Коматек»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
105009 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение
Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии
Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга
Начало: Ул. 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: По договоренности
16 авг в 19:00
30 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Городские легенды Екатеринбурга
Автобусная экскурсия с двумя выходами. С участием анимационной группы
Расписание: Пятница в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
17 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уральские сезоны с лабрадором: прогулка по Шарташскому лесопарку
Познакомиться с удивительной природой края в тёплой компании гида и её добродушного питомца
Начало: У центрального входа в Шарташский лесопарк
Завтра в 16:00
13 июня в 16:00
7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо Елене за такую познавательную, развлекательную, интересную и информационно наполненную экскурсию. Я открыла для себя новое направление. Мои подростки были
- ННадежда3 июня 2024Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)
- ЕЕлена3 июня 2024Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.
- ЮЮлия1 июня 2024Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
- ММария1 июня 2024Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и другие объекты современного уличного искусства. Екатеринбург после этой экскурсии очаровал еще больше.
- ТТатьяна1 июня 2024Восторг - это очень слабое описание того, что мы испытывали. Погружение в период становления было моментальным, Светлана этим живёт, дышит
- ККристина29 мая 2024Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
- ЕЕлена29 мая 2024Чудесная поездка. Прекрасный гид (он же водитель) Юрий! Офигенные виды самого "Марса"! Ревун, скалы, придорожное кафе с ооочень недорогой едой "как дома" - все сложилось! Очень довольны и всем рекомендуем к обязательному посещению! Юрию отдельное спасибо!!!
- ННаталия28 мая 2024Елена, спасибо большое за воскресный вечер на Вашей экскурсии от нашей группы - жителей Екатеринбурга. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ЛЛюдмила28 мая 2024Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели! Юрий превосходный
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Необычные»
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