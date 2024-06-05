Экскурсии Екатеринбурга об истории и архитектуре

Найдено 33 экскурсии в категории «История и архитектура» в Екатеринбурге, цены от 590 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
19 отзывов
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 040 за человека
Екатеринбург - столица конструктивизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Екатеринбург - столица конструктивизма: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Начало: В кафе-кондитерской «Булочная»
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
5 000 за всё до 10 чел.
Последние дни Романовых: автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
По следам Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Екатеринбург: три века политических интриг
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры
Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний
Начало: Горького, 4В
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Прогулка по совгороду Уралмаш
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Прогулка по совгороду Уралмаш
Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны
Начало: У памятника Серго Орджоникидзе
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 10 чел.
Романовы в Екатеринбурге
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Романовы в Екатеринбурге
Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй
Начало: В районе станции метро «Уральская»
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
10 000 за всё до 7 чел.
Екатеринбург и династия Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
По следам декабристов в Екатеринбурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
По следам декабристов в Екатеринбурге: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с историей декабристов в Екатеринбурге, их влиянием на культуру и судьбы, которые изменили Россию
Начало: У памятника Декабристам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780 за человека
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 3 чел.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Узнать, как в лихие годы открывали бизнес, кто «держал» город и как интеллигенция победила бандитов
Начало: Возле Театра оперы и балета
Завтра в 15:00
650 за человека
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк
Начало: По Вашему выбору
17 июня в 08:00
23 июня в 14:00
5 600 за всё до 3 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
ДНК Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920 за всё до 10 чел.
Дворы и миры Уралмаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000 за всё до 15 чел.
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Легенды и предания Московской горки
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Легенды и предания Московской горки
Прогулка в мини-группе к самой высокой точке Екатеринбурга, тюремному замку и древнему некрополю
Начало: На площади Коммунаров
21 июня в 11:00
27 июня в 11:00
1 000 за человека
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800 за человека
Екатеринбург: листая страницы столетий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Екатеринбург: листая страницы столетий
Расписание: Ежедневно в 09:00
7 200 за экскурсию
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга
Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров
Начало: Улица Баумана, 2
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800 за всё до 5 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
4 800 за всё до 10 чел.
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500 за человека
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Екатеринбург и династия Романовых
    Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
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    Он сразу заиграл новыми красками!!! А история Романовых просто не может не завораживать. Сама экскурсия довольно объемная. Было много интересных фактов к размышлению. Спасибо за прекрасно проведённое время и комфортное передвижение!!!

  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    По следам Романовых
    Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Екатеринбург - столица конструктивизма
    Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в целом на здания в
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    стиле конструктивизм. Ходили по Городку чекистов, попутно смотрели на другие здания, но самое ценное — удалось увидеть, как выглядят квартиры в Городке. Рассказ был подробный, даже бы сказала, многослойный — много интересного не только по теме, но и вообще о городе. А в квартире к Игорю присоединился еще один экскурсовод:)

    Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и вБыла на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и вБыла на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Екатеринбург - столица конструктивизма
    Великолепная экскурсия! За три часа нам рассказали много интересных исторических вещей и фактов. Игорь прирожденный рассказчик. Очень рекомендую к посещению.
  • М
    Майя
    29 мая 2024
    Романовы в Екатеринбурге
    Нам очень понравилось экскурсия. Роман очень интересно и увлеченно вел экскурсию. Много информации. Видно, что это не просто работа, а намного больше. Очень увлечен историей нашей страны и желанием донести все свои знания для остальных. Спасибо за проведенное время!
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
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    с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую!

  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Екатеринбург как заповедник конструктивизма
    Автором экскурсии был построен прекрасный маршрут, вместивший в себя много объектов. Анатолий рассказывал много интересной информации, о стиле в целом
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    и о каждом здании в отдельности. Была даже интерактивная часть, правда, мы оказались не самыми знатоками)) не на все вопросы смогли ответить. Для меня экскурсия была познавательной. Буду рекомендовать ее друзьям

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Екатеринбург и династия Романовых
    Очень понравилась экскурсия! Было интересно и мне и жене и дочери! Елена скорректировала под нас часть эскурсии т. к. до
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    этого у нас уже были выходы по городу и т. д. Мы проехались по Екатеринбургу и окресностям, глубоко погрузились в историю последних дней семьи Николая Второго. История завораживающая и эскурсия такая же! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «История и архитектура»

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  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
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  10. Плотинка
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