1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 040₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург - столица конструктивизма: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Начало: В кафе-кондитерской «Булочная»
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры
Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний
Начало: Горького, 4В
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по совгороду Уралмаш
Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны
Начало: У памятника Серго Орджоникидзе
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Романовы в Екатеринбурге
Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй
Начало: В районе станции метро «Уральская»
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам декабристов в Екатеринбурге: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с историей декабристов в Екатеринбурге, их влиянием на культуру и судьбы, которые изменили Россию
Начало: У памятника Декабристам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия
Узнать, как в лихие годы открывали бизнес, кто «держал» город и как интеллигенция победила бандитов
Начало: Возле Театра оперы и балета
Завтра в 15:00
650₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк
Начало: По Вашему выбору
17 июня в 08:00
23 июня в 14:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Легенды и предания Московской горки
Прогулка в мини-группе к самой высокой точке Екатеринбурга, тюремному замку и древнему некрополю
Начало: На площади Коммунаров
21 июня в 11:00
27 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
7 200₽ за экскурсию
Аудиогид
2 часа
Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга
Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров
Начало: Улица Баумана, 2
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
- ННаталия1 июня 2024Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.
- ММария1 июня 2024Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в целом на здания в
- ООльга30 мая 2024Великолепная экскурсия! За три часа нам рассказали много интересных исторических вещей и фактов. Игорь прирожденный рассказчик. Очень рекомендую к посещению.
- ММайя29 мая 2024Нам очень понравилось экскурсия. Роман очень интересно и увлеченно вел экскурсию. Много информации. Видно, что это не просто работа, а намного больше. Очень увлечен историей нашей страны и желанием донести все свои знания для остальных. Спасибо за проведенное время!
- ААнастасия29 мая 2024Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
- ЮЮрий25 мая 2024Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!
- ИИрина23 мая 2024Автором экскурсии был построен прекрасный маршрут, вместивший в себя много объектов. Анатолий рассказывал много интересной информации, о стиле в целом
- ССветлана23 мая 2024Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!
- ВВладимир21 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Было интересно и мне и жене и дочери! Елена скорректировала под нас часть эскурсии т. к. до
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «История и архитектура»
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