🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 19 отзывов Екатеринбург как заповедник конструктивизма Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города Начало: На площади Советской Армии Расписание: ежедневно в 14:00 1 040 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 125 отзывов Екатеринбург - столица конструктивизма: эксклюзивное путешествие Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере Начало: В кафе-кондитерской «Булочная» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний Начало: Горького, 4В 4987 3 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Прогулка по совгороду Уралмаш Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны Начало: У памятника Серго Орджоникидзе 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Романовы в Екатеринбурге Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй Начало: В районе станции метро «Уральская» 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 52 отзыва Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого Начало: По договоренности с гидом 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов По следам декабристов в Екатеринбурге: путешествие сквозь века Познакомьтесь с историей декабристов в Екатеринбурге, их влиянием на культуру и судьбы, которые изменили Россию Начало: У памятника Декабристам от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус» Расписание: ежедневно в 17:30 780 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала Начало: В районе станции метро площадь 1905 года 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 1 отзыв Непростые 90-е Екатеринбурга - групповая экскурсия Узнать, как в лихие годы открывали бизнес, кто «держал» город и как интеллигенция победила бандитов Начало: Возле Театра оперы и балета 650 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк Начало: По Вашему выбору 5 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому Начало: Исторический сквер 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва ДНК Екатеринбурга Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком Начало: БЦ Высоцкий 5 920 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Дворы и миры Уралмаша Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга Начало: в районе ул. Кузнецова 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв «Заграничное» путешествие по Екатеринбургу «Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 2 отзыва Легенды и предания Московской горки Прогулка в мини-группе к самой высокой точке Екатеринбурга, тюремному замку и древнему некрополю Начало: На площади Коммунаров 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой Начало: Проспект Ленина, д. 32 Расписание: Ежедневно от 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Гибель царской семьи в Екатеринбурге Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности Расписание: Ежедневно с 09.00 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Начало: Ул. Ленина, 69/1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа Екатеринбург: с добрым утром, любимый город Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин... Расписание: ежедневно в 09:00 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Екатеринбург: листая страницы столетий Расписание: Ежедневно в 09:00 7 200 ₽ за экскурсию

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров Начало: Улица Баумана, 2 590 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды? Начало: По договорённости с гидом 9 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки Начало: в районе Храма на Крови 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Завтрак по-конструктивистски + экскурсия За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию Начало: В кофейне на проспекте Ленина от 4 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму Собрать все главные места и истории города в одной поездке 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век Начало: В районе метро Площадь 1905 года 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом Начало: У колледжа им. Ползунова Расписание: в субботу в 10:00 1 500 ₽ за человека