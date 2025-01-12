На прогулке по нарядному городу вы узнаете, как жители дореволюционного Екатеринбурга отмечали Рождество, а жители советского Свердловска — Новый год. Увидите, где в старину проходили самые весёлые гулянья и покупали шампанское. Я расскажу, как появились праздничные традиции и что уральцы в разное время дарили друг другу, ставили на стол и вешали на ёлку.

Описание экскурсии

Дворец пионеров и школьников. Здесь была впервые поставлена пьеса «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака.

Общественное собрание, где устраивали праздники для городской элиты.

Гастроном Топорищева, очень похожий на магазин Елисеевых в Петербурге. Здесь закупались бужениной, шампанским и разного рода деликатесами.

Книжная лавка Блохиной, в которой был широкий выбор печатных изданий.

Универмаг Агафуровых, где приобретали угощения и сувениры.

Ресторан «Россия». Здесь проходили маскарады с щедрыми призами за лучший костюм.

Городской пруд, на котором в рождественскую пору устраивались балаганы.

Главпочтамт, благодаря которому в СССР отправляли открытки в другой город. Сделаем так же!

Дом Тупикова, где и сейчас проходят новогодние праздники в традициях конца 19 века.

Площадь 1905 года, на которой когда-то стояла главная городская ёлка, а потом было решено организовать каток.

Организационные детали