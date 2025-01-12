Увидеть, где проходили элитные святочные балы, и узнать, кто всё-таки придумал зимние праздники
На прогулке по нарядному городу вы узнаете, как жители дореволюционного Екатеринбурга отмечали Рождество, а жители советского Свердловска — Новый год. Увидите, где в старину проходили самые весёлые гулянья и покупали шампанское.
Я расскажу, как появились праздничные традиции и что уральцы в разное время дарили друг другу, ставили на стол и вешали на ёлку.
Дворец пионеров и школьников. Здесь была впервые поставлена пьеса «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака.
Общественное собрание, где устраивали праздники для городской элиты.
Гастроном Топорищева, очень похожий на магазин Елисеевых в Петербурге. Здесь закупались бужениной, шампанским и разного рода деликатесами.
Книжная лавка Блохиной, в которой был широкий выбор печатных изданий.
Универмаг Агафуровых, где приобретали угощения и сувениры.
Ресторан «Россия». Здесь проходили маскарады с щедрыми призами за лучший костюм.
Городской пруд, на котором в рождественскую пору устраивались балаганы.
Главпочтамт, благодаря которому в СССР отправляли открытки в другой город. Сделаем так же!
Дом Тупикова, где и сейчас проходят новогодние праздники в традициях конца 19 века.
Площадь 1905 года, на которой когда-то стояла главная городская ёлка, а потом было решено организовать каток.
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Отправление открыток почтой входит в стоимость
Место начала и завершения?
На Вознесенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Всеволод — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Всеволод, я родился и вырос в Екатеринбурге. С детства интересуюсь историей и легендами своего родного края. С 2018 года знакомлю с чудесами Урала туристов из разных уголков России читать дальше
и мира. Прошёл повышение квалификации по экскурсионному обслуживанию в Уральском федеральном университете. Сам посетил больше 30 стран. Слежу за глобальными трендами туриндустрии. Знаю, как сделать экскурсию в равной степени познавательной и увлекательной. Был автором и продюсером фильмов о путешествиях по Уралу и Сибири.
Ольга
12 янв 2025
Очень интересная, познавательная прогулка! Мы продлили новогоднее настроение! Получилось мини путешествие во времени. Нашему гиду Всеволоду удалось ярко передать атмосферу празднования Рождества в Екатеринбурге конца 19 века и начала 20-го, а так же главной ёлки Свердловска во Дворце пионеров. Мероприятие подойдёт и взрослым и детям! Всеволод отличный рассказчик, эмоциональный. Охотно ответит на все ваши вопросы. Рекомендуем👍🏻