От Екатеринбурга до Ёбурга через Свердловск: обзорная экскурсия

Описание экскурсииПриглашаю вас в путешествие по Екатеринбургу – городу, где каждый квартал хранит тайны империй, революций и стремительного прогресса! Мы пройдем по следам Романовых и по следам уральских золотопромышленников, узнаем, где зарождался промышленный гигант, и где сегодня кипит жизнь арт-кварталов и старинных особняков. Увидим легендарный Храм-на-Крови, таинственный Дом Севастьянова, здание, в котором был Уральский Совет, и еще много других интересных локаций. Вы услышите истории, которые не расскажут в путеводителях: про секретные тоннели под городом, ораторов, менявших ход истории, и про уральский характер, который не сломить даже морозом. Эта экскурсия – как первое знакомство, после которого хочется вернуться снова. Убедитесь сами, почему Екатеринбург – это не просто точка на карте, а место силы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник основателям города
- Водонапорная башня
- Дом Севастьянова
- Разорванные цепи пролетариата
- Часовня святой Екатерины
- Каменный цветок
- Часовня Святой Екатерины (Екатерининский собор)
- Здание облисполкома
- Здание Главпочтамта или Дом связи. Нулевой километр
- Здание музея камнерезного искусства
- Улица Пушкина
- Усадьба купца Тарасова
- Литературный квартал
- Храм на крови
- Усадьба Расторгуева-Харитонова
- Свердловская филармония
- Фотографический музей «Дом Метенкова»
- Музей истории Екатеринбурга
- Колизей, первый театр города
- Дом печати (типография «Уральский рабочий»)
- Площадь Парижской коммуны
- Театр оперы и балета
- Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади
- Небоскреб Высоцкий
- Американская гостиница
- Городская электростанция «Луч»
- Памятник группе «The Beatles»
- Памятник клавиатуре
- Косой дом
- Футуристический офис Русской медной компании
- Музей Эрнста Неизвестного
- Дом водочных королей Урала (Поклевских-Козелл)
- Дом обороны
- Храм «Большой Златоуст»
- Дом контор
- Эрмитаж-Урал
- Улица Вайнера
- Площадь 1905 года
- Второй дом Советов (Дом чекиста)
- Октябрьская площадь
- Екатеринбург-Сити
- Ельцин-центр
- Сквер в честь 275-тилетия Екатеринбурга
- Стадион Динамо
- ДИВС
- Набережная рабочей молодежи
- Мужская гимназия
- Здание консерватории
- Подземный переход Свердловского рока
- Исторический сквер
- Станки и механизмы старого завода
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32. Памятник основателям города
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 окт 2025
Хочу поблагодарить Антона за интересный маршрут, подробный рассказ.
О
Оксана
22 авг 2025
Увидели много мест, это помогло нам потом вернуться и уже более подробно осмотреть красивые здании, сделатл фото. Так же Антон много и интересно рассказыаал, посоветовал когда посетить Высоцкого, спасибо большое.
Н
Надежда
20 авг 2025
Антон очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, в том числе дочки (11 лет). Рассказал куда можно сходить еще.
П
Павел
18 авг 2025
Отличная полноразмерная экскурсия! Спасибо Антону за познавательное времяпрепровождение.
А
Алина
16 авг 2025
Е
Екатерина
13 авг 2025
Отличная и достаточно полная экскурсия, много интересного узнали про город. Огромное спасибо экскурсоводу!!!
З
Замятина
3 авг 2025
Изначально Екатеринбург произвел несколько хаотичное впечатление (в части архитектуры). После обзорной экскурсии город показался более логичным и структурированным, прослеживается связь истории и современности.
Экскурсия получилась насыщенной и познавательной.
Антон - интересный собеседник, прекрасный гид и рассказчик. Он помог нам оптимизировать маршрут путешествия, правильно спланировать другие экскурсии, выбрать самое интересное именно для нас.
П
Павел
1 авг 2025
Увидели весь исторический центр и современные места притяжения! Огромный объем информации, поданной легко и интересно! Спасибо Антону!
Я
Ярослава
31 июл 2025
К
Кристина
29 июл 2025
Решили с мужем устроить свидание в новом формате - индивидуальная экскурсия-прогулка по Екатеринбургу. Живем мы здесь уже более 10 лет, но многое, конечно не знали, хотя часто ходим по этим улочкам. Экскурсия получилась очень интересной, легкой, Антон подстраивался под наш запрос, мы вели диалоги, общались. Очень здорово провели время. Благодарим Антона и желаем всего самого лучшего!
