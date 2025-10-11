От Екатеринбурга до Ёбурга через Свердловск: обзорная экскурсия

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Кажется скучным? Не тут то было! Я – не учитель по краеведению, говорю как человек, а не читать дальше энциклопедия. И главное – я люблю этот город не за фасады, а за то, что он настоящий.



За 3 часа вы увидите не просто улицы и здания – вы прикоснётесь к сердцу Урала. И да, будьте готовы: у этого города есть характер и харизма. Сильные. Уральские. Подробная экскурсия с посещением всех локаций города, достойных внимания по мнению историков и местных жителей.Кажется скучным? Не тут то было! Я – не учитель по краеведению, говорю как человек, а не

Описание экскурсии Приглашаю вас в путешествие по Екатеринбургу – городу, где каждый квартал хранит тайны империй, революций и стремительного прогресса! Мы пройдем по следам Романовых и по следам уральских золотопромышленников, узнаем, где зарождался промышленный гигант, и где сегодня кипит жизнь арт-кварталов и старинных особняков. Увидим легендарный Храм-на-Крови, таинственный Дом Севастьянова, здание, в котором был Уральский Совет, и еще много других интересных локаций. Вы услышите истории, которые не расскажут в путеводителях: про секретные тоннели под городом, ораторов, менявших ход истории, и про уральский характер, который не сломить даже морозом. Эта экскурсия – как первое знакомство, после которого хочется вернуться снова. Убедитесь сами, почему Екатеринбург – это не просто точка на карте, а место силы.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник основателям города

Водонапорная башня

Дом Севастьянова

Разорванные цепи пролетариата

Часовня святой Екатерины

Каменный цветок

Часовня Святой Екатерины (Екатерининский собор)

Здание облисполкома

Здание Главпочтамта или Дом связи. Нулевой километр

Здание музея камнерезного искусства

Улица Пушкина

Усадьба купца Тарасова

Литературный квартал

Храм на крови

Усадьба Расторгуева-Харитонова

Свердловская филармония

Фотографический музей «Дом Метенкова»

Музей истории Екатеринбурга

Колизей, первый театр города

Дом печати (типография «Уральский рабочий»)

Площадь Парижской коммуны

Театр оперы и балета

Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади

Небоскреб Высоцкий

Американская гостиница

Городская электростанция «Луч»

Памятник группе «The Beatles»

Памятник клавиатуре

Косой дом

Футуристический офис Русской медной компании

Музей Эрнста Неизвестного

Дом водочных королей Урала (Поклевских-Козелл)

Дом обороны

Храм «Большой Златоуст»

Дом контор

Эрмитаж-Урал

Улица Вайнера

Площадь 1905 года

Второй дом Советов (Дом чекиста)

Октябрьская площадь

Екатеринбург-Сити

Ельцин-центр

Сквер в честь 275-тилетия Екатеринбурга

Стадион Динамо

ДИВС

Набережная рабочей молодежи

Мужская гимназия

Здание консерватории

Подземный переход Свердловского рока

Исторический сквер

Станки и механизмы старого завода Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32. Памятник основателям города Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.