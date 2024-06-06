1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом: путешествие по истории и культуре
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года
«Эта атмосферная прогулка — отличный способ за два часа увидеть главные достопримечательности Екатеринбурга и зарядиться отличным настроением»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:30
2 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
«Попав в «Большой Свердловск» 1930-х годов, вы познакомитесь с одним из самых удивительных архитектурных стилей – конструктивизмом»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
«Вы познакомитесь с историей возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города
18 июня в 09:00
24 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
11 июня в 18:00
18 июня в 18:00
от 2 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови
Начало: У памятника Ленину
22 июня в 17:00
23 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу: от самоцветов до конструктивизма
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время
Начало: На улице Горького
«За короткое время вы познакомитесь с Екатеринбургом поближе и узнаете о его брендах от уральских самоцветов до конструктивизма»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
«В спокойном темпе мы прогуляемся по основным достопримечательностям Екатеринбурга»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Мы осмотрим центральный стадион и вспомним Чемпионат Мира 2018 года, а в завершение посетим естественную обзорную площадку у метеостанции, чтобы полюбоваться городом с высоты»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
5 часов
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
«С помощью приложения, установленного на смартфон, вы отправитесь в обзорное путешествие по городу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
«В первой части экскурсии вы познакомитесь с визитными карточками Екатеринбурга — мы проведем вас по городским достопримечательностям и дополним прогулку рассказами об основании уральской столицы, ее легендах и секретах»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками
«Этот обзорный трансфер создан, чтобы познакомить вас с Екатеринбургом без скучных «лекций» классических экскурсий»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
«Чтобы вы насладились и природой, и комфортной городской средой, мы включили в маршрут обзорной экскурсии самые яркие достопримечательности по берегам Исети:»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
«Вы побываете на месте основания Екатеринбурга и увидите первое здание из камня, пройдётесь по любимым горожанами Плотинке и Историческому скверу и познакомитесь с современной городской архитектурой»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
«В обзорную экскурсию можно также включить посещение монастырского комплекса «Ганина Яма»»
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
«Вместе мы прогуляемся по центральным улицам города и осмотрим его главные достопримечательности»
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
«Полюбуетесь великолепием старинных дворцов, построенных в 19 веке, познакомитесь с памятниками конструктивизма первой половины 20 века и увидите высотные современные здания»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
«И продолжим знакомство с уральскими чудесами:»
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
«Это будет ёмкое знакомство со столицей Урала и погружение в важную тему — судьбу династии Романовых»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
«На этой обзорной экскурсии вы увидите основные достопримечательности столицы Урала и познакомитесь с историей развития и становления нашего славного города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
«Вы проедете по главным достопримечательностям Екатеринбурга, останавливаясь в самых интересных местах»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
«Обзорная экскурсия по Екатеринбургу»
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
1 900₽ за человека
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Увидеть главные достопримечательности и узнать, как появилась столица Урала (в группе)
Начало: На проспекте Ленина
«На автобусно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения и развития города»
Расписание: в понедельник в 14:00
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина6 июня 2024Спасибо, очень понравилось. Экскурсия увлекательная, в меру сложная, время пролетело очень быстро. С нами была девочка 14 лет, кот всячески делала вид, что не слушает. Оказалось многое запомнила))) это приятно. Екатерина спасибо. Однозначно рекомендую
- ТТатьяна6 июня 2024Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
- ММария4 июня 2024Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
- ДДмитрий4 июня 2024Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части экскурсии про расстрел царской семьи в какой-то момент даже захотелось заплакать. Очень рекомендую сходить по Екатеринбургу с Оксаной.
- ВВадим3 июня 2024Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
- ИИнна3 июня 2024Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
- РРегина2 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.
- ЕЕлена2 июня 2024Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для меня это путешествие провела
- ААлександр2 июня 2024Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
- ААлександр2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Обзорные»
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