А Антонина С Екатеринбургом на «ты» Спасибо, очень понравилось. Экскурсия увлекательная, в меру сложная, время пролетело очень быстро. С нами была девочка 14 лет, кот всячески делала вид, что не слушает. Оказалось многое запомнила))) это приятно. Екатерина спасибо. Однозначно рекомендую

Т Татьяна Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!

М Мария Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга читать дальше части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария. Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой

Д Дмитрий Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части экскурсии про расстрел царской семьи в какой-то момент даже захотелось заплакать. Очень рекомендую сходить по Екатеринбургу с Оксаной.

В Вадим С Екатеринбургом на «ты» Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.

И Инна С Екатеринбургом на «ты» читать дальше Показала вещи, которые не заметили сами. Интересно рассказывает, в том числе на основе своего жизненного опыта. Для ребенка - карта с наклейками за правильные ответы. Спасибо! Очень рекомендуем! Прекрасное впечатление! Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.

Р Регина Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия» Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.

Е Елена Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям читать дальше Евгения. Хочу ей выразить огромную благодарность. Отведенное время пролетело незаметно за увлекательной подачей материала. Экскурсия очень интересная, насыщенная, наполнена историческими фактами. Всего не расскажешь, нужно просто бронировать и получать удовольствие)))) Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для меня это путешествие провела

А Александр Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.