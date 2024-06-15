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Приглашаем познакомиться с колоритным Екатеринбургом! Вы узнаете, при каких обстоятельствах он был основан, какую роль в его истории сыграл Пётр I и почему ещё в 19 веке его называли «столицей Урала». Оцените все самые важные места города и съездите к обелиску на границе Европы и Азии.