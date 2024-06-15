Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии

Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Приглашаем познакомиться с колоритным Екатеринбургом! Вы узнаете, при каких обстоятельствах он был основан, какую роль в его истории сыграл Пётр I и почему ещё в 19 веке его называли «столицей Урала». Оцените все самые важные места города и съездите к обелиску на границе Европы и Азии.
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы проедете по главным достопримечательностям Екатеринбурга, останавливаясь в самых интересных местах. В программе экскурсии:

  • Исторический сквер и плотина
  • Храм на Крови
  • Купеческие усадьбы
  • Литературный квартал
  • Памятники конструктивизма
  • Небоскрёбы

Кроме того, вы посетите обелиск на границе Европы и Азии в 17 км от центра города. Сможете постоять одной ногой в Европе, другой — в Азии.

Организационные детали

  • Во время экскурсии запланированы остановки с выходами и небольшими пешими прогулками
  • В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе
  • Рекомендуемый возраст — 6+
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

в субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 500 ₽
Дети до 18 лет1 400 ₽
Пенсионеры1 400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колледжа им. Ползунова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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