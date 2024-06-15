Приглашаем познакомиться с колоритным Екатеринбургом! Вы узнаете, при каких обстоятельствах он был основан, какую роль в его истории сыграл Пётр I и почему ещё в 19 веке его называли «столицей Урала». Оцените все самые важные места города и съездите к обелиску на границе Европы и Азии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы проедете по главным достопримечательностям Екатеринбурга, останавливаясь в самых интересных местах. В программе экскурсии:
- Исторический сквер и плотина
- Храм на Крови
- Купеческие усадьбы
- Литературный квартал
- Памятники конструктивизма
- Небоскрёбы
Кроме того, вы посетите обелиск на границе Европы и Азии в 17 км от центра города. Сможете постоять одной ногой в Европе, другой — в Азии.
Организационные детали
- Во время экскурсии запланированы остановки с выходами и небольшими пешими прогулками
- В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе
- Рекомендуемый возраст — 6+
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
в субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети до 18 лет
|1 400 ₽
|Пенсионеры
|1 400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колледжа им. Ползунова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Екатеринбурге
Здравствуйте! Я представляю туристическое агентство в Екатеринбурге. Мы успешно работаем с 2006 года. Благодаря богатому опыту и любви к делу создаём качественные и интересные экскурсии. Наши гости путешествуют с нами снова и снова.Задать вопрос
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