Екатеринбург — последнее пристанище Романовых. Мы отправимся по местам, связанным с царской семьёй, и утолим интеллектуальный голод, обсуждая детали её судьбы. Зайдём в Храм на Крови и побродим по Ганиной Яме. Я расскажу, как жилось в городе императору и его родным, что такое ДОН, кто и зачем расстрелял Романовых и можно ли было это предотвратить.

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Описание экскурсии

Мы посетим место страшной казни — Храм на Крови, построенный на месте дома Ипатьева, где провели последние дни император Николай II и его родные. Я покажу архивные фото — вы рассмотрите, как выглядел подвал дома и его комнаты.

Отправимся в Ганину Яму, где находится печально известная шахта № 7. Считается, что именно сюда после расстрела привезли тела царской семьи. Вы побываете, если захотите, в музее и храмах и поставите свечки.

Заедем в Поросёнков лог, где в 1978 году нашли перезахороненные останки императорской семьи.

А ещё я расскажу:

Что такое «Остин-Путиловец» и почему Николай II хотел наладить их серийное производство

Кто мог спасти царскую семью от верной гибели и почему не сделал этого

Какими деяниями прославился последний русский император и почему он был причислен к лику святых

Организационные детали