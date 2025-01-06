Екатеринбург — последнее пристанище Романовых.
Мы отправимся по местам, связанным с царской семьёй, и утолим интеллектуальный голод, обсуждая детали её судьбы. Зайдём в Храм на Крови и побродим по Ганиной Яме.
Я расскажу, как жилось в городе императору и его родным, что такое ДОН, кто и зачем расстрелял Романовых и можно ли было это предотвратить.
Мы отправимся по местам, связанным с царской семьёй, и утолим интеллектуальный голод, обсуждая детали её судьбы. Зайдём в Храм на Крови и побродим по Ганиной Яме.
Я расскажу, как жилось в городе императору и его родным, что такое ДОН, кто и зачем расстрелял Романовых и можно ли было это предотвратить.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Мы посетим место страшной казни — Храм на Крови, построенный на месте дома Ипатьева, где провели последние дни император Николай II и его родные. Я покажу архивные фото — вы рассмотрите, как выглядел подвал дома и его комнаты.
Отправимся в Ганину Яму, где находится печально известная шахта № 7. Считается, что именно сюда после расстрела привезли тела царской семьи. Вы побываете, если захотите, в музее и храмах и поставите свечки.
Заедем в Поросёнков лог, где в 1978 году нашли перезахороненные останки императорской семьи.
А ещё я расскажу:
- Что такое «Остин-Путиловец» и почему Николай II хотел наладить их серийное производство
- Кто мог спасти царскую семью от верной гибели и почему не сделал этого
- Какими деяниями прославился последний русский император и почему он был причислен к лику святых
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Tiguan
- Продолжительность экскурсии с дорогой — 4–5 часов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Екатеринбурге
Я — профессиональный гид, живу в Екатеринбурге 19 лет. Экскурсия — возможность донести до людей интересные факты, о которых умалчивает школьный учебник истории; расширить кругозор людей; наполнить их сердца впечатлениями и духом тех времён, о которых я буду рассказывать; показать изнанку города и его значимых мест. Будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
6 янв 2025
Отличная экскурсия, Тимур очень хорошо владеет темой и увлекательно рассказывает. 4 часа пролетают незаметно. Программа проходит на отличной машине, сочетание обзоров на воздухе чередуется с осмотрами исторических памятников внутри, так что даже зимой очень комфортно. Ребенку 11 лет очень понравилось, и мы узнали много нового и интересного. От души рекомендуем!
Неволина
4 янв 2025
Побывали на экскурсии,,по следам династии Романовых в Екатеринбурге,,- остались в восторге. Тимур прекрасный гид, очень интересно рассказал о периоде царской семьи, свозил на Ганину яму и Поросенков лог. Экскурсия длилась больше 4 часов, которые за пролетели незаметно за увлекательным рассказом Тимура. Огромное спасибо за проведенное время.
Л
Людмила
3 янв 2025
Авторская экскурсия Тимура заслуживает самых высоких оценок. Самое главное не было сухости стандартных фактов. Он глубоко и интересно давал материал и разные точки зрения на историю.
Рекомендуем 100%
Рекомендуем 100%
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