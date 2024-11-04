Евгения — ваш гид в Екатеринбурге

Провела экскурсии для 63 туристов

Хотите фотопрогулку по Екатеринбургу от профессионального фотографа? На память останутся не только воспоминания, но и классные кадры! Я покажу вам город таким, каким вижу его сама. В прошлом я гид, но я не буду утомлять вас скучными датами и именами. Легко и непринуждённо мы пройдёмся по самому центру города, и возможно вы откроете для себя что-то новое через объектив фотоаппарата.