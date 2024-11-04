Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга

Путешествие в Ганину Яму откроет вам тайны последних дней Романовых. Узнайте больше о трагической истории и посетите памятные места. (130 symbols)
Ганина Яма - значимое место, связанное с историей семьи Николая II. Здесь завершилась их судьба.

На экскурсии вы увидите храмы, построенные в память о Романовых, и посетите музей, посвящённый их последним дням.

Прогулка по сосновому лесу и осмотр памятника семье Романовых позволят глубже понять трагические события прошлого.

Это уникальная возможность прикоснуться к истории и узнать больше о судьбе последнего русского императора. (300 symbols)
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ⛪ Памятные храмы
  • 🏛️ Музей Романовых
  • 🌲 Сосновый лес
  • 🕍 Храм на Крови
  • 🚗 Комфортное путешествие
    • Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга
    Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга
    Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Храмы в память о Романовых
  • Музей Ганиной Ямы
  • Памятник семье Романовых
  • Поклонный крест
  • Храм на Крови
  • Деревянная часовня Святой Елисаветы

    • Описание экскурсии

    За 3,5 часа вы:

    • Осмотрите храмы, построенные в память о погибших членах императорской семьи
    • Зайдёте в музей и православный паломнический центр Ганиной Ямы
    • Рассмотрите памятник семье Романовых, окружённый сосновым лесом
    • Увидите Поклонный крест над шахтой, в которую были сброшены тела мучеников
    • Посетите монастырскую трапезную (по желанию)
    • Побываете в Храме на Крови и увидите памятник царской семьи Романовых
    • Осмотрите деревянную часовню в честь Святой Елисаветы

    Я поделюсь историей этого важного для России места.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на новом авто Seat (без детских кресел)
    • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Храма на Крови в Екатеринбурге
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    А
    4 ноя 2024
    Все было рассказано доступно и понятно.
    П
    4 ноя 2024
    Ездили на экскурсию на Ганину Яму. Поскольку мы люди взрослые и в теме, Евгения сразу это определила, уделяла внимание интересным малоизвестным фактам, показывала и рассказывала про интересные объекты. Ездили в ноябре, было ветренно, но комфортно. Благодарим и рекомендуем Евгению)))
    Т
    1 ноя 2024
    Наше путешествие началось в непогоду - снег с дождем, ветер, но несмотря на это об экскурсии остались самые теплые воспоминания. Понравилось все - подача материала, удобство передвижения. Спасибо большое гиду Евгении за интересный день
    И
    9 окт 2024
    Большое спасибо за интересную экскурсию! Действительно важные факты, видно человечное отношение к теме, комфортное распределение по времени. Советуем.

    Входит в следующие категории Екатеринбурга

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