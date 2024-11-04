Ганина Яма - значимое место, связанное с историей семьи Николая II. Здесь завершилась их судьба.
На экскурсии вы увидите храмы, построенные в память о Романовых, и посетите музей, посвящённый их последним дням.
Прогулка по сосновому лесу и осмотр памятника семье Романовых позволят глубже понять трагические события прошлого.
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и узнать больше о судьбе последнего русского императора. (300 symbols)
На экскурсии вы увидите храмы, построенные в память о Романовых, и посетите музей, посвящённый их последним дням.
Прогулка по сосновому лесу и осмотр памятника семье Романовых позволят глубже понять трагические события прошлого.
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и узнать больше о судьбе последнего русского императора. (300 symbols)
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
За 3,5 часа вы:
- Осмотрите храмы, построенные в память о погибших членах императорской семьи
- Зайдёте в музей и православный паломнический центр Ганиной Ямы
- Рассмотрите памятник семье Романовых, окружённый сосновым лесом
- Увидите Поклонный крест над шахтой, в которую были сброшены тела мучеников
- Посетите монастырскую трапезную (по желанию)
- Побываете в Храме на Крови и увидите памятник царской семьи Романовых
- Осмотрите деревянную часовню в честь Святой Елисаветы
Я поделюсь историей этого важного для России места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом авто Seat (без детских кресел)
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Храма на Крови в Екатеринбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Хотите фотопрогулку по Екатеринбургу от профессионального фотографа? На память останутся не только воспоминания, но и классные кадры! Я покажу вам город таким, каким вижу его сама. В прошлом я гид, но я не буду утомлять вас скучными датами и именами. Легко и непринуждённо мы пройдёмся по самому центру города, и возможно вы откроете для себя что-то новое через объектив фотоаппарата.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 ноя 2024
Все было рассказано доступно и понятно.
П
Прокошева
4 ноя 2024
Ездили на экскурсию на Ганину Яму. Поскольку мы люди взрослые и в теме, Евгения сразу это определила, уделяла внимание интересным малоизвестным фактам, показывала и рассказывала про интересные объекты. Ездили в ноябре, было ветренно, но комфортно. Благодарим и рекомендуем Евгению)))
Т
Травникова
1 ноя 2024
Наше путешествие началось в непогоду - снег с дождем, ветер, но несмотря на это об экскурсии остались самые теплые воспоминания. Понравилось все - подача материала, удобство передвижения. Спасибо большое гиду Евгении за интересный день
И
Ирина
9 окт 2024
Большое спасибо за интересную экскурсию! Действительно важные факты, видно человечное отношение к теме, комфортное распределение по времени. Советуем.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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