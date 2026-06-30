Елена проводит ещё 1 экскурсию

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всё в последний момент, выбирали уже «из того, что есть» и счастливым случаем попали к Елене, это огромная удача 🍀 Она не только быстро откликнулась и всё организовала, но и продумала каждую мелочь для нашего комфорта.



Елена — гид, который влюблен в свой край. Её рассказы — это не сухие факты, а живые истории, наполненные смыслом и эмоциями. Она тонко чувствует, когда нужно углубиться в историю, а когда просто дать насладиться моментом.



Ганина Яма: Благодаря Елене мы не просто осмотрели мемориал, а по-настоящему прониклись трагической историей. Так сильно, что на следующий день сами прошли весь маршрут по «синей линии», о которой она нам рассказала.

Оленьи Ручьи: Мы шли туда скептически — «ну, лес и лес». Но Елена показала, что природа — это самый увлекательный музей! Древние скалы, чистый воздух, лесные ягоды — это было чистое волшебство и гармония.



Елена даже расширяла программы, чтобы мы увидели больше за наше короткое спонтанное путешествие на Урал (например, заехали в Ново-Тихвинский монастырь, и мы ни капли не пожалели). А еще дала кучу крутых советов по городу, мы оббегали все, в том числе рекомендованные рестораны «Два деда» и «Паштет» — было очень вкусно и атмосферно ☺️



Елена вкладывает в свою работу душу и заслуживает самых благодарных и увлеченных гостей, чего мы ей и желаем.

Если окажемся на Урале снова, точно еще не раз обратимся к ней!

Елена, благодарим Вас за незабываемые дни! 🌷