Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Екатеринбург и династия Романовых

Посетить все достопримечательности города, связанные с царской семьей

Елена
Елена – Гид из Екатеринбурга
Вы узнаете, кто из представителей династии Романовых посещал Екатеринбург и почему после революции семью Николая II перевезли именно в этот уральский город 🏙️.

А также услышите о последних днях жизни императора и увидите места, хранящие память об этих трагических страницах русской истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых

Что вас ожидает

Романовы на Урале
Вы увидите все знаковые места города и его окрестностей, по тем или иным причинам связанные с царской династией. В программе экскурсии:

  • Исторический сквер — место, где зародился город 🏙️. Вы рассмотрите знаменитую «Плотинку» и узнаете, по чьей воле был создан Екатеринбург и зачем в 1824 году его посетил Александр I.
  • Храм на Крови — построенный на месте снесенного дома Ипатьева, где жил Николай II, он хранит историю 📖 расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
  • Граница Европы и Азии — символическая граница между двумя частями света. Вы сможете одной ногой постоять в Европе, а другой — в Азии.
  • Ганина яма — место, где находится мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев. Вы увидите на его территории семь храмов: по количеству убитых членов царской семьи.

Организационные детали

Все транспортные расходы включены в стоимость.

Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нем самое интересное!
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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