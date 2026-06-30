Елена проводит ещё 1 экскурсию

Вы узнаете, кто из представителей династии Романовых посещал Екатеринбург и почему после революции семью Николая II перевезли именно в этот уральский город.
А также услышите о последних днях жизни императора и увидите места, хранящие память об этих трагических страницах русской истории.
А также услышите о последних днях жизни императора и увидите места, хранящие память об этих трагических страницах русской истории.
Описание экскурсии
Романовы на Урале
Вы увидите все знаковые места города и его окрестностей, по тем или иным причинам связанные с царской династией. В программе экскурсии:
- Исторический сквер — место, где зародился город. Вы рассмотрите знаменитую «Плотинку» и узнаете, по чьей воле был создан Екатеринбург и зачем в 1824 году его посетил Александр I.
- Храм на Крови — построенный на месте снесенного дома Ипатьева, где жил Николай II, он хранит историю расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
- Граница Европы и Азии — символическая граница между двумя частями света. Вы сможете одной ногой постоять в Европе, а другой — в Азии.
- Ганина яма — место, где находится мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев. Вы увидите на его территории семь храмов: по количеству убитых членов царской семьи.
Организационные детали
- Все транспортные расходы включены в стоимость.
- При посещении монастыря в сопровождении экскурсовода нужно внести пожертвование: на Ганиной яме — 250 ₽ за чел., в Храме на Крови — 100 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1467 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нём самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Нам понравилось настолько, что за день мы дважды были на экскурсии у Елены!
Все было живо, познавательно и с душой!
Спасибо!
Рекомендую всем!
Все было живо, познавательно и с душой!
Спасибо!
Рекомендую всем!
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Отмечу интересную подачу информации, продуманный маршрут, специалист с большим опытом, сама очень изучает тему, в нашем случае это версии гибели династии Романовых… Была очень полезная экскурсия. Рекомендую Елену однозначно! Спасибо ей большое!
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Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал. Это были не просто экскурсии, а одни из самых ярких впечатлений от отпуска.
Мы планировали
Мы планировали
+2
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Замечательная экскурсия!! Отличная подача материала!!
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Елена - увлеченный профессионал и неравнодушный к теме гибели царской семьи человек. В процессе рассказа даёт время на размышления и излагает все известные ей версии печальной судьбы Николая II и
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Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город Екатеринбург, его судьбу в военные годы. Отдельная часть экскурсии была посвящена судьбе семьи Романовых.
Про
Про
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