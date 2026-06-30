Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Екатеринбург и династия Романовых

Посетить все достопримечательности города, связанные с царской семьей
Вы узнаете, кто из представителей династии Романовых посещал Екатеринбург и почему после революции семью Николая II перевезли именно в этот уральский город.

А также услышите о последних днях жизни императора и увидите места, хранящие память об этих трагических страницах русской истории.
4.8
79 отзывов
Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых
Екатеринбург и династия Романовых

Описание экскурсии

Романовы на Урале

Вы увидите все знаковые места города и его окрестностей, по тем или иным причинам связанные с царской династией. В программе экскурсии:

  • Исторический сквер — место, где зародился город. Вы рассмотрите знаменитую «Плотинку» и узнаете, по чьей воле был создан Екатеринбург и зачем в 1824 году его посетил Александр I.
  • Храм на Крови — построенный на месте снесенного дома Ипатьева, где жил Николай II, он хранит историю расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
  • Граница Европы и Азии — символическая граница между двумя частями света. Вы сможете одной ногой постоять в Европе, а другой — в Азии.
  • Ганина яма — место, где находится мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев. Вы увидите на его территории семь храмов: по количеству убитых членов царской семьи.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • При посещении монастыря в сопровождении экскурсовода нужно внести пожертвование: на Ганиной яме — 250 ₽ за чел., в Храме на Крови — 100 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1467 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нём самое интересное!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
5
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5
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Е
Нам понравилось настолько, что за день мы дважды были на экскурсии у Елены!
Все было живо, познавательно и с душой!
Спасибо!
Рекомендую всем!
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Надежда
Отмечу интересную подачу информации, продуманный маршрут, специалист с большим опытом, сама очень изучает тему, в нашем случае это версии гибели династии Романовых… Была очень полезная экскурсия. Рекомендую Елену однозначно! Спасибо ей большое!
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Александра
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал. Это были не просто экскурсии, а одни из самых ярких впечатлений от отпуска.

Мы планировали
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всё в последний момент, выбирали уже «из того, что есть» и счастливым случаем попали к Елене, это огромная удача 🍀 Она не только быстро откликнулась и всё организовала, но и продумала каждую мелочь для нашего комфорта.

Елена — гид, который влюблен в свой край. Её рассказы — это не сухие факты, а живые истории, наполненные смыслом и эмоциями. Она тонко чувствует, когда нужно углубиться в историю, а когда просто дать насладиться моментом.

Ганина Яма: Благодаря Елене мы не просто осмотрели мемориал, а по-настоящему прониклись трагической историей. Так сильно, что на следующий день сами прошли весь маршрут по «синей линии», о которой она нам рассказала.
Оленьи Ручьи: Мы шли туда скептически — «ну, лес и лес». Но Елена показала, что природа — это самый увлекательный музей! Древние скалы, чистый воздух, лесные ягоды — это было чистое волшебство и гармония.

Елена даже расширяла программы, чтобы мы увидели больше за наше короткое спонтанное путешествие на Урал (например, заехали в Ново-Тихвинский монастырь, и мы ни капли не пожалели). А еще дала кучу крутых советов по городу, мы оббегали все, в том числе рекомендованные рестораны «Два деда» и «Паштет» — было очень вкусно и атмосферно ☺️

Елена вкладывает в свою работу душу и заслуживает самых благодарных и увлеченных гостей, чего мы ей и желаем.
Если окажемся на Урале снова, точно еще не раз обратимся к ней!
Елена, благодарим Вас за незабываемые дни! 🌷

Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.+2
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
Честный подробный отзыв и настоятельный рекомендасьон о нашем гиде Елене для всех, кто едет на Урал.
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Ирина
Замечательная экскурсия!! Отличная подача материала!!
Замечательная экскурсия!! Отличная подача материала!!
Замечательная экскурсия!! Отличная подача материала!!
Замечательная экскурсия!! Отличная подача материала!!
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Ольга
Елена - увлеченный профессионал и неравнодушный к теме гибели царской семьи человек. В процессе рассказа даёт время на размышления и излагает все известные ей версии печальной судьбы Николая II и
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его семьи. Очень любезно предлагала заменить локации в связи с погодой. С удовольствием отвечала на все возникающие вопросы. Очень приятно встретить. знающего и эмпатичного гида-экскурсовода, особенно когда мало времени, а хочется много успеть увидеть! Обязательно воспользуемся всеми рекомендациями Елены. Благодарю Елену за интересный день в Екатеринбурге и окрестностях!

Елена - увлеченный профессионал и неравнодушный к теме гибели царской семьи человек. В процессе рассказа даёт
Елена - увлеченный профессионал и неравнодушный к теме гибели царской семьи человек. В процессе рассказа даёт
Елена - увлеченный профессионал и неравнодушный к теме гибели царской семьи человек. В процессе рассказа даёт
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Любовь
Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город Екатеринбург, его судьбу в военные годы. Отдельная часть экскурсии была посвящена судьбе семьи Романовых.
Про
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экскурсию: Мы посетили мемориальный комплекс "Маски Скорби: Европа — Азия". Узнали много нового про жизнь и творчество скульптора Эрнста Неизвестного и про историю создания мемориала. Следующим пунктом было посещение "Мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев" в народе называемый "Ганина Яма", про данное место надо разделить впечатление на две части. Первая про сам комплекс: На одной территории собраны несколько экспозиций, много интересных экспонатов, связанных с семьей Романовых. Вторая: отвратительное хамство и не компетентность людей работающих при Монастыре, нашего гида не пустили даже на территорию и устроили скандал на глазах у остальных посетителей (хотя место должно нести энергетику веры, скорби и сострадания). Отдельно хотелось бы указать, что наш гид знал о том что, на территорию комплекса допускаются только "Свои" гиды (очень странно видеть такую монополию на территории Монастыря). По итогу у входа в комплекс у нас была беглая 10 минутка про здания и музеи комплекса, оставшееся время мы ходили самостоятельно. Но продолжение этой печальной истории было довольно информативное и скрасило наше впечатление от происходящего в Монастыре. Мы побывали в Урочище "Поросенков лог" и неожиданно для себя открыли новую страницу истории гибели семьи Романовых, за что отдельное Спасибо Елене. Завершилась наша экскурсия вечерней прогулкой по городу.
Итог: Гида рекомендуем, посещение Ганиной Ямы нет.
Фото: прилагаем.

Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город
Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город
Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город
Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город
Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город
Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город
Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город
Организация: С комфортом, на своем авто нас забрала девушка гид. Дорога сопровождалась интересными рассказами про город
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