Елена проводит ещё 1 экскурсию

Елена – Гид из Екатеринбурга

Вы узнаете, кто из представителей династии Романовых посещал Екатеринбург и почему после революции семью Николая II перевезли именно в этот уральский город 🏙️.



А также услышите о последних днях жизни императора и увидите места, хранящие память об этих трагических страницах русской истории 📖.

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