Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает
Романовы на Урале Вы увидите все знаковые места города и его окрестностей, по тем или иным причинам связанные с царской династией. В программе экскурсии: Исторический сквер — место, где зародился город 🏙️. Вы рассмотрите знаменитую «Плотинку» и узнаете, по чьей воле был создан Екатеринбург и зачем в 1824 году его посетил Александр I. Храм на Крови — построенный на месте снесенного дома Ипатьева, где жил Николай II, он хранит историю 📖 расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Граница Европы и Азии — символическая граница между двумя частями света. Вы сможете одной ногой постоять в Европе, а другой — в Азии. Ганина яма — место, где находится мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев. Вы увидите на его территории семь храмов: по количеству убитых членов царской семьи. Организационные детали
Все транспортные расходы включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нем самое интересное!
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