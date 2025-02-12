Д Деменева Все прошло отлично, Всеволод интересно рассказывает, все четко и по теме, очень добродушно относиться и ответственно. Всем рекомендую.

О Ольга Экскурсия прошла замечтательно, узнали много всего интересного. Всеволод ответил и на все наши дополнительные вопросы

Г Герман Экскурсия очень понравилась. Изначально был большой интерес к данной теме и приятно было поговорить и послушать человека, который также этим вопросом интересовался и знает много подробностей. Маршрут составлен оптимально, совершенно ненапряжный. Рекомендуем всем приезжающим в Екатеринбург.

О Ольга Всеволод просто молодец. Мы в Екатеринбурге были первый раз, нам было очень много рассказано об истории города, о семье Романовых. Мы проехали очень интересный маршрут включая точку Европа-Азия, Ганинна яма, Поросёнков лог. Нам посоветовали что ещё можно посетить. Очень рекомендую Всеволода.

Жанна Замечательный экскурсовод, спокойный, знающий, уважительный.

Прекрасно ориентируется в городе и материале. Ориентирует, куда ещё можно сходить самостоятельно.

Уже порекомендовала его друзьям

Спасибо!