Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить значимые места Екатеринбурга и его окрестностей. Вы увидите Храм на Крови, построенный на месте дома Ипатьева, где были расстреляны Романовы. На границе Европы и Азии
5 причин купить эту экскурсию
- 📍 Исторические места
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🕌 Уникальные храмы
- 🛍️ Возможность купить сувениры
- 🔍 Глубокое погружение в историю
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Храм на Крови
- Граница «Европа - Азия»
- Мемориал «Маска Скорби»
- Ганина Яма
- Поросёнков лог
Описание экскурсии
- Храм на Крови. Начнём экскурсию в храме, который воздвигнут на месте дома Ипатьева.
- Граница «Европа — Азия». Побываем на границе двух частей света, которая проходит в 17 км. от города.
- Мемориал «Маска Скорби». Вы рассмотрите памятник, посвящённый жертвам политических репрессий.
- Ганина Яма. Вы познакомитесь с удивительной красивым мужским монастырём и зайдёте в храмы.
- Поросёнков лог. Место, где были найдены останки императорской семьи.
Вы узнаете:
- О регионе, горах и жизни на Урале.
- Подробности из биографии царской семьи.
- Официальную версию гибели Романовых и другие взгляды на эту тему.
- О судьбе репрессированных в годы Большого террора.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле LADA Granta, есть бустер для детей.
- На экскурсию можно с детьми, но программе рассчитана на взрослую аудиторию.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Всеволод — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 39 туристов
Дипломированный гид. Родился и проживаю в городе Екатеринбург. Люблю путешествовать и общаться с новыми людьми.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Деменева
12 фев 2025
Все прошло отлично, Всеволод интересно рассказывает, все четко и по теме, очень добродушно относиться и ответственно. Всем рекомендую.
О
Ольга
29 янв 2025
Экскурсия прошла замечтательно, узнали много всего интересного. Всеволод ответил и на все наши дополнительные вопросы
Г
Герман
18 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Изначально был большой интерес к данной теме и приятно было поговорить и послушать человека, который также этим вопросом интересовался и знает много подробностей. Маршрут составлен оптимально, совершенно ненапряжный. Рекомендуем всем приезжающим в Екатеринбург.
О
Ольга
5 янв 2025
Всеволод просто молодец. Мы в Екатеринбурге были первый раз, нам было очень много рассказано об истории города, о семье Романовых. Мы проехали очень интересный маршрут включая точку Европа-Азия, Ганинна яма, Поросёнков лог. Нам посоветовали что ещё можно посетить. Очень рекомендую Всеволода.
Жанна
13 ноя 2024
Замечательный экскурсовод, спокойный, знающий, уважительный.
Прекрасно ориентируется в городе и материале. Ориентирует, куда ещё можно сходить самостоятельно.
Уже порекомендовала его друзьям
Спасибо!
Прекрасно ориентируется в городе и материале. Ориентирует, куда ещё можно сходить самостоятельно.
Уже порекомендовала его друзьям
Спасибо!
Валерия
1 ноя 2024
Всеволод - отличный гид, экскурсия была очень содержательной. Спасибо большое!
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