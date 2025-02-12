Романовы и не только: 5 локаций Екатеринбурга и его пригорода

Погрузитесь в историю Екатеринбурга, посетив знаковые места: Храм на Крови, границу Европы и Азии, мемориал «Маска Скорби» и многое другое
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить значимые места Екатеринбурга и его окрестностей. Вы увидите Храм на Крови, построенный на месте дома Ипатьева, где были расстреляны Романовы. На границе Европы и Азии
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можно приобрести сувениры. Мемориал «Маска Скорби» расскажет о жертвах репрессий. Ганина Яма, с её монастырём, впечатлит своей красотой. В Поросёнковом логу найдены останки царской семьи. Комфортный автопешеходный формат делает путешествие удобным и познавательным

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📍 Исторические места
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🕌 Уникальные храмы
  • 🛍️ Возможность купить сувениры
  • 🔍 Глубокое погружение в историю
Романовы и не только: 5 локаций Екатеринбурга и его пригорода
Романовы и не только: 5 локаций Екатеринбурга и его пригорода
Романовы и не только: 5 локаций Екатеринбурга и его пригорода
Ближайшие даты:
26
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мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Храм на Крови
  • Граница «Европа - Азия»
  • Мемориал «Маска Скорби»
  • Ганина Яма
  • Поросёнков лог

Описание экскурсии

  • Храм на Крови. Начнём экскурсию в храме, который воздвигнут на месте дома Ипатьева.
  • Граница «Европа — Азия». Побываем на границе двух частей света, которая проходит в 17 км. от города.
  • Мемориал «Маска Скорби». Вы рассмотрите памятник, посвящённый жертвам политических репрессий.
  • Ганина Яма. Вы познакомитесь с удивительной красивым мужским монастырём и зайдёте в храмы.
  • Поросёнков лог. Место, где были найдены останки императорской семьи.

Вы узнаете:

  • О регионе, горах и жизни на Урале.
  • Подробности из биографии царской семьи.
  • Официальную версию гибели Романовых и другие взгляды на эту тему.
  • О судьбе репрессированных в годы Большого террора.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле LADA Granta, есть бустер для детей.
  • На экскурсию можно с детьми, но программе рассчитана на взрослую аудиторию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
12 фев 2025
Все прошло отлично, Всеволод интересно рассказывает, все четко и по теме, очень добродушно относиться и ответственно. Всем рекомендую.
О
29 янв 2025
Экскурсия прошла замечтательно, узнали много всего интересного. Всеволод ответил и на все наши дополнительные вопросы
Г
18 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Изначально был большой интерес к данной теме и приятно было поговорить и послушать человека, который также этим вопросом интересовался и знает много подробностей. Маршрут составлен оптимально, совершенно ненапряжный. Рекомендуем всем приезжающим в Екатеринбург.
О
5 янв 2025
Всеволод просто молодец. Мы в Екатеринбурге были первый раз, нам было очень много рассказано об истории города, о семье Романовых. Мы проехали очень интересный маршрут включая точку Европа-Азия, Ганинна яма, Поросёнков лог. Нам посоветовали что ещё можно посетить. Очень рекомендую Всеволода.
Жанна
13 ноя 2024
Замечательный экскурсовод, спокойный, знающий, уважительный.
Прекрасно ориентируется в городе и материале. Ориентирует, куда ещё можно сходить самостоятельно.
Уже порекомендовала его друзьям
Спасибо!
Валерия
1 ноя 2024
Всеволод - отличный гид, экскурсия была очень содержательной. Спасибо большое!

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