  1. Россия
  2. Экскурсии

Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском

Полина И.
Полина И. – Гид из Екатеринбурга
Прогулка 👣 по страницам истории 📖 столицы ⭐️ Урала на которой мы погрузимся в переплетения дореволюционного Екатеринбурга и советского Свердловска.

Я покажу вам дворы и подворотни, переулки и тупички между двумя главными улицами города — Малышева и Ленина.

Расскажу вам о том, как строился мощный индустриальный центр страны на месте провинциального города.

Мы увидим здания Ярмаркома и треста Союзхлеб, торговый дом купцов Агофуровых, бывший гостиный дом и много других интересных мест.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском
Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском

Что вы увидите

  • Дворы главных улиц
  • Первая телефонная станция общего пользования
  • Гостиный двор
  • Большой Златоуст
  • Здания ОСОАВИАХИМ
  • Торговый дом купцов Агофуровых
Это необычное место в самом сердце нашего города когда-то было его центральной площадью, так что по ее краям теснились самые богатые торговые лавки с множеством пристроев и подсобных помещений. После революции на месте старого Екатеринбурга было решено построить новый город 🏙️ - Свердловск. Строительство началось на месте площадей и храмов, и скоро здесь вырос целый комплекс конструктивистских зданий, полный новой, авангардной идеологии. Только по подворотням можно было увидеть черты старого города.
Новое время принесло новые изменения, центр города гнался за новизной, стараясь сохранить и свое историческое лицо. Я приглашаю вас внутрь этого слоеного пирога. По закоулочкам мы соберем клочки дореволюционного Екатеринбурга и социалистического Свердловска - двух городов, которые здесь были раньше.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Малышева 31 д
Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском
Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском
Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском
Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Полина И.
Полина И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Полина И. проводит ещё 3 экскурсии

Только авангард
5 000
3 часа
Только авангард
9 отзывов
Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности
4 500
2 часа
Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности
2 отзыва
Экскурсия по Соцгороду Уралмаш
4 500
3 часа
Экскурсия по Соцгороду Уралмаш
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
5 500
3 часа
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
80 отзывов
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
900
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
79 отзывов
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
900
2 часа
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
48 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
520
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
40 отзывов
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
Подземелья Екатеринбурга
650
3 часа
Подземелья Екатеринбурга
23 отзыва
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
скидка10%
5550
4 995
3 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
23 отзыва
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии