Это необычное место в самом сердце нашего города когда-то было его центральной площадью, так что по ее краям теснились самые богатые торговые лавки с множеством пристроев и подсобных помещений. После революции на месте старого Екатеринбурга было решено построить новый город 🏙️ - Свердловск. Строительство началось на месте площадей и храмов, и скоро здесь вырос целый комплекс конструктивистских зданий, полный новой, авангардной идеологии. Только по подворотням можно было увидеть черты старого города.

Новое время принесло новые изменения, центр города гнался за новизной, стараясь сохранить и свое историческое лицо. Я приглашаю вас внутрь этого слоеного пирога. По закоулочкам мы соберем клочки дореволюционного Екатеринбурга и социалистического Свердловска - двух городов, которые здесь были раньше.