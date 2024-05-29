А Анастасия Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу читать дальше с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую! Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,

С Светлана Гибель царской семьи в Екатеринбурге Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!

И Игорь «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))

А Антон «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!

П Парфён «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру

Е Елена Гибель царской семьи в Екатеринбурге Очень грустная, очень трогательная и очень жестокая история. Но это наша история. Замечательный экскурсовод.

И Ирина Гибель царской семьи в Екатеринбурге Один из лучших гидов, которого мы встречали. Добавить к этому больше нечего)

В Владимир Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов Приятная, общительная, знающая и любящая свой город. Рекомендую.

Д Дмитрий Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу Спасибо за отличную прогулку по Екатеринбургу. Экскурсия прошла в непринужденной и дружеской атмосфере. Гид молодец! Сумела заинтересовать и увлечь. Говорили о прошлом и настоящем Екатеринбурга, посмотрели исторические достопримечательности и современные арт-объекты. Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось! Экскурсию 100% рекомендую!