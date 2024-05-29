Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 8 экскурсий в категории «История и культура» в Екатеринбурге, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
По следам Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
По следам Романовых
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 500 за экскурсию
Городские легенды Екатеринбурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Городские легенды Екатеринбурга
Автобусная экскурсия с двумя выходами. С участием анимационной группы
Расписание: Пятница в 19:00
1 100 за человека
Екатеринбург: листая страницы столетий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Екатеринбург: листая страницы столетий
Расписание: Ежедневно в 09:00
7 200 за экскурсию
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга
Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров
Начало: Улица Баумана, 2
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
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    с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую!

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!
  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
  • А
    Антон
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!
  • П
    Парфён
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Очень грустная, очень трогательная и очень жестокая история. Но это наша история. Замечательный экскурсовод.
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Один из лучших гидов, которого мы встречали. Добавить к этому больше нечего)
  • В
    Владимир
    27 декабря 2023
    Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов
    Приятная, общительная, знающая и любящая свой город. Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    2 ноября 2023
    Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
    Спасибо за отличную прогулку по Екатеринбургу. Экскурсия прошла в непринужденной и дружеской атмосфере. Гид молодец! Сумела заинтересовать и увлечь. Говорили о прошлом и настоящем Екатеринбурга, посмотрели исторические достопримечательности и современные арт-объекты. Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось! Экскурсию 100% рекомендую!
  • L
    Let10kir
    25 октября 2023
    Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
    Спасибо, классная экскурсия. Информативно, емко. Маршрут позволяет узнать не только об основании города, но и о городе современном, что нам было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "История и культура" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 590 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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