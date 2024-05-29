1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 500₽ за экскурсию
Групповая
3 часа
Городские легенды Екатеринбурга
Автобусная экскурсия с двумя выходами. С участием анимационной группы
Расписание: Пятница в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
7 200₽ за экскурсию
Аудиогид
2 часа
Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга
Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров
Начало: Улица Баумана, 2
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
- ССветлана23 мая 2024Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!
- ИИгорь20 мая 2024Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
- ААнтон20 мая 2024Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!
- ППарфён20 мая 2024Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру
- ЕЕлена2 мая 2024Очень грустная, очень трогательная и очень жестокая история. Но это наша история. Замечательный экскурсовод.
- ИИрина1 мая 2024Один из лучших гидов, которого мы встречали. Добавить к этому больше нечего)
- ВВладимир27 декабря 2023Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристовПриятная, общительная, знающая и любящая свой город. Рекомендую.
- ДДмитрий2 ноября 2023Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по ЕкатеринбургуСпасибо за отличную прогулку по Екатеринбургу. Экскурсия прошла в непринужденной и дружеской атмосфере. Гид молодец! Сумела заинтересовать и увлечь. Говорили о прошлом и настоящем Екатеринбурга, посмотрели исторические достопримечательности и современные арт-объекты. Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось! Экскурсию 100% рекомендую!
- LLet10kir25 октября 2023Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по ЕкатеринбургуСпасибо, классная экскурсия. Информативно, емко. Маршрут позволяет узнать не только об основании города, но и о городе современном, что нам было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «История и культура»
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