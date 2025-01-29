Это неспешная прогулка к одной из красивейших скал в окрестностях Екатеринбурга. Мы проведём вас самым живописным маршрутом. Вы познакомитесь с природой среднего Урала и выпьете чаю в окружении вековых сосен. Будет минимум информационной нагрузки и максимум созерцания.

Описание экскурсии

Стела Европа — Азия . Побываем на границе между двумя частями света и обсудим, почему она находится именно тут

. Побываем на границе между двумя частями света и обсудим, почему она находится именно тут Скала Соколиный камень . Легкодоступная скала с очень живописной тропой

. Легкодоступная скала с очень живописной тропой Река Северка. Красивая водная артерия, огибающая каменные глыбы

По пути мы полюбуемся вековыми соснами, пофотографируемся на берегу реки. Вы узнаете, как возникли скальные массивы в этих местах, чем богаты леса Свердловской области, как образовались горы на Урале, какая у них структура и чем они отличаются от гор Кавказа.

Организационные детали