Поход к скалам Соколиный камень - из Екатеринбурга

Побывать на границе Европы и Азии и почувствовать магию уральской природы
Это неспешная прогулка к одной из красивейших скал в окрестностях Екатеринбурга. Мы проведём вас самым живописным маршрутом. Вы познакомитесь с природой среднего Урала и выпьете чаю в окружении вековых сосен. Будет минимум информационной нагрузки и максимум созерцания.
Поход к скалам Соколиный камень - из Екатеринбурга
Поход к скалам Соколиный камень - из Екатеринбурга
Поход к скалам Соколиный камень - из Екатеринбурга
Ближайшие даты:
29
янв1
фев
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

  • Стела Европа — Азия. Побываем на границе между двумя частями света и обсудим, почему она находится именно тут
  • Скала Соколиный камень. Легкодоступная скала с очень живописной тропой
  • Река Северка. Красивая водная артерия, огибающая каменные глыбы

По пути мы полюбуемся вековыми соснами, пофотографируемся на берегу реки. Вы узнаете, как возникли скальные массивы в этих местах, чем богаты леса Свердловской области, как образовались горы на Урале, какая у них структура и чем они отличаются от гор Кавказа.

Организационные детали

  • От города до места старта поедем на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport или аналогичном. Дорога в одну сторону занимает 40 мин
  • Маршрут несложный. Можете взять с собой детей, которые смогут пройти около 3-4 км (1,5-2 ч)
  • Рекомендуем захватить с собой обед, горячий чай мы обеспечим
  • С вами пойду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2280 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
На машине
133 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
Пешая
11 отзывов
5 часов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
390 за человека
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
На автобусе
На микроавтобусе
21 отзыв
4 часа
Групповая
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Познакомьтесь с колоритным Екатеринбургом, узнайте о его основании, роли Петра I и посетите обелиск на границе Европы и Азии. Оцените главные места города
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
1700 за человека