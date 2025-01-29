Это неспешная прогулка к одной из красивейших скал в окрестностях Екатеринбурга. Мы проведём вас самым живописным маршрутом. Вы познакомитесь с природой среднего Урала и выпьете чаю в окружении вековых сосен. Будет минимум информационной нагрузки и максимум созерцания.
Описание экскурсии
- Стела Европа — Азия. Побываем на границе между двумя частями света и обсудим, почему она находится именно тут
- Скала Соколиный камень. Легкодоступная скала с очень живописной тропой
- Река Северка. Красивая водная артерия, огибающая каменные глыбы
По пути мы полюбуемся вековыми соснами, пофотографируемся на берегу реки. Вы узнаете, как возникли скальные массивы в этих местах, чем богаты леса Свердловской области, как образовались горы на Урале, какая у них структура и чем они отличаются от гор Кавказа.
Организационные детали
- От города до места старта поедем на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport или аналогичном. Дорога в одну сторону занимает 40 мин
- Маршрут несложный. Можете взять с собой детей, которые смогут пройти около 3-4 км (1,5-2 ч)
- Рекомендуем захватить с собой обед, горячий чай мы обеспечим
- С вами пойду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2280 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 1026 туристов
Мы команда путешественников, которые побывали во многих красивых местах нашей необъятной родины и нашей области. Придумываем и составляем маршруты на любой вкус и цвет, едем сами и впоследствии возим туристов знакомиться с нашей уникальной природой.Задать вопрос
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