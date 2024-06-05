Активный отдых в Екатеринбурге

Найдено 12 экскурсий в категории «Активный отдых» в Екатеринбурге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к скалам Чертова городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
27 июня в 11:00
3 июля в 11:00
3 900 за всё до 10 чел.
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340 за всё до 10 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
На гору Шунут - на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 5 чел.
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500 за всё до 4 чел.
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: в центре города
28 июня в 09:00
5 июля в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Начало: По договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка на крупного карася
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
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    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Мы просто в восторге.
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Треккинг к скалам Чертова городища
    Мы поехали на экскурсию на электричке вместе с Еленой. Пока мы ехали, она с интересом рассказывала нам о минералах и
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    археологических находках. В то время как мы двигались по маршруту на Чёртово городище, Елена показала множество разных растений, следов пребывания животных. Здорово, что мы не просто поднимались вверх, но ещё и послушали интересный рассказ. Но чтобы все успеть, нужно быть готовым к бодрому темпу передвижения и нескольким подъемам. Мы были к этому готовы и смогли достаточно много охватить и посмотреть. Отдельно отмечу, что без гида мы бы вряд ли смогли найти такой маршрут и все интересные локации, так что экскурсия была очень полезной. Большое спасибо!

  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
    Из всех скал Урала мне кажется эти самые доступные и интересные. Маршрут разработан под ваши потребности. Если хотите испытать себя в
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    трекинге, то вы можете пройти 9 км в одну сторону и обратно, если понимаете, что не потянете как новичок, то есть маршрут на 4,5 км в одну сторону. Это очень удобно!

  • Н
    Никита
    22 апреля 2024
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Превосходно!
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2024
    Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
    Отлчный вариант, если интересуетесь природой края, но располагаете времени выехать за пределы города.
  • А
    Андреяр
    14 марта 2024
    Треккинг к скалам Чертова городища
    Ходил с Алексеем, все божественно
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2023
    Треккинг к скалам Чертова городища
    В середине сентября нам повезло прогуляться с Еленой к скалам Чертова городища. Я долго собиралась с мыслями: хотелось написать развернутый
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    отзыв, но… Поняла, что никакие строчки не передадут наши ощущения и наше настроение. Елена, спасибо Вам большое - это был чудесный день, и это была прекрасная прогулка! Нам очень повезло с погодой: было солнечно, тепло, вокруг - сплошное буйство красок осеннего леса. Мы увидели великое множество неолитических памятников - тех, что без специального указания оставили бы без внимания точно. Мы увлеченно полазили по самым разнообразным красивущим камням и скалам - и все это под интересный рассказ Елены о прошлом и настоящем этих мест, о природе, о людях. А взятый Еленой специально для нас пакетик с перекусом и подаренные нам камни - тронуло до глубины души:) Очень чувствуется всегда, когда человек искренне увлечен делом, которое делает; Елена - именно такой человек… Очень надеемся на новые встречи!

  • О
    Ольга
    10 сентября 2023
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!
    Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные
  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!
    Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Треккинг к скалам Чертова городища
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  3. Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
  4. Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
  5. Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
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  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
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  10. Плотинка
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