1 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
27 июня в 11:00
3 июля в 11:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: в центре города
28 июня в 09:00
5 июля в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Начало: По договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
- ССветлана23 мая 2024Мы просто в восторге.
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы поехали на экскурсию на электричке вместе с Еленой. Пока мы ехали, она с интересом рассказывала нам о минералах и
- ММария23 апреля 2024Из всех скал Урала мне кажется эти самые доступные и интересные. Маршрут разработан под ваши потребности. Если хотите испытать себя в
- ННикита22 апреля 2024Превосходно!
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Отлчный вариант, если интересуетесь природой края, но располагаете времени выехать за пределы города.
- ААндреяр14 марта 2024Ходил с Алексеем, все божественно
- ЕЕкатерина3 октября 2023В середине сентября нам повезло прогуляться с Еленой к скалам Чертова городища. Я долго собиралась с мыслями: хотелось написать развернутый
- ООльга10 сентября 2023Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!
- ААнна9 сентября 2023Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Активный отдых»
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