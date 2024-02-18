Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
Аудиоэкскурсия в Екатеринбурге

Погрузитесь в уникальную атмосферу Урала с аудиоэкскурсией, которая раскроет секреты Екатеринбурга

Приглашаем вас на увлекательное аудио путешествие по Екатеринбургу.

Используя современное приложение, вы окунётесь в историю уральской столицы, начиная от Плотинки, места, где Пётр I начал прорубать окно в Азию, до Храма на Крови, свидетеля трагических событий начала XX века.

Вы увидите уникальное сочетание архитектурных стилей: от старинных особняков до футуристичных зданий.

Набережная реки Исеть, Литературный квартал, Ельцин Центр - каждый уголок города оживёт в вашем воображении. И, конечно, не упустите шанс стать на границе двух частей света. Всё это доступно в любое время, достаточно скачать экскурсию и отправиться на встречу приключениям
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет390 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка, как и история города, начинается на «Плотинке». Здесь вы узнаете, как и почему Пётр I прорубил окно … в Азию. С тех пор прошло уже 300 лет, и вы увидите, как уральская столица поменяла свой облик. Здесь соседствует старинный монетный двор и технологичный дом-ананас — первое в России творение британского архитектора Н. Фостера. А над всем этим витает дух главной героини уральского фольклора — Хозяйки Медной горы, о которой вы услышите, гуляя по саду камней.
  • Далее вы посетите самое живописное место города «Е» — набережную реки Исеть, вдоль которой возвышаются и небоскребы, и старинные особняки.
  • Один из символов Екатеринбурга — Дом Севастьянова — раскроет городские легенды о его чудаковатом хозяине.
  • Отсюда вы также рассмотрите футуристичный Ельцин Центр и дом-корабль — образец конструктивизма, столицей которого считается Екатеринбург.
  • Заглянете в уютные старинные дворики и скверы Литературного квартала.
  • А кульминация экскурсии — величественный Храм на Крови, где вы «раскроете» одно из самых громких преступлений 20 века, положившее конец правлению династии Романовых.
  • Но и это ещё не все! Вас ждёт самая любимая гостями достопримечательность — стела, где можно сфотографироваться, стоя одной ногой в Европе, а другой — в Азии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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