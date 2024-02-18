Погрузитесь в уникальную атмосферу Урала с аудиоэкскурсией, которая раскроет секреты Екатеринбурга
Приглашаем вас на увлекательное аудио путешествие по Екатеринбургу.
Используя современное приложение, вы окунётесь в историю уральской столицы, начиная от Плотинки, места, где Пётр I начал прорубать окно в Азию, до Храма на Крови, свидетеля трагических событий начала XX века.
Вы увидите уникальное сочетание архитектурных стилей: от старинных особняков до футуристичных зданий.
Набережная реки Исеть, Литературный квартал, Ельцин Центр - каждый уголок города оживёт в вашем воображении. И, конечно, не упустите шанс стать на границе двух частей света. Всё это доступно в любое время, достаточно скачать экскурсию и отправиться на встречу приключениям
Используя современное приложение, вы окунётесь в историю уральской столицы, начиная от Плотинки, места, где Пётр I начал прорубать окно в Азию, до Храма на Крови, свидетеля трагических событий начала XX века.
Вы увидите уникальное сочетание архитектурных стилей: от старинных особняков до футуристичных зданий.
Набережная реки Исеть, Литературный квартал, Ельцин Центр - каждый уголок города оживёт в вашем воображении. И, конечно, не упустите шанс стать на границе двух частей света. Всё это доступно в любое время, достаточно скачать экскурсию и отправиться на встречу приключениям
Ближайшие даты:
18
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19
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|390 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Прогулка, как и история города, начинается на «Плотинке». Здесь вы узнаете, как и почему Пётр I прорубил окно … в Азию. С тех пор прошло уже 300 лет, и вы увидите, как уральская столица поменяла свой облик. Здесь соседствует старинный монетный двор и технологичный дом-ананас — первое в России творение британского архитектора Н. Фостера. А над всем этим витает дух главной героини уральского фольклора — Хозяйки Медной горы, о которой вы услышите, гуляя по саду камней.
- Далее вы посетите самое живописное место города «Е» — набережную реки Исеть, вдоль которой возвышаются и небоскребы, и старинные особняки.
- Один из символов Екатеринбурга — Дом Севастьянова — раскроет городские легенды о его чудаковатом хозяине.
- Отсюда вы также рассмотрите футуристичный Ельцин Центр и дом-корабль — образец конструктивизма, столицей которого считается Екатеринбург.
- Заглянете в уютные старинные дворики и скверы Литературного квартала.
- А кульминация экскурсии — величественный Храм на Крови, где вы «раскроете» одно из самых громких преступлений 20 века, положившее конец правлению династии Романовых.
- Но и это ещё не все! Вас ждёт самая любимая гостями достопримечательность — стела, где можно сфотографироваться, стоя одной ногой в Европе, а другой — в Азии.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 5680 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
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